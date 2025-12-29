"ديوكوفيتش" من دبي: المعاناة وقود النجاح

ما الذي يجعل الرياضي ينجح في رياضته؟ وفقاً لأعظم لاعب تنس على مر العصور، فإن الأمر كله يتعلق بالتعرض للتحديات الذهنية والبدنية. وقال نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً في فردي الرجال وصاحب أكبر عدد من الألقاب الكبرى، إن الرياضيين الشباب بحاجة لمواجهة الشدائد لكي يصبحوا أفضل.

وقال اللاعب الذي حطم الأرقام القياسية: "أعتقد أننا ننمو أكثر في مواجهة الشدائد. هل أتمنى أن يمر الجميع بتجربة الحرب لكي يصبحوا أقوياء ذهنياً؟ لا، بالطبع لا. لكنني أرى أنه من المهم تهيئة الظروف والبيئة للرياضي الشاب ليواجه تحديات ذهنية وبدنية من أجل استخراج أقصى ما لديه".

جاء ذلك خلال حديثه في "قمة الرياضة العالمية"، وهي حدث رياضي للنخبة يستمر لمدة يومين في مدينة جميرا بدبي.

وأضاف ديوكوفيتش، مشيراً إلى حروب اليوغوسلافيا التي اجتاحت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة: "النشأة في ظل المعاناة تجعلك ترغب في النجاح بشكل أكبر. لأن لديك شيئاً لتثبته ليس لنفسك فقط، وللأشخاص المقربين في حياتك، ولعائلتك، بل لكل شخص آخر يراقبك".