دبي T100 يُطلق أول سباق "أكواثلون مدرسي" بمشاركة 600 طالب

حقق السباق الأول من نوعه لـ "الأكواثلون المدرسي"، نجاحاً كبيراً اليوم ضمن فعاليات بطولة ترايثلون دبي T100، حيث جمع 600 طالباً من 30 مدرسة من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين قدموا أقوى المستويات وسط أجواء تنافسية رائعة من السباحة والجري، في مبادرة تمثل علامة فارقة في عدد الرياضيين الواعدين في الرياضات المتعددة في المنطقة.
ويعتبر هذا السباق واحداً من الفعاليات البارزة ضمن بطولة ترايثلون دبي T100، التي تنظم من قبل منظمة رياضي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويقام خلال تحدي دبي للياقة البدنية 30X30.
وشارك في المنافسات طلاب تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 17 عاماً في خمس فئات عمرية، حيث تم تصميم كل سباق لتحدي المشاركين بشكل مناسب مع تعزيز حب المنافسة متعددة الرياضات.
وحضر الدكتور عبد الرحمن ناصر، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الفعاليات وشارك في تتويج الفائزين، مؤكداً على أهمية تطوير الرياضة الشبابية في المشهد التعليمي بدبي.
وعلى صعيد النتائج، شهدت الفئة العمرية 13-14 منافسة قوية، وفاز ويليام برايان بالمركز الأول في فئة الذكور بزمن مثير للإعجاب قدره 12:28 دقيقة، بينما حققت ألد شتاين الفوز في سباق الإناث، حيث عبرت خط النهاية في 13:06 دقيقة، حيث أكمل كلا الرياضيين سباحة شاقة لمسافة 200 متر تلتها جري لمسافة 2 كم.
وأظهرت فئات الكبار 15-17 مواهب صاعدة، حيث فاز عبد الله الجنيبي بلقب الذكور في 13:32 دقيقة، وحصلت ماريا فينيكس على المركز الأول في فئة الإناث بزمن قدره 15:27 دقيقة.
وأظهر أصغر المتسابقين، الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات، إرادة رائعة في مجموعتي 50 متراً سباحة و500 متر جري. وجاء مفد هوجن بالمركز الأول للأولاد بزمن 4:34 دقيقة، بينما تصدرت إس فيربيرن الفتيات بزمن 5:06 دقيقة، وفي سباق 200 متر سباحة للفئة العمرية 9 سنوات، خرج ياه المسني في الريادة.
ويمثل نجاح سباق الأكواثون المدرسي امتداداً طبيعياً لالتزام سلسلة بطولة الترياثلون T100 العالمية، بإلهام الجيل القادم من الرياضيين وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة بين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم تصميم نظام المنافسات السباق لتعريف الطلاب بشكل تدريجي بالمسابقات الرياضية المتعددة، حيث يتعامل الأطفال من سن 9 إلى 12 عامًا مع السباحة لمسافة 150 مترًا والجري لمسافة 1 كم، بينما واجهت الفئات العمرية من 13 إلى 17 عامًا المسافات الأكثر تحديًا وهي السباحة لمسافة 200 متر جنباً إلى جنب مع الجري لمسافة 2 كم.