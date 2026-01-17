دوبس يفرض سيطرته في جبل علي وسيمار وأوشيه يطاردان الصدارة

يُذكر أن دوبس، الذي يقيم في الإمارات منذ أكثر من عقدين، قد حقق أكثر من 200 انتصار في الدولة، بما في ذلك فوزه الشهير على متن "سيكوند سمر" في "جودولفين ميل" عام 2017. ويُعد الفارس المنحدر من مدينة ويكسفورد ركيزة أساسية في إسطبلات "ريد" التابعة لدوغ واتسون، حيث شكلا شراكة تواصل تحقيق نجاحات مستمرة عبر مضامير السباق في الإمارات.