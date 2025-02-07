"راسموس" و"براندون" يتصدران بطولة "قطر ماسترز"
تقاسم "راسموس نيرغارد-بيترسن" صدارة الجولة الأولى مع "براندون روبنسون تومسون" في بطولة البنك التجاري قطر ماسترز بعد أن تعافى من بداية متعثرة بضربة فوق المعدل (بوغي) ليحقق نتيجة رائعة حيث سجل 66 يوم الخميس.
في الوقت نفسه، سجل "دانييل سوكولوف"، البالغ من العمر 13 عاماً والمواطن الروسي الذي يمثل قطر، نتيجة 3 فوق المعدل (75) ضربة فوق المعدل في ثاني بطولة له فقط في الجولة الأوروبية. بعد بداية قوية بتسجيله 2 تحت المعدل في أول أربع حفر، تعثر بتسجيله أربع ضربات فوق المعدل وضربة مزدوجة فوق المعدل، مما جعله يتراجع إلى المركز 105 عندما توقفت المباريات في نادي الدوحة للجولف، مع بقاء 12 لاعباً لم يكملوا الجولة بعد.
وبدأ راسموس، الدنماركي البالغ من العمر 25 عاماً، بداية مشرقة في الحملة الجديدة بعد موسم مذهل في 2024، حيث فاز ثلاث مرات في بطولة "هوتيل بلانير" ليتأهل تلقائياً إلى جولة دي بي ورلد.
على الرغم من تعثره في بداية المباراة بسبب الظروف العاصفة في نادي الدوحة للجولف، حيث أهدر ضربة في الحفرة الأولى بعد أن فشل في تسديد ضربة على مسافة 14 قدماً، استمر نيرجارد بيترسن في تقديم أداء جيد مؤخراً. سجل سبع ضربات تحت المعدل (بيردي) ولم يرتكب أي خطأ على مدار الـ17 حفرة التالية، ليحقق هدف النادي المبكر عند ست ضربات تحت المعدل.
ثم تفوق الإنجليزي روبنسون تومسون على نيرجارد بيترسن في القمة في وقت متأخر من بعد الظهر بعد أن سجل ضربة قصيرة من مسافة 60 قدماً في الحفرة الثامنة - ما قبل الأخيرة له.
وحصل روبنسون تومسون، الذي سجل رقماً قياسياً في الملعب عندما افتتح بـ 61 في البحرين الأسبوع الماضي، على فرصة للحفاظ على صدارته في الجولة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي. لكنه لم يتمكن من تحقيق ضربة تحت المعدل (بيردي) من مسافة عشرة أقدام في الحفرة التاسعة واضطر للاكتفاء بتقاسم الصدارة.
وتعادل الإيطالي "أندريا بافان" والإنجليزي "سام بايرستو" في المركز الثالث بفارق ضربة واحدة خلف المتصدرين بعد تسجيل 67 نقطة.
وكان الفرنسي "بيير بينو" والأرميني "جان بيكريان" متأخرين بفارق نقطتين عن أقرب منافسيهما عندما توقفت المباراة في الساعة 17:12 بالتوقيت المحلي بسبب الظلام. وسيتعين على اللاعبين العودة في الصباح الباكر لاستكمال الجولة الأولى، التي ستستأنف في الساعة 07:00.
بدأ نيرجارد بيترسن البطولة بضربة فوق المعدل في الحفرة ولكنه عاد إلى مستواه الطبيعي على الفور في الحفرة الثانية عندما سدد ضربة من على بعد ثمانية أقدام ليحرز نقطة.
كرر نفس الأداء المميز في الحفرة الرابعة من مسافة مماثلة، قبل أن يحقق ضربات إضافية في الحفرتين السابعة والتاسعة، ليصل إلى منتصف الجولة بنتيجة 33.
ثم سجل نيرجارد-بيترسن ضربتي بيري متتاليتين من مسافة قريبة عند الحفرة العاشرة ليصل إلى أربع ضربات تحت المعدل.
وتبع ذلك تسجيل نقطة من مسافة 30 قدماً في الحفرة 13 قبل أن يحقق مكسباً آخر في الحفرة 14 ليرفع نييرجارد بيترسن إلى ست نقاط تحت المعدل.
وقال "أنا سعيد للغاية، حتى بعد الخسارة في الجولة الأولى. العودة إلى مستواي الطبيعي بهذه الطريقة كان إنجازاً هائلاً".
"لقد شعرت براحة كبيرة اليوم، وتمكنت من إحراز بعض النقاط. لقد كان يوماً جميلاً."
"لقد بذلت جهداً واعياً هذا الأسبوع لمحاولة البدء بسرعة. أخبرت مدربي، برايان، قبل بداية هذا الأسبوع أن الهدف الرئيسي هو البدء بشكل جيد، وأن أكون أقل من المعدل بست ضربات، ثم المضي قدماً من هناك."
بدأ روبنسون تومسون من الحفرة العاشرة يوم الخميس وسجل أربع ضربات تحت المعدل وضربة فوق المعدل في طريقه للوصول إلى الحفرة التاسعة.
وبعد أن حقق نقطة من مسافة عشرة أقدام في الحفرة الخامسة الأولى، كان عليه الانتظار حتى الحفرة السابعة لتحقيق نقطة أخرى قبل أن يسجل نقطتين متتاليتين من مسافة بعيدة في الحفرة الثامنة.
ثلاث ضربات جيدة في الشوط التاسع الطويل مهدت الطريق أمام فرصة جيدة لتحقيق نقطة في الحفرة الأخيرة لكن روبنسون تومسون لم يتمكن من تحويلها واضطر للاكتفاء بنقطة في النهاية.
وقال: "كان اليوم مليئاً بالأشياء الجيدة. كانت الظروف صعبة بسبب الرياح، ولكن أولاً وقبل كل شيء، الملعب في حالة رائعة. قام فريق نادي الدوحة للجولف بعمل ممتاز، واستفدت من الفرص التي أتيحت لي".
"الجولة الأولى مهمة دائماً، ويمكن أن تجعلك تنافس على البطولة، ويمكنك الاسترخاء والبناء عليها. هذه المباراة أشبه بمباراة على أرضي. لقد كنت هنا عدة مرات وأشعر براحة كبيرة هنا."
وقال: "كان هناك بعض الأشخاص الذين يشاهدون المباراة أيضاً، من الممتع أن أكون هنا، فأنا أشعر بالراحة في ملعب الجولف. أقيم مع صديق جيد جداً لي. اللعب هنا ممتع خاصة وأنني أعرف الملعب جيداً وهو في حالة رائعة كما عهدته من قبل، إنه رائع حقاً".
"أنا أحب لعبة الجولف، وأحب المنافسة، أنا سعيد جداً لوجودي هنا في جولة (دي بي ورلد) DP World Tour. لقد كان هذا حلماً لي منذ أن كنت طفلاً، وأنا أعيش هذا الحلم."