"ديشامبو" يلهم الجيل القادم من لاعبي الجولف في الهند

"لقد شعرت بالكثير من الحب هناك"، كما قال. "الاحترام الذي يكنه الناس لهذا المكان لا يصدق. كان رؤية المكان الذي يرقد فيه هؤلاء الموتى أمراً مميزاً. إن الهندسة المعمارية وجمال تاج محل من أكثر الأشياء المذهلة التي رأيتها على الإطلاق. كان المكان هادئاً ومبهجاً - إنه تحفة فنية."