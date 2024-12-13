رالي أبوظبي الصحراوي ينطلق من العين بمسار جديد ومثير في نسخته الـ34

يستعد رالي أبوظبي الصحراوي، الحدث العالمي الأشهر في مجال الراليات الصحراوية، لإطلاق نسخته الرابعة والثلاثين المثيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة انطلاق مسار جديد كلياً يبدأ في مدينة العين التاريخية.

ويشكل انطلاق تحدي الصحراء من مدينة العين تغييراً كبيراً للحدث الذي يبدأ تقليدياً من أبوظبي.