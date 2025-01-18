ذكريات المجد: الإمارات تتوج بكأس الخليج 2013 بعد فوز مثير على العراق

كانت التوقعات تصب في صالح العراق بطل كأس الخليج ثلاث مرات قبل المباراة النهائية. لكن اللاعبين كانوا أكثر تصميماً على الفوز بلقبهم الثاني في المسابقة المرموقة. وكان الفوز مستحقاً لفريق الإمارات الذي فاز بكأس الخليج للمرة الثانية في ست سنوات، بعد فوزه بها للمرة الأولى في عام 2007 على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.