دبي T100 يُطلق أول سباق "أكواثلون مدرسي" بمشاركة 600 طالب

تم تصميم نظام المنافسات السباق لتعريف الطلاب بشكل تدريجي بالمسابقات الرياضية المتعددة، حيث يتعامل الأطفال من سن 9 إلى 12 عامًا مع السباحة لمسافة 150 مترًا والجري لمسافة 1 كم، بينما واجهت الفئات العمرية من 13 إلى 17 عامًا المسافات الأكثر تحديًا وهي السباحة لمسافة 200 متر جنباً إلى جنب مع الجري لمسافة 2 كم.