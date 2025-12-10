"دبي لكرة السلة" يواصل الأداء القوي في أوروبا

أنهى نادي "دبي لكرة السلة" أسبوعاً حافلاً على جبهتين بفوز مدوٍ في الدوري الأدرياتيكي (ABA League) ومعركة أوروبية ضيقة وشاقة في بولونيا، مما يؤكد صعود مستوى الفريق في أرقى المسابقات الأوروبية.

مساء الاثنين، مدد الفريق بدايته الخالية من العيوب في حملة المجموعة A بالدوري الأدرياتيكي، مسجلاً سجلاً مثالياً بثمانية انتصارات دون هزيمة (8-0) بعد فوز مبهر بنتيجة 74:88 خارج أرضه على "إيغوكي إم:تل" (Igokea m:tel) في لاكتاشي. سيطر الفريق على المباراة منذ المراحل المبكرة لبناء تقدم بعشرات النقاط بحلول نهاية الربع الأول. ومنذ ذلك الحين، أدار الزوار المباراة بثقة ودقة، وحافظوا على توازنهم في طرفي الملعب.

وقدم اللاعب مفيوندو كابينجيلي أداءً متميزاً، حيث سجل 20 نقطة، و 10 متابعات، وتقييم بلغ 29. وقاد اللاعب ماكينلي رايت الهجوم ببراعة، مساهماً بـ 10 نقاط في الشوط الأول وشكّل إيقاع لعب دبي طوال الليل. وحافظ هذا الفوز على سجل دبي المثالي في الدوري الأدرياتيكي، حيث يواصل النادي تصدر المجموعة A.

وفي تعليق على أداء الفريق، قال جوريكا غوليماك، المدير الفني للفريق: "كان هذا فوزاً مهماً جداً بالنسبة لنا بعد خسارة صعبة قبل ثلاثة أيام. أظهر الفريق احترافية منذ البداية وسيطر على المباراة لمدة 40 دقيقة. سبعة وعشرون تمريرة حاسمة تحكي القصة؛ لقد لعبنا كرة سلة جماعية، تبادلنا الكرة، وظللنا أقوياء بدنياً في الدفاع، واستحقينا الفوز. سنأخذ الإيجابيات ونمضي قدماً".

وفي مواجهة درامية ضمن الجولة 14 من الدوري الأوروبي (EuroLeague) ضد "فيرتوس بولونيا"، خسر دبي بفارق ضئيل 79:78، بعد نهاية متوترة في الربع الرابع. وعلى الرغم من قلب تأخر بفارق 13 نقطة إلى تقدم في الشوط الأول والفوز في معركة المتابعات بنتيجة 39:30، إلا أن رميتين ثلاثيتين متأخرتين من لوكا فيلدوزا لاعب "فيرتوس بولونيا" أثبتتا أنهما حاسمتان.

مع سجل النادي البالغ 6-8 في الدوري الأوروبي ومنافسة قوية، تتجه الأنظار الآن إلى المواجهة الكبيرة المقبلة في الدوري الأوروبي على أرض دبي: مباراة "دبي باسكت" ضد "بايرن ميونخ"، ضمن الجولة 15 من الدوري الأوروبي في "كوكا كولا أرينا" يوم 12 ديسمبر (الساعة 8 مساءً). وتمثل المباراة ليلة كبرى أخرى في مسيرة دبي الافتتاحية في الدوري الأوروبي، حيث تستضيف فريقاً عالمياً على ملعبها في المدينة.