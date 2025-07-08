"دزانان موسى" ينضم إلى فريق دبي لكرة السلة

"دزانان موسى"، ينضمّ أحد أبرز اللاعبين في أوروبا، إلى نادي دبي لكرة السلة، بعقدٍ يمتد لثلاث سنوات، بدءًا من موسم 2025/2026. سينضمّ بطل اليوروليغ مرتين إلى نادي دبي مباشرةً بعد فوزه باللقب مع أحد أشهر أندية العالم، ريال مدريد.

صنع اللاعب البوسني، البالغ من العمر 26 عامًا، لنفسه اسمًا لامعًا بفترة قصيرة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، تلتها مسيرة صعوده السريع في اليوروليغ. وفي حديثه عن انتقاله إلى دبي، والذي سيبقى فيه حتى عام 2028، علق موسى قائلاً: "الانضمام إلى فريق دبي لكرة السلة فرصة رائعة وتحدٍّ أنا مستعد تمامًا لمواجهته. بعد موسم بطولة في إسبانيا، أشعر بالثقة فيما يمكنني تقديمه، وأنا متحمس لمساعدة هذا الفريق على صنع التاريخ في كلٍّ من اليوروليغ ودوري ABA.