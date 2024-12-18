"دي بي وورلد 2024" تختتم موسمها في موريشيوس

يتطلع أنطوان روزنر (فرنسا)، الذي حصل مؤخراً على امتيازات اللعب في جولة بي جي أي PGA لعام 2025 بأداء قوي في بطولة دي بي وورلد DP World Tour الختامية للموسم 2024 في جميرا جولف إستيتس على ملعب إيرث Earth، إلى إنهاء موسمه الرائع بالعودة إلى المكان الذي فاز فيه بلقبه الثالث والأخير، وهو لقب موريشيوس 2022 في جولة دي بي وورلد DP World Tour.