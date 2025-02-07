"راسموس" و"براندون" يتصدران بطولة "قطر ماسترز"

تقاسم "راسموس نيرغارد-بيترسن" صدارة الجولة الأولى مع "براندون روبنسون تومسون" في بطولة البنك التجاري قطر ماسترز بعد أن تعافى من بداية متعثرة بضربة فوق المعدل (بوغي) ليحقق نتيجة رائعة حيث سجل 66 يوم الخميس.

في الوقت نفسه، سجل "دانييل سوكولوف"، البالغ من العمر 13 عاماً والمواطن الروسي الذي يمثل قطر، نتيجة 3 فوق المعدل (75) ضربة فوق المعدل في ثاني بطولة له فقط في الجولة الأوروبية. بعد بداية قوية بتسجيله 2 تحت المعدل في أول أربع حفر، تعثر بتسجيله أربع ضربات فوق المعدل وضربة مزدوجة فوق المعدل، مما جعله يتراجع إلى المركز 105 عندما توقفت المباريات في نادي الدوحة للجولف، مع بقاء 12 لاعباً لم يكملوا الجولة بعد.

وبدأ راسموس، الدنماركي البالغ من العمر 25 عاماً، بداية مشرقة في الحملة الجديدة بعد موسم مذهل في 2024، حيث فاز ثلاث مرات في بطولة "هوتيل بلانير" ليتأهل تلقائياً إلى جولة دي بي ورلد.

على الرغم من تعثره في بداية المباراة بسبب الظروف العاصفة في نادي الدوحة للجولف، حيث أهدر ضربة في الحفرة الأولى بعد أن فشل في تسديد ضربة على مسافة 14 قدماً، استمر نيرجارد بيترسن في تقديم أداء جيد مؤخراً. سجل سبع ضربات تحت المعدل (بيردي) ولم يرتكب أي خطأ على مدار الـ17 حفرة التالية، ليحقق هدف النادي المبكر عند ست ضربات تحت المعدل.

ثم تفوق الإنجليزي روبنسون تومسون على نيرجارد بيترسن في القمة في وقت متأخر من بعد الظهر بعد أن سجل ضربة قصيرة من مسافة 60 قدماً في الحفرة الثامنة - ما قبل الأخيرة له.