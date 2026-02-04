دبي لكرة السلة يقهر أولمبياكوس في ليلة "اليوروليغ" المثيرة

منذ صافرة البداية، لعب فريق دبي بنوايا واضحة؛ حيث منحت الضغوط الدفاعية، والهجمات المرتدة السريعة، والتسديدات الجريئة السيطرة المبكرة لأصحاب الأرض، وتفاعل الجمهور في الأرينا مع كل لحظة. ولكن كما هو الحال في جميع الليالي الكبيرة لكرة السلة الأوروبية، كانت الدراما بعيدة عن النهاية. فقد عاد أولمبياكوس للقتال، وارتفعت حدة الإثارة، وأدت رمية ثلاثية في الثانية الأخيرة إلى إرسال المباراة للشوط الإضافي، مما أسكت الأرينا للحظة واحدة فقط. ومع وجود واحد من أقوى الحشود الجماهيرية التي شهدتها دبي هذا الموسم، ارتقى الفريق بمستواه في الدقائق الخمس الأخيرة.