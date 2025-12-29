"ديوكوفيتش" من دبي: المعاناة وقود النجاح

ما الذي يجعل الرياضي ينجح في رياضته؟ وفقاً لأعظم لاعب تنس على مر العصور، فإن الأمر كله يتعلق بالتعرض للتحديات الذهنية والبدنية. وقال نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً في فردي الرجال وصاحب أكبر عدد من الألقاب الكبرى، إن الرياضيين الشباب بحاجة لمواجهة الشدائد لكي يصبحوا أفضل.
وقال اللاعب الذي حطم الأرقام القياسية: "أعتقد أننا ننمو أكثر في مواجهة الشدائد. هل أتمنى أن يمر الجميع بتجربة الحرب لكي يصبحوا أقوياء ذهنياً؟ لا، بالطبع لا. لكنني أرى أنه من المهم تهيئة الظروف والبيئة للرياضي الشاب ليواجه تحديات ذهنية وبدنية من أجل استخراج أقصى ما لديه".
جاء ذلك خلال حديثه في "قمة الرياضة العالمية"، وهي حدث رياضي للنخبة يستمر لمدة يومين في مدينة جميرا بدبي.
وأضاف ديوكوفيتش، مشيراً إلى حروب اليوغوسلافيا التي اجتاحت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة: "النشأة في ظل المعاناة تجعلك ترغب في النجاح بشكل أكبر. لأن لديك شيئاً لتثبته ليس لنفسك فقط، وللأشخاص المقربين في حياتك، ولعائلتك، بل لكل شخص آخر يراقبك".
في سن العاشرة فقط، كان ديوكوفيتش يوازن بين عدة رياضات مختلفة؛ حيث كان يمارس التزلج بالقرب من الجبال التي كان يعيش فيها، وكان من المفترض أن يسير على خطى والده الذي كان متزلجاً محترفاً في ذلك الوقت. كما لعب أسطورة التنس كرة القدم في شبابه، لكنه اضطر لاتخاذ قرار صعب بالتوقف عن ممارستها.
واعترف بأن الأمر كان بمثابة كفاح لوالديه للاستمرار في دعم كل تلك الرياضات في وقت واحد، لذا كان على ديوكوفيتش الالتزام بواحدة منها. وقال: "جاء التنس كعلامة على القدر بالنسبة لي. كنت في الرابعة أو الخامسة من عمري عندما كانوا يبنون ثلاثة ملاعب تنس أمام المطعم الذي كان يمتلكه والداي".
كانت رياضة التنس -ولا تزال- مكلفة، وفي فترة شباب ديوكوفيتش، كانت بلاده لا تزال غير ملمة بها. وقال إن دعم والديه له في مساعيه بمجال التنس كان بمثابة "قفزة كبيرة"، لكنها آتت ثمارها على المدى الطويل.
وأضاف ديوكوفيتش: "كل شيء يحدث لسبب في الحياة. لقد كان تدخلاً إلهياً، بمعنى ما، أن أُقدم إلى عالم التنس، وقد وقعت في حبه".