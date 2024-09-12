"ديريك فيشر":"كوبي براينت" يلهم شباب الإمارات
سيظل يوم 26 يناير 2020 يحمل في طياته ذكريات مؤلمة لعشاق كرة السلة في مختلف أنحاء العالم. كان ذلك اليوم هو اليوم الذي صعد فيه "كوبي براينت"، الذي يعتبر أعظم لاعب في تاريخ كرة السلة بعد "مايكل جوردان"، على متن طائرة هليكوبتر مع ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاماً لحضور مباراة كرة سلة كان من المقرر أن تلعبها فقط لتلقى حتفها.
تحطمت المروحية في كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها، مما أسفر عن انتشار حالة من الحزن في عالم الرياضة.
وكان من المقرر أن يدرب كوبي فريق ابنته في أكاديمية "مامبا" الرياضية في "ثاوزند أوكس". بعد اعتزاله في عام 2016، قضى أسطورة فريق لوس أنجلوس ليكرز وقتاً طويلاً في الملعب ليُظهر للأطفال كيفية ممارسة الرياضة التي أحبها حتى أنفاسه الأخيرة.
بعد مرور عام وعشرة أشهر على الحادث المأساوي، فتحت أبوظبي أبوابها أمام رابطة كرة السلة الأميركية "إن بي إيه" لتنظيم مباريات ما قبل الموسم، مما سمح للمشجعين والشباب في المنطقة بمشاهدة الرموز العالمية أثناء اللعب والتفاعل مع نجوم اللعبة السابقين والحاليين في مناطق المشجعين.
زين حضور العديد من أساطير هذه الرياضة دورة ألعاب الدوري الأميركي للمحترفين التي أقيمت في أبوظبي منذ النسخة الأولى التي أقيمت في عام 2022، لكن الفراغ الكبير الذي خلفه رحيل كوبي المفاجئ لا يزال محسوساً لدى الجماهير في الإمارات العربية المتحدة.
لكن ديريك فيشر، الذي فاز بخمسة ألقاب في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة مع فريق ليكرز إلى جانب كوبي، يعتقد أن الجماهير والشباب ما زال بإمكانهم التعلم من عظمة "أفضل صديق له".
وقال فيشر لصحيفة خليج تايمز في مقابلة عبر تطبيق زووم من الولايات المتحدة: "هناك الكثير من الذكريات والأشياء المتعلقة بكوبي، ومن الصعب اختيار واحدة أو اثنتين".
"أكثر ما أحببته في كوني زميله في الفريق لفترة طويلة جداً هو رؤية مدى عمله الجاد في لعبته في كل يوم من حياته. إنه أحد أعظم لاعبي كرة السلة على الإطلاق. لا جدال في ذلك، لكنه لم يتوقف أبداً عن العمل على قدراته، والبحث عن طرق للنمو وتحسين مستواه."
شغف لا يشبع
ويقول فيشر، الذي سيتفاعل مع الجماهير خلال مباراتي ما قبل الموسم بين بوسطن سيلتيكس ودنفر ناجتس يومي 4 و 6 أكتوبر في أبوظبي، إن إرث كوبي الأعظم لا يكمن فقط في قدرته الأسطورية على تسديد الأهداف.
بل إن الرغبة المذهلة في الاستمرار في تجاوز الحدود هي التي كانت تفصل كوبي عن البشر العاديين.
"قال فيشر: "بالنسبة للكثير من الناس، إن الوصول إلى مراحل متقدمة في مجالاتهم، يجعلهم يقولون، " لقد أدركت كل ما يمكنني فعله وإن ذلك يكفي"، لكن كوبي لم يكن ليرضى بذلك أبداً".
"كان يريد دائماً أن يصبح أفضل وهذا ما جعل كوبي مميزاً للغاية. كان يبحث دائماً عن طرق لتحسين نفسه أكثر.
"أعتقد أن هذا ما يفعله الأشخاص العظماء، وهذا ما يفعله الرياضيون العظماء والمعلمون العظماء في الحياة. إنهم لا يتوقفون أبداً وهذا ما اعتاد كوبي أن يفعله يومياً. هذا شيء يمكننا جميعاً أن نتعلم منه."
بعد أن كشف عن ما يمكن أن يتعلمه الشباب من كوبي، كشف فيشر عن النصيحة التي يقدمها للاعبين الطموحين.
وقال "أعتقد أن أهم نصيحة أقدمها في كثير من الأحيان هي مدى أهمية اغتنام الفرص التي تحصل عليها في الحياة".
"إذا كنت تمارس أو تحب رياضة ما، فلا ينبغي أن يهمك عدد الدقائق التي تقضيها في الملعب، أو المركز الذي تلعب فيه.
"ما يهم هو التركيز. من المهم جداً أن يظل تركيزك متوجهاً على ما عليك فعله. ستكون هناك دائماً أشياء في الحياة خارجة عن سيطرتك، لكن يمكنك دائماً العمل على الأمور التي يمكنك التحكم بها."
نجم "إن بي إيه" المستقبلي من الشرق الأوسط؟
ويقول الرجل البالغ من العمر 50 عاماً إن مباريات ما قبل الموسم هذه بين فرق النخبة في أبوظبي من شأنها أن تلهم الكثير من الشباب للحلم الكبير والوصول إلى الدوري الأميركي للمحترفين في المستقبل.
وقال "أحد أهم الأشياء التي رأيناها، كما تعلمون، هو تطوير المواهب الناشئة، وخلق الفرص، وتركيز الأنظار على اللعبة".
"الآن أصبحت الفرصة سانحة لمشاهدة هؤلاء النجوم العالميين على الهواء مباشرة والاستلهام منهم، وبالنسبة لعشاق كرة السلة، فهذه هدية رائعة، بل إنها نعمة".
يقول فيشر إنه يتطلع إلى مشاركته في مباريات ما قبل الموسم لرابطة كرة السلة الأميركية في أبوظبي بصفته سفيراً عالمياً لكرة السلة.
وقال "ستكون هذه هي زيارتي الأولى لأبوظبي، لذا أتطلع إلى مقابلة الناس والجمهور والتقاط الصور معهم والتحدث معهم عن الرياضة، أنا متحمس للغاية".
"في حياتي، وفي رحلتي، كانت تجربة رائعة أن أتمكن من التواصل مع الجماهير (في أجزاء مختلفة من العالم) لفترة طويلة. في مسيرتي كلاعب، لم أحظ بتجربة رحلات مثل هذه، لم أصل إلى مناطق مختلفة من العالم إلى الحد الذي وصلت إليه الآن."
"بالنسبة لي، إن كرة السلة هي شغف مدى الحياة بالتأكيد وسوف يستمر الأمر حتى لا أكون هنا (في هذا العالم)."
"ولذلك، ولحسن الحظ، أتيحت لي هذه الفرصة للحضور إلى أبوظبي وقضاء بعض الوقت في الإمارات العربية المتحدة وآمل أن تستمر هذه الرياضة الرائعة في النمو والتطور".