دبي: نجم الجولف"ميرونك" يتحدث عن أحلام كأس "رايدر"
أجرت صحيفة خليج تايمز لقاءً مع نجم الجولف البولندي "أدريان ميرونك" خلال إقامته الشتوية في دبي، المدينة التي أصبح يطلق عليها الآن موطنه الموسمي.
بعد عام حافل بالإنجازات، كشف ميرونك عن طموحاته لعام 2025، مقدماً لمحة عن الخطط التي يمكن أن تعيد تعريف مسيرته المهنية.
في هذه المقابلة الحصرية مع "نيك تارات"، كاتب الجولف الضيف، تحدث أدريان ميرونك بصراحة عن الصعود والهبوط الذي مر به، واستراتيجيته للبقاء في قمة مستواه، وكيف تلعب دبي دوراً محورياً في استعداداته لموسم آخر رائد.
وهذا ما قاله:
"مرحباً جميعاً،
"لقد كنت أعمل بجد على تحسين أدائي، حيث أتدرب في أغلب الأوقات في نادي إلس هنا في دبي منذ انتهاء بطولة جولة موانئ دبي العالمية في منتصف شهر نوفمبر في جميرا جولف إستيتس".
لقد جلبت لي فترة ما بعد الموسم بعض التغييرات الكبيرة، بدءاً من مدربي الجديد، جيروم ثونيس. جيروم، الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له، لديه قائمة رائعة من اللاعبين، بما في ذلك نيكولاس كولسارتس، وتوماس ديتري، ورافا كابريرا بيلو، والمقيم مؤخراً في دبي جوليان جيرير، وغيرهم.
لقد بدأت نتائج العمل الذي قمنا به على أسلوبي في التسديد تظهر بالفعل، على الرغم من أن الوصول إلى الكمال في لعبة الجولف أمر بعيد المنال. هل يمكن أن تصل لعبة الجولف إلى الكمال في أي وقت؟ الإجابة هي لا.
للمستقبل، جددت عضويتي في بطولة جولة الجولف العالمية دي بي وورلد، لعام 2025. كان القرار في اللحظة الأخيرة، وتضمن بعض المناقشات المطولة، لكنني متحمس لمواصلة المنافسة في البطولة. كما سجل العديد من زملائي لاعبي بطولة "ليفي" للمشاركة في عام 2025، وأخطط للعب حوالي خمس بطولات في الجدول لكسب نقاط التصنيف العالمي الرسمي للجولف.
أما عن التصنيفات وكأس رايدر، فإن تمثيل أوروبا في بطولة بيثبيج بلاك في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل سيكون شرفاً عظيماً. ولكن هذا ليس ما يشغلني الآن. فأنا أركز على اللعب الجيد وإذا فعلت ذلك، فإن فرصاً مثل كأس رايدر سوف تتحقق من تلقاء نفسها.
أما بالنسبة للمناقشات الجارية بين بطولة "ليفي" وجولة الجولف العالمية دي بي وورلد، فأنا متفائل بالتوصل إلى حل يصب في مصلحة الجميع، وخاصة المشجعين. لقد كانت هناك الكثير من التكهنات على مر السنين، حتى قبل أن تدخل بطولة "ليفي" الصورة.
إن الاتفاق الذي يسمح للاعبين في بطولة "ليفي" بكسب نقاط التصنيف العالمي للعبة واللعب في جولات أخرى دون عقوبات سيكون بمثابة فوز للرياضة. بطبيعة الحال، ستأتي مثل هذه الاتفاقات بشروط، لكن الوضوح وخريطة طريق طويلة الأجل هي ما نحتاج إليه جميعاً.
كانت آخر بطولة شاركت فيها هي بطولة السعودية الدولية التي أقيمت في الرياض في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي بلغت جوائزها خمسة ملايين دولار. وكانت بمثابة اختبار لتغيير أسلوبي في الضرب، ورغم أنني كنت سعيداً بالتقدم الذي أحرزته في أسلوبي في الضرب، إلا أن نتائجي لم تكن مطابقة لتوقعاتي، فقد فشلت في الوصول إلى المستوى المطلوب بضربة واحدة. وهذا هو حال رياضة الجولف الاحترافية.
لقد كنت مقيماً في دبي طوال معظم هذا الشتاء، باستثناء رحلة إلى بولندا لقضاء عطلة عيد الميلاد وإجازة قصيرة في رأس السنة الجديدة. لقد اعتدنا أنا وزوجتي على دبي باعتبارها موطننا على مدار العام، ونحن نحب كل شيء يتعلق بالعيش هنا.
عند التفكير في عام 2024، كان عاماً مليئاً بالتحديات، سواء على أرض الملعب أو خارجه. يمكنني أن أعطي نفسي درجة أقل من الجيد لأدائي في لعبة الجولف. كانت هناك ومضات من التألق، مع بعض البدايات القوية، ولكن في كثير من الأحيان كانت تتبعها نهايات مخيبة للآمال. لقد تعلمت دروساً قيمة من تلك التجارب وأشعر أنني أكثر استعداداً للتعامل مع مواقف مماثلة في المستقبل.
مع بداية عام 2025، حددت لنفسي بعض الأهداف الواضحة. ومن بينها: الفوز في بطولة ليفي للغولف، والتأهل للبطولات الكبرى، وتحقيق المزيد من الثبات في أدائي ونتائجي. هناك أهداف أخرى، لكنني أفضل أن أبقيها سرية في الوقت الحالي.
في الأسبوع المقبل، سأشارك في بطولة دبي الصحراوية الكلاسيكية "هيرو" في نادي الإمارات للجولف. تحمل هذه البطولة ذكريات خاصة بالنسبة لي، فقد كنت قريباً جداً من تحقيق الفوز العام الماضي، حيث أنهيت البطولة بفارق ضربة واحدة فقط خلف روري ماكلروي. وفي العام السابق، تعادلت مع فيكتور هوفلاند في المركز الرابع عندما فاز باللقب. ومع مشاركة روري وفيكتور في هذه البطولة هذه المرة بصفتهما بطلين سابقين، فمن المتوقع أن يكون هذا الأسبوع مثيراً.
أنا أحب ملعب الجولف، وأتمنى أن أحظى ببداية قوية لموسم 2025.
نراكم جميعًا في بطولة دبي الصحراوية الكلاسيكية "هيرو"!