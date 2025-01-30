"ديشامبو" يلهم الجيل القادم من لاعبي الجولف في الهند
يستعد "برايسون ديشامبو" لصنع التاريخ هذا الأسبوع عندما يتنافس في السلسلة الدولية في الهند للغولف، مسجلاً ظهوره الأول على الإطلاق في البلاد.
ويتطلع بطل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة إلى ظهوره الأول الذي طال انتظاره، حيث من المتوقع حضور حشود ضخم في نادي "دي إل إف" للجولف والريف في جورجاون بالهند. ولكن أكثر من البطولة، يأمل ديشامبو أن يكون حضوره مصدر إلهام للجيل القادم من لاعبي الجولف في الهند.
"أولاً، أود أن أشكر كل أهل الهند على الترحيب الحار بي"، هكذا قال اللاعب الأمريكي. "أعتقد أن المرة الأولى التي بدأت فيها الحديث عن الأمر [الذهاب إلى الهند] كانت في العام الماضي وما هي الإمكانيات المتاحة هنا في الهند مع الأطفال.
"إن القدرة على ممارسة لعبة الجولف كرياضة شابة شيء جيد حقاً ولكن التحول من رياضة قديمة إلى رياضة شابة هو إظهار ما يمكن أن تعنيه لعبة الجولف للأجيال القادمة في الهند. لقد ألهمني هذا دائماً. مهمتي في لعبة الجولف هي أولاً إلهام وتسلية، وجزء بسيط منها هو التثقيف أيضاً."
ويشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً، والذي فاز أيضاً بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2020، مع حشد من النجوم في البطولة، إلى جانب أنيربان لاهيري المقيم في دبي والإنجليزي بول كيسي، وكلاهما عضو في فريق DeChambeau's Crushers GC في دوري LIV للغولف.
وتابع ديشامبو: "المبادئ التي أتبعها في لعب الجولف هي التثقيف والترفيه والإلهام. تعتبر الهند ذو اقتصاد متنامٍ مع زيادة عدد السكان الذين يحتاجون إلى الجولف. هناك الكثير من الإمكانات هنا، ولهذا السبب أنا متحمس لأن أكون جزءاً منها".
وقبل البطولة، خصص ديشامبو بعض الوقت لزيارة تاج محل، وهي تجربة تركت انطباعاً دائماً لديه.
"لقد شعرت بالكثير من الحب هناك"، كما قال. "الاحترام الذي يكنه الناس لهذا المكان لا يصدق. كان رؤية المكان الذي يرقد فيه هؤلاء الموتى أمراً مميزاً. إن الهندسة المعمارية وجمال تاج محل من أكثر الأشياء المذهلة التي رأيتها على الإطلاق. كان المكان هادئاً ومبهجاً - إنه تحفة فنية."
الآن، يحول ديشامبو تركيزه إلى نوع مختلف من الهندسة المعمارية - نادي دي إل إف للجولف والريف. ووصف الملعب بأنه "شيطاني"، وأقر بالتحديات التي يواجهها، وخاصة الطبيعة الاستراتيجية للتخطيط.
"إنه مسار صعب، لا يمكنك التغلب عليه"، كما قال. "يجب أن تلعب بذكاء - كن منهجياً واستراتيجياً. إن المسافة من 16 إلى 18 صعبة ولكن يمكن الوصول إليها بالضربات الصحيحة. أشعر براحة تامة، وأتطلع إلى تقديم أفضل ما لدي هذا الأسبوع".
سيتنافس ديشامبو مع التشيلي "جواكيم نيمان" والأمريكي "جون كاتلين" في اليومين الأولين من البطولة. فاز نيمان بلقب التصنيف الدولي العام الماضي، بينما فاز كاتلين بجائزة وسام الاستحقاق للجولة الآسيوية.
وتُعد البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 2 مليون دولار الحدث الافتتاحي لموسم السلسلة الدولية والمحطة الثانية في الجولة الآسيوية، بعد بطولة Smart Infinity Philippine Open.
يبدأ اللعب للمرة الأولى في الساعة 7:25 صباحاً، مع بداية اللعب من نقطتين.
وسيبدأ "أنيربان لاهيري"، المقيم في الإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة 11:55 صباحاً من نقطة الانطلاق الأولى إلى جانب كارلوس أورتيز (المكسيك) وبول كيسي (الإنجلترا).
تابعوا كافة أحداث المباراة مباشرة على قنوات دبي الرياضية 2 و4 ابتداءً من الساعة 12 ظهراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة غداً الخميس 30 يناير 2025.