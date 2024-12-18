"دي بي وورلد 2024" تختتم موسمها في موريشيوس
مع اقتراب موسم الجولف الاحترافي لعام 2024 من نهايته، تم تعليق معظم البطولات ودخولها في حالة سبات حتى أوائل يناير/كانون الثاني.
في حين اختتمت بطولة بي جي أي تور PGA Tour بالفعل عامها، تستضيف بطولة دي بي وورلد DP World Tour الحدث الأخير لها هذا الأسبوع في موريشيوس. وسيستمتع الألماني مارسيل سييم، الذي يقيم الآن في موريشيوس، بالأضواء باعتباره المفضل محلياً.
ومن بين المشاركين في المنافسة على جائزة قدرها 1.5 مليون دولار الإسباني أدري أرناوس المقيم في دبي والذي يتطلع إلى تحقيق نتيجة كبيرة أو حتى الفوز للعودة إلى صدارة بطولة جولة موانئ دبي العالمية - بدلاً من التخطيط لعام 2025 في جولة التحدي.
سيلعب نيكولاس كولسارتس (بيل)، المقيم في الإمارات العربية المتحدة، وهو سفير لمركز التميز الذهني والبدني التابع لشركة موانئ دبي العالمية، مع شائعات مفادها أن زوجته راشيل ستكون مساعدته في لعبة الجولف.
يتطلع أنطوان روزنر (فرنسا)، الذي حصل مؤخراً على امتيازات اللعب في جولة بي جي أي PGA لعام 2025 بأداء قوي في بطولة دي بي وورلد DP World Tour الختامية للموسم 2024 في جميرا جولف إستيتس على ملعب إيرث Earth، إلى إنهاء موسمه الرائع بالعودة إلى المكان الذي فاز فيه بلقبه الثالث والأخير، وهو لقب موريشيوس 2022 في جولة دي بي وورلد DP World Tour.
لقد انفصل أهم المشاركين في جولة دي بي وورلد DP World Tour لقضاء عطلة عيد الميلاد مع عائلاتهم وأصدقائهم. ومع ذلك، فإن هذا لا يقلل من فرصة الآخرين في الحصول على بطاقة جولة دي بي وورلد كاملة خلال أسبوع يغير حياتهم.
حقق وين يي دينج (الصين)، الفائز ببطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة (AAC)، التي أقيمت مؤخراً في اليابان، بداية سريعة لمسيرته الاحترافية في رياضة الجولف، وهو أحد اللاعبين الذين يستحقون المتابعة هذا الأسبوع، حيث يتأهل ضمن الفئة 17، باعتباره اللاعب الرائد في لوائح المسار العالمي للهواة.
تنطلق تصفيات الجولة الآسيوية المدرسية (المرحلة النهائية) في تايلاند يوم الثلاثاء 17 ديسمبر مع فرصة أخرى لتغيير حياة أفضل 35 لاعباً في نهاية البطولة المكونة من خمس جولات.
جولة DP العالمية
الخميس 19 – الأحد 22 ديسمبر 2024
بنك أفراسيا موريشيوس مفتوح
المكان: مونت تشويسي لو جولف، جراند باي، موريشيوس
المحفظة: 1.5 مليون دولار
جولة آسيوية
الثلاثاء 17 – السبت 21 ديسمبر 2024
التصفيات المؤهلة للجولة الآسيوية (المرحلة النهائية).
المكان: تايلاند
المحفظة: 15000 دولار