دبي: نجم الجولف"ميرونك" يتحدث عن أحلام كأس "رايدر"

عند التفكير في عام 2024، كان عاماً مليئاً بالتحديات، سواء على أرض الملعب أو خارجه. يمكنني أن أعطي نفسي درجة أقل من الجيد لأدائي في لعبة الجولف. كانت هناك ومضات من التألق، مع بعض البدايات القوية، ولكن في كثير من الأحيان كانت تتبعها نهايات مخيبة للآمال. لقد تعلمت دروساً قيمة من تلك التجارب وأشعر أنني أكثر استعداداً للتعامل مع مواقف مماثلة في المستقبل.