دبي: 10 أسباب لحضور السباقات في ميدان خلال الموسم

يعود "كرنفال دبي للسباق" بانطلاق أول سباق هذا الموسم يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر في مضمار ميدان.
وُعد هذا الموسم بأن يكون أكبر وأكثر جرأة وإبهاراً من أي وقت مضى. من السباقات العالمية والمطاعم الجديدة إلى لحظات الأزياء الساحرة والترفيه الذي لا يُفوَّت، إليك عشرة أسباب تجعل مضمار ميدان هو المكان الذي يجب أن تتواجد فيه هذا الشتاء:
سباقات عالمية المستوى: ينطلق الموسم الجديد يوم الجمعة، ليجمع بعضاً من أرقى الخيول والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم. استضاف ميدان بفخر "أفضل خيل سباق في العالم" لعامين متتاليين — إكوينوكس (2023) ولوريل ريفر (2024). السؤال هو: من سيتوج بالنجم العالمي التالي؟ كن هناك لتشهد صناعة تاريخ السباقات.
تجربة طعام على جانب المضمار (The Trackside): تقديم "ذا تراكسايد" — أحدث نقطة جذب للذواقة في ميدان. استمتع بإطلالات لا تُضاهى على خط النهاية بينما تتذوق قائمة طعام راقية متعددة الأطباق مع مشروبات منسقة ببراعة. إنها سباقات بخيال متجدد.
مطاعم دبي الأكثر شهرة: تنضم بعض الأسماء الرائدة في عالم الطهي بدبي إلى فعاليات هذا الموسم. يتولى مطعم "ماستي" (Masti)، وهو من مطاعم دليل ميشلان المفضلة، إدارة "دائرة الفائزين" (The Winner’s Circle)، بينما يقدم مطعم "ذا مين" (The MAINE) أطباقه المميزة المستوحاة من نيو إنجلاند والمأكولات البحرية الكلاسيكية في ليالي السباق الرئيسية.
اقترب أكثر من أي وقت مضى: يستمتع ضيوف كبار الشخصيات (VIP Hospitality) بوصول حصري إلى حلقة العرض (Parade Ring)، بينما يمكن لجميع رواد السباق زيارة حديقة السرج (Saddling Garden) لإلقاء نظرة من وراء الكواليس على الخيول وهي تستعد للسباق. إنها أقرب نقطة يمكنك الوصول إليها لأكثر لحظات الرياضة إثارة.
حديقة البادوك (The Paddock Garden): تعود حديقة البادوك الشهيرة ببرنامج مثير من الأطعمة المفضلة، بما في ذلك "ليتل فوكس باي روليز" و"سولت" وغيرها. أضف إلى ذلك الموسيقى الحية والأجواء المفعمة بالحيوية، وستحصل على ليلة استرخاء مثالية تحت الأضواء.
فرصتك للفوز بجوائز كبرى: لا يتوقف المرح عند خط النهاية. من مسابقة "وجوه في السباقات" (Faces at the Races) المفضلة لدى الجمهور إلى الجوائز النقدية، ولعبة التنبؤ "اختر 7" (Pick 7)، وحتى جوائز السيارات، هناك طرق أكثر من أي وقت مضى لتكون جزءاً من دائرة الفائزين.
مشهد الأزياء الذي لا يُضاهى: يسير السباق والأناقة جنباً إلى جنب — وميدان هو المكان الذي يتألق فيه رواد السباق الأكثر أناقة في دبي. توقع عرضاً من الأزياء الأنيقة والقبعات المميزة والتفاصيل الحادة، وكل ذلك على خلفية أحد أكثر الأماكن شهرة في دبي.
معرض القبعات (Millinery Exhibition): تحية للقبعات والأناقة! احتفل بالحرفية والإبداع في معرض القبعات، القادم إلى ميدان في يناير 2026. استكشف تصاميم رائعة من صانعي القبعات المشهورين عالمياً — وحتى قم بشراء قطعتك المثالية ليوم السباق. سباق وتسوق؟ بالتأكيد.
وجهة الترفيه القصوى: سواء كنت تستضيف عملاء أو زملاء أو عائلة أو أصدقاء، فإن قضاء ليلة في السباقات يجمع بين الضيافة المتميزة والفعاليات الرياضية العالمية. من حفلات الكريسماس والإفطارات إلى عشاء الشركات والاحتفالات الخاصة، يمكن لفريق نادي دبي لسباق الخيل تنسيق تجربة الحدث المثالية والمصممة خصيصاً لك.
قيمة استثنائية مقابل المال: تبدأ أسعار التذاكر من 75 درهماً فقط، وتقدم ليلة في ميدان قيمة لا مثيل لها. استمتع بخمس ساعات من السباقات العالمية والترفيه الحي وباقات الضيافة الشاملة التي تشمل الطعام والمشروبات غير المحدودة. لا تفوت عضويات الموسم، التي تشمل الوصول إلى يوم السباق الأكثر إثارة في العالم — كأس دبي العالمي 2026.