"دبي لكرة السلة" يهزم "ميلان" في الجولة 18 من يوروليغ

واصل فريق كرة السلة في دبي فرض سيطرته على أرضه في الجولة 18 من يوروليغ، حيث تغلب على "إي إيه 7 إمبريو أرماني ميلان" 99:92 أمام أكثر من 5000 مشجع في كوكا كولا أرينا.
بدأت دبي المباراة بقوة. كانت الدقائق الافتتاحية بالكامل لصالح الفريق المضيف، الذي لعب بسرعة ووضوح في كلا الطرفين. الثنائي الداخلي المكون من المركز الكندي مفيوندو كابينجيلي والمركز الصربي فيليب بيتروسييف أوجد ميزة بدنية مبكرة، مما خلق فرصًا للتسجيل بالقرب من السلة وأجبر ميلان على إجراء تعديلات دفاعية. عندما انضم ماكينلي رايت الرابع ودوين بيكون إلى التشكيلة، سرعان ما بنت دبي تقدمًا مزدوج الأرقام وفرضت إيقاع الربع الأول.
واجه ميلان صعوبة في إيجاد التوازن مبكرًا وقضى معظم الفترة الافتتاحية في مطاردة المباراة. امتد تقدم دبي إلى 15 نقطة، مما يعكس التنفيذ الحاد والطاقة المستمرة. على الرغم من أن الزوار استقروا تدريجيًا، إلا أن الضرر الناتج عن البداية البطيئة شكل بقية الليل.
أعرب مدرب فريق كرة السلة في دبي يوريكا غوليماتش عن امتنانه للجمهور المحلي، قائلاً: “تهانينا للجماهير. كنا نفتقدهم بالتأكيد في المباراة الأخيرة على أرضنا، وقد ساعدونا كثيرًا. في الربع الأول، لعبنا أحد أفضل أرباعنا هذا الموسم. المباراة القادمة على أرضنا بعد ثلاثة أيام، لذا لا يوجد وقت للراحة كثيرًا. نحتاج إلى التحضير لتلك المباراة أولاً. نحن لا نفكر في ثلاث مباريات قادمة — نحن نستعد لكل مباراة ونحاول الفوز بكل مباراة.”
ردت دبي قبل نهاية الشوط الأول. عاقب بيكون الثغرات الدفاعية من مسافات بعيدة، بينما اختتم كابينجيلي الشوط بنهاية قوية من الداخل. تلك اللحظات سمحت لدبي باستعادة الفارق والتوجه إلى الاستراحة بتقدم سبع نقاط، رغم تحسن أداء ميلان.
في الفترة الحاسمة، أعادت دبي فرض السيطرة من خلال الانضباط بدلاً من العرض. حصل ميلان على عدة فرص لمعادلة النتيجة أو التقدم، لكن الرميات الحرة الضائعة وأخطاء التنفيذ أوقفت تقدمهم. حسم بيكون النتيجة من خط الرميات الحرة في الدقيقتين الأخيرتين، مما دفع دبي إلى تقدم مزدوج الأرقام وأغلق المباراة فعليًا.
أنهى بيكون المباراة كأفضل هداف برصيد 25 نقطة. وأضاف رايت 19 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، بينما ساهم كابينجيلي بـ 17 نقطة. سجل بيتروشف 13 نقطة وسبع متابعات. بالنسبة لميلان، قاد جودوريتش الفريق بـ 11 نقطة وسبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.
ستكون المباراة القادمة لدبي في دوري ABA حيث لا يزال الفريق غير مهزوم. تُلعب المباراة في كوكا كولا أرينا، حيث يواجه فريق دبي لكرة السلة الفريق السلوفيني كركا في الجولة 12 من الدوري.