دوبس يفرض سيطرته في جبل علي وسيمار وأوشيه يطاردان الصدارة

أثبت بات دوبس، الفارس المخضرم في سباقات الخيل بدولة الإمارات، مرة أخرى سبب بقائه أحد أكثر الفرسان ثباتاً وموثوقية في المنطقة، وذلك بعد فوزه بكلا السباقين التحضيريين الرئيسيين في ظهيرة مليئة بالإثارة بمضمار جبل علي.
وأضاف الجوكي الأيرلندي، الذي يتخذ من "إسطبلات ريد" التابعة للمدرب بطل الدوري دوغ واتسون مقراً له، انتصارين جديدين إلى سجله الحافل في الإمارات، مما عزز مكانته في مشهد السباقات المحلية.
وفي سباق "توبوج كورنر ستيكس" لمسافة 2000 متر، تمكن بات دوبس من قيادة الجواد "أرلان" للسيطرة في الفرسخ الأخير، متفوقاً على "إليسيف تريفور" بفارق رأس، بينما جاء "سيكريت مانر" في المركز الثالث بفارق نصف طول. ولاحقاً، تعاون دوبس مع حمد الجهني، وهو مدرب خيول قطري بارز، لقيادة الجواد "ديفيد أوف أثنز" لتحقيق فوز ساحق في سباق "تحضيري ميل جبل علي"، منهياً السباق بفارق 2.5 طول عن "سيد" (أمل إسطبلات جبل علي)، وبفارق 2.25 طول عن الجواد "كافو".
يُذكر أن دوبس، الذي يقيم في الإمارات منذ أكثر من عقدين، قد حقق أكثر من 200 انتصار في الدولة، بما في ذلك فوزه الشهير على متن "سيكوند سمر" في "جودولفين ميل" عام 2017. ويُعد الفارس المنحدر من مدينة ويكسفورد ركيزة أساسية في إسطبلات "ريد" التابعة لدوغ واتسون، حيث شكلا شراكة تواصل تحقيق نجاحات مستمرة عبر مضامير السباق في الإمارات.
ثنائية مميزة لسيزار وأوشيه
كما شهدت الأمسية تألق الثنائي القوي المكون من المدرب البطل بوبات سيمار والجوكي تاج أوشيه (بطل الإمارات 12 مرة)، حيث حققا فوزين متتاليين في بداية اليوم. وقاد أوشيه الجواد "أوماها فرونت" للنجاح في سباق "الشعفار للاستثمار - سباق حافز دائم (مبتدئة، رملي)"، قبل أن يلحقه بفوز آخر على متن "أشوان" في سباق "بنك دبي التجاري - سباق حافز دائم (مبتدئة، رملي)".
ساعدت هذه الثنائية أوشيه على تقليص الفارق مع المتصدر سيلفستر دي سوزا، حيث رفع رصيده إلى 21 فوزاً في بطولة الفرسان خلف البرازيلي الذي يملك 26 فوزاً. وفي الوقت نفسه، حافظ سيمار على صدارته لبطولة المدربين، متعادلاً مع إبراهيم الحضرمي من مجموعة "النخيل لسباقات الخيل" برصيد 23 فوزاً، بينما أضاف حامل اللقب مصبح المهيري فوزاً آخر مع "نو إسكيب" في سباق "هانديكاب جبل علي للسرعة"، مما يبقي الصراع على اللقب تنافسياً للغاية.
ومع بقاء المنافسة مفتوحة على مصراعيها في بطولتي الفرسان والمدربين، يعد موسم السباقات في الإمارات بمعارك ضارية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.