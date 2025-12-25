"دبي لكرة السلة" يهزم "ميلان" في الجولة 18 من يوروليغ

أعرب مدرب فريق كرة السلة في دبي يوريكا غوليماتش عن امتنانه للجمهور المحلي، قائلاً: “تهانينا للجماهير. كنا نفتقدهم بالتأكيد في المباراة الأخيرة على أرضنا، وقد ساعدونا كثيرًا. في الربع الأول، لعبنا أحد أفضل أرباعنا هذا الموسم. المباراة القادمة على أرضنا بعد ثلاثة أيام، لذا لا يوجد وقت للراحة كثيرًا. نحتاج إلى التحضير لتلك المباراة أولاً. نحن لا نفكر في ثلاث مباريات قادمة — نحن نستعد لكل مباراة ونحاول الفوز بكل مباراة.”