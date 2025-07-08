"دزانان موسى" ينضم إلى فريق دبي لكرة السلة

"دزانان موسى"، ينضمّ أحد أبرز اللاعبين في أوروبا، إلى نادي دبي لكرة السلة، بعقدٍ يمتد لثلاث سنوات، بدءًا من موسم 2025/2026. سينضمّ بطل اليوروليغ مرتين إلى نادي دبي مباشرةً بعد فوزه باللقب مع أحد أشهر أندية العالم، ريال مدريد.
صنع اللاعب البوسني، البالغ من العمر 26 عامًا، لنفسه اسمًا لامعًا بفترة قصيرة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، تلتها مسيرة صعوده السريع في اليوروليغ. وفي حديثه عن انتقاله إلى دبي، والذي سيبقى فيه حتى عام 2028، علق موسى قائلاً: "الانضمام إلى فريق دبي لكرة السلة فرصة رائعة وتحدٍّ أنا مستعد تمامًا لمواجهته. بعد موسم بطولة في إسبانيا، أشعر بالثقة فيما يمكنني تقديمه، وأنا متحمس لمساعدة هذا الفريق على صنع التاريخ في كلٍّ من اليوروليغ ودوري ABA.
لقد كانت رحلة رائعة للوصول إلى هذه المرحلة من مسيرتي. والآن، وأنا هنا في دبي، مستعدة لكتابة فصل جديد، إنه لأمر مميز حقًا. أتطلع إلى دعم مجتمع كرة السلة المتنامي هنا، والتواصل مع جماهيرنا، وجعلهم فخورين. أنا ملتزم ببذل كل ما يلزم لمساعدة هذا الفريق على النمو وترك إرث دائم في هذه المدينة.
قبل عودته إلى أوروبا، أمضى موسى موسمين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) مع فريق بروكلين نتس، الذي اختاره في المركز التاسع والعشرين في الجولة الأولى من درافت 2018. خلال فترة وجوده في الولايات المتحدة، شارك في 49 مباراة بالدوري، وحصل على فرص لعب إلى جانب زملائه في فريق كل النجوم، بمن فيهم نجما الدوري كايري إيرفينغ وكيفن دورانت. كما تألق موسى في دوري NBA G، حيث بلغ متوسط نقاطه في المباراة الواحدة 19.5 نقطة مع فريق لونغ آيلاند نتس، مما أبرز إمكاناته الهجومية.