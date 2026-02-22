"درايبر" يبدأ رحلة العودة إلى "نخبة التنس"عبر بوابة دبي

كونه ابن مسؤول رياضي بريطاني رفيع المستوى، ربما يكون جاك درابر الشاب قد نثر الألوان على لوحة خياله — حيث كان روجر فيدرر يطفو كراقصة باليه على ملاعب ويمبلدون المقدسة، وكان آندي موراي يئن ويزأر في كل نقطة صعبة البناء وهو يحمل آمال أمة على كتفيه.

لكن درابر، الذي أصبح لاعب تنس نخبة بنفسه، يقول إن بطولة دبي الحرة للتنس كانت أيضًا جزءًا كبيرًا من طفولته.

يبلغ درابر الآن 24 عامًا، ووصل إلى أعلى تصنيف في مسيرته وهو 4 في يونيو الماضي قبل أن تتسبب إصابة في الكتف في تعطيل مسيرته.

لكن بعد عودته من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، يستعد درابر لظهوره الأول في دبي، وهي بطولة تحتل مكانة خاصة في قلبه.

“لدي العديد والعديد من الذكريات. لقد كنت أتابع هذا الحدث منذ أن كان عمري 10 سنوات،” قال البريطاني لصحيفة الخليج تايمز قبل بدء أسبوع الرجال من نسخة 2026 للبطولة الحائزة على جوائز في دبي.

لم يكن فوز موراي’ بلقب البطولة هنا في عام 2017 هو الوحيد الذي رسم الابتسامة على وجهه عندما كان في الخامسة عشرة. فالمعارك الشهيرة بين فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، وتلك المباراة الاستعراضية الأيقونية على مهبط طائرات الهليكوبتر في برج العرب بين فيدرر وأندريه أغاسي، أثارت روحه التنسية أيضًا.

“أعني، من الواضح أنني شاهدت آندي موراي يلعب هنا كثيرًا. شاهدت تلك الفيديوهات لروجر فيدرر وأندريه أغاسي وهما يلعبان على مهبط طائرات الهليكوبتر في برج العرب. اعتدت مشاهدة جميع تلك النهائيات، ديوكوفيتش، فيدرر، عامي 2015 و 2011،” قال.

“لذا، كصبي، هذه بطولة شاهدتها كثيرًا. لذلك أفهم مدى أهمية هذه البطولة. والآن أنا متحمس جدًا لوجودي هنا.”

كانت دبي أيضًا هي المكان الذي أعلن فيه موراي عن وصوله إلى الساحة العالمية عندما أذهل فيدرر في الجولة الأولى عام 2008. ومنذ تلك المباراة، جلبت كل مباراة لموراي في دبي كل عام حشودًا من المشجعين البريطانيين إلى الملعب، يهتفون لبطل التنس الأكبر في بلادهم خلال المائة عام الماضية.

لكن دريبر لا يتوقع أجواء احتفالية كتلك التي صنعها المشجعون البريطانيون عندما كان موراي لاعبًا منتظمًا في ملعب دبي المركزي.

“أنا لا أتوقع أي شيء أبدًا، لكنني أعلم أن هناك عددًا كبيرًا من البريطانيين هنا في دبي، لذا إذا كنت أتنافس يوم الاثنين، آمل أن أحصل على بعض الدعم ويأتي الناس لمشاهدتي ألعب. لكنني لا أتوقع شيئًا أبدًا،” قال بلهجة واقعية.

ومع ذلك، يدرك اللاعب الأعسر التوقعات التي أثارها نجاحه المبكر، حيث يأمل المشجعون البريطانيون الآن في رؤيته يحاكي موراي، الذي فاز بثلاث بطولات جراند سلام وأصبح اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين في الفردي.

“إنه لشرف أن أكون في هذا الموقف. من الواضح أنني الآن أعاني من انتكاسة بسيطة بسبب الإصابة. لكن بصراحة، منذ أن كنت صبيًا صغيرًا، كل ما أردته هو أن أكون أفضل لاعب تنس في العالم،” قال.

“لفعل ذلك، عليك أن تتعامل ليس فقط مع التنس وخصمك، بل عليك أيضًا أن تتعامل مع، كما تعلم، الضوضاء الخارجية، والضغط، وكل هذه الأشياء، وإذا لم تستطع، فلا يجب أن تفعل ذلك. لذا أنا محظوظ جدًا لوجودي في هذا الموقف.”

جاءت انطلاقة دريبر في عام 2024 عندما وصل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، وهي البطولة التي أنهى فيها موراي بشكل مشهور انتظار بريطانيا الذي دام 76 عامًا لفائز ذكر بلقب كبير في عام 2012.

بينما تعتبر كل بطولة كبيرة من أولوياته، يكشف دريبر عن الأحداث الأقرب إلى قلبه.

“أعتقد أن الجميع يريد الفوز بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية. لقد رأيت ما كان يعنيه ذلك لـ (نوفاك) ديوكوفيتش (عندما فاز بها في عام 2024). الفوز بذهبية الأولمبياد بالطريقة التي فعلها كان أمرًا لا يصدق،” قال.

“وما فعله آندي، بفوزه بذهبيتين، هو شيء مميز للغاية. أعتقد إذا سألته، كان أحد أكبر إنجازاته. أعتقد أن ويمبلدون هي البطولة التي أرغب في الفوز بها أكثر من أي شيء آخر."

لكن في الوقت الحالي، يركز دريبر على تحسين أدائه، وليس مطاردة الألقاب.

"أنا لا أحب أبدًا الحديث عن الفوز بالبطولات. أنا أركز فقط على ما يمكنني فعله كلاعب تنس وما هو تحت سيطرتي، لمواصلة التحسن، ومواصلة التعلم، ومواصلة النمو كلاعب،" قال.

"وأعتقد أنني إذا فعلت ذلك، فلدي فرصة قوية جدًا لوضع نفسي في بعض المواقع الجيدة.”

يعتقد دريبر أنه في غضون عامين، سيكون في وضع يمكنه من تقليص الفجوة مع كارلوس ألكاراز ويانيك سينر، اللاعبين الأكثر هيمنة في اللعبة الآن.

“في الوقت الحالي، أنا متأخر بشكل واضح، كما تعلمون، في بداية العام الماضي، كنت أبني طريقي. أعتقد أن هذه الإصابة قد أعاقتني قليلاً، فقط من حيث حقيقة أنني لم أتنافس منذ فترة، وفي الوقت نفسه، جعلتني أكثر مرونة وجعلتني أتعلم الكثير عن لعبتي،” قال.

“لذا أعتقد أن العام ونصف العام أو العامين القادمين سيكونان مثيرين للاهتمام للغاية بالنسبة لي لأنني أشعر أن لدي الكثير لأحسنه، والكثير لأطوره، والكثير من الخبرة التي لم تأت بعد، والتي ربما يمتلكونها أكثر مني. لكن لدي إيمان كامل بنفسي بأنني أستطيع الوصول إلى قمة اللعبة.”