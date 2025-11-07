دبي: 10 أسباب لحضور السباقات في ميدان خلال الموسم

مطاعم دبي الأكثر شهرة: تنضم بعض الأسماء الرائدة في عالم الطهي بدبي إلى فعاليات هذا الموسم. يتولى مطعم "ماستي" (Masti)، وهو من مطاعم دليل ميشلان المفضلة، إدارة "دائرة الفائزين" (The Winner’s Circle)، بينما يقدم مطعم "ذا مين" (The MAINE) أطباقه المميزة المستوحاة من نيو إنجلاند والمأكولات البحرية الكلاسيكية في ليالي السباق الرئيسية.

اقترب أكثر من أي وقت مضى: يستمتع ضيوف كبار الشخصيات (VIP Hospitality) بوصول حصري إلى حلقة العرض (Parade Ring)، بينما يمكن لجميع رواد السباق زيارة حديقة السرج (Saddling Garden) لإلقاء نظرة من وراء الكواليس على الخيول وهي تستعد للسباق. إنها أقرب نقطة يمكنك الوصول إليها لأكثر لحظات الرياضة إثارة.

حديقة البادوك (The Paddock Garden): تعود حديقة البادوك الشهيرة ببرنامج مثير من الأطعمة المفضلة، بما في ذلك "ليتل فوكس باي روليز" و"سولت" وغيرها. أضف إلى ذلك الموسيقى الحية والأجواء المفعمة بالحيوية، وستحصل على ليلة استرخاء مثالية تحت الأضواء.

فرصتك للفوز بجوائز كبرى: لا يتوقف المرح عند خط النهاية. من مسابقة "وجوه في السباقات" (Faces at the Races) المفضلة لدى الجمهور إلى الجوائز النقدية، ولعبة التنبؤ "اختر 7" (Pick 7)، وحتى جوائز السيارات، هناك طرق أكثر من أي وقت مضى لتكون جزءاً من دائرة الفائزين.

مشهد الأزياء الذي لا يُضاهى: يسير السباق والأناقة جنباً إلى جنب — وميدان هو المكان الذي يتألق فيه رواد السباق الأكثر أناقة في دبي. توقع عرضاً من الأزياء الأنيقة والقبعات المميزة والتفاصيل الحادة، وكل ذلك على خلفية أحد أكثر الأماكن شهرة في دبي.