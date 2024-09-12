"ديريك فيشر":"كوبي براينت" يلهم شباب الإمارات

"أكثر ما أحببته في كوني زميله في الفريق لفترة طويلة جداً هو رؤية مدى عمله الجاد في لعبته في كل يوم من حياته. إنه أحد أعظم لاعبي كرة السلة على الإطلاق. لا جدال في ذلك، لكنه لم يتوقف أبداً عن العمل على قدراته، والبحث عن طرق للنمو وتحسين مستواه."