دبي لكرة السلة يقهر أولمبياكوس في ليلة "اليوروليغ" المثيرة

سجل فريق دبي لكرة السلة فوزه الثاني عشر في بطولة "اليوروليغ" في موسمه الأول، وذلك بعد مباراة مثيرة انتهت بالأشواط الإضافية بنتيجة 108:98 ضد فريق أولمبياكوس في "كوكا كولا أرينا". وأمام جمهور غفير بلغ 6,500 مشجع، نجح فريق دبي في حماية ملعبه الذي بات يُعد واحداً من أصعب الملاعب في الدوري.
منذ صافرة البداية، لعب فريق دبي بنوايا واضحة؛ حيث منحت الضغوط الدفاعية، والهجمات المرتدة السريعة، والتسديدات الجريئة السيطرة المبكرة لأصحاب الأرض، وتفاعل الجمهور في الأرينا مع كل لحظة. ولكن كما هو الحال في جميع الليالي الكبيرة لكرة السلة الأوروبية، كانت الدراما بعيدة عن النهاية. فقد عاد أولمبياكوس للقتال، وارتفعت حدة الإثارة، وأدت رمية ثلاثية في الثانية الأخيرة إلى إرسال المباراة للشوط الإضافي، مما أسكت الأرينا للحظة واحدة فقط. ومع وجود واحد من أقوى الحشود الجماهيرية التي شهدتها دبي هذا الموسم، ارتقى الفريق بمستواه في الدقائق الخمس الأخيرة.
أكد يوريكا غوليماك، المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة، على أهمية الجمهور قائلاً: "لقد كانت مباراة مكثفة للغاية. شهدت الكثير من الالتحامات البدنية والكثير من الطاقة. كنا متقدمين ولم نفقد الحماس. لقد أظهرنا شخصيتنا في النهاية للفوز بهذه المباراة". وأضاف: "سنواجه ريال مدريد بعد يومين. سنلعب على أرضنا، ونأمل أن يأتي المزيد من المشجعين. هذا الدعم مهم جداً بالنسبة لنا – فالجميع هنا يشعر وكأنه وسط عائلته".
استجاب فريق دبي بهدوء وسلطة في الوقت الإضافي، حيث أحكم السيطرة دفاعياً وحرك الكرة بثقة لينهي المباراة بسلسلة نقاط حاسمة. لقد كانت نهاية قوية في ليلة تطلبت إظهار الشخصية. سيطر مفيوندو كابينجيلي على المنطقة الداخلية بتحقيقه "دبل دبل" قوي، بينما تألق دواين بيكون وماكينلي رايت في اللحظات الحاسمة. ووضع أليكسا أفراموفيتش بصمته مبكراً على طرفي الملعب، وسلط الجهد الجماعي الضوء مرة أخرى على هوية دبي المتنامية – لا يهابون أحداً على أرضهم، ومتحدون تحت الضغط.
ومع دخول الموسم المنتظم مرحلته الحاسمة، تستمر "كوكا كولا أرينا" في كونها حصناً منيعاً، ويستمر الإيمان بهذا الفريق في النمو مع اشتداد الصراع على التأهل للأدوار الإقصائية في اليوروليغ. المباراة القادمة لدبي على أرضها ستجمعهم بواحد من أيقونات الفرق في العالم؛ حيث يلعب ريال مدريد ضد دبي لأول مرة على الإطلاق يوم الخميس 5 فبراير.