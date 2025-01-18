ذكريات المجد: الإمارات تتوج بكأس الخليج 2013 بعد فوز مثير على العراق
كانت بطولة حسمت حتى النهاية، لكن منتخب الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم لم يتراجع وأظهر صلابة حقيقية ليتغلب على بطل آسيا السابق العراق 2-1 في الوقت الإضافي ليحصد لقبه الثاني في كأس الخليج قبل 12 عامًا.
أقيمت المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج الحادية والعشرين على الاستاد الوطني في المنامة بالبحرين في 18 يناير 2013. وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز ، سجل البديل إسماعيل الحمادي هدف الفوز في الدقيقة 107 وسط احتفالات الآلاف من مشجعي الإمارات العربية المتحدة - الذين وصلوا على متن رحلات مستأجرة خصيصًا لمشاهدة المباراة النهائية - والتي تردد صداها من المنامة إلى الإمارات العربية المتحدة.
كانت التوقعات تصب في صالح العراق بطل كأس الخليج ثلاث مرات قبل المباراة النهائية. لكن اللاعبين كانوا أكثر تصميماً على الفوز بلقبهم الثاني في المسابقة المرموقة. وكان الفوز مستحقاً لفريق الإمارات الذي فاز بكأس الخليج للمرة الثانية في ست سنوات، بعد فوزه بها للمرة الأولى في عام 2007 على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.
وبفضل مهاراتهم الفردية الرائعة، فاز اللاعب الإماراتي أحمد خليل بلقب هداف البطولة، بينما اختير عمر عبد الرحمن أفضل لاعب في البطولة. وبالنسبة لمدرب الإمارات مهدي علي، كانت تلك لحظة تتويج للمجد بعد أن قاد فريقه إلى الفوز ببطولة آسيا تحت 19 سنة 2008، ثم الفوز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية 2010، والتأهل إلى أولمبياد 2012.
وفي أعقاب المباراة التي أقيمت في تلك الليلة، شهدت الإمارات العربية المتحدة موجة من الاحتفالات العفوية، حيث خرج المشجعون المبتهجون إلى الشوارع للاحتفال طوال الليل.
وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً: "مبروك لأخي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وشعب الإمارات وكل من هنأ بفوز المنتخب الوطني في نهائي كأس الخليج".
وفي اليوم التالي 19 يناير، استقبل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أعضاء المنتخب الوطني المنتصر بحرارة. كما أشاد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية آنذاك، بالفريق على إنجازه التاريخي. كما شكر شعب الإمارات على تفانيه، مؤكداً أن "الإنجاز الكبير والأداء البطولي كان نتيجة لدعم ومساندة الدولة بأكملها".
وتدفقت التهاني والمكافآت المالية على أبطال كأس الخليج، حيث أمر الشيخ خليفة بتخصيص 50 مليون درهم لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، وتبرعت سموالشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، حرمصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمبلغ 25 مليون درهم، بينما تبرع الشيخ راشد والشيخ سعيد، أبناء المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية آنذاك، بمبلغ 12 مليون درهم للمنتخب الوطني لكرة القدم.