"دبي لكرة السلة" يصنع التاريخ بفوز مذهل في أول مبارياته
أشاد "جوريكا جوليماتش"، مدرب فريق دبي لكرة السلة، بالفوز المذهل الذي حققه الفريق المحترف حديث التأسيس بنتيجة 86-84 في أول مباراة له ضد نادي "كرفينا زفيزدا" (النجم الأحمر بلغراد)، واصفاً ذلك بأنه "لحظة حلم تحققت".
لم يكن بوسع فريق دبي لكرة السلة أن يطلب بداية أفضل من هذه في موسمه الافتتاحي لدوري "اي بي اي" ، حيث نجح في تأمين أول فوز تنافسي له ضد حامل اللقب، نادي كرفينا زفيزدا، أمام حشد كامل العدد في "كوكا كولا أرينا" مساء الأحد.
واحتفل المشجعون من جميع أنحاء العالم - المغتربين والسكان المحليين، الشباب والكبار - بفريقهم المحلي الجديد، حيث دخل فريق دبي لكرة السلة التاريخ بعد أن أصبح أول فريق إماراتي يلعب في دوري اي بي اي الأوروبي.
"انفجر شغفهم ودعمهم في أجواء نابضة بالحياة مليئة بالإثارة في افتتاح الموسم المثير، الذي تم التحضير له لسنوات."
بفضل عقلية الفريق أولاً والتي كانت ملموسة من بداية المباراة وحتى صفارة النهاية، فاجأ فريق دبي لكرة السلة العالم بفوز مفاجئ بنتيجة 86-84 على فريق كرفينا زفيزدا "النجم الأحمر" المرشح بقوة للفوز.
ورغم أن كرفينا زفيزدا سجل النقاط الأولى في المباراة، إلا أنها كانت المرة الوحيدة التي احتفظ فيها الفريق المضيف بالتقدم. فقد سيطر فريق دبي على الوتيرة، وأنهى الربع الأول بتقدم قوي 25-16. وتضمن هذا الربع تسجيلاً حاسماً في منتصف الملعب، مما أثار جنون الجماهير.
اشتدت المنافسة في الشوط الثاني، حيث نجح النجم الأحمر في العودة بقوة ليقلص الفارق إلى نقطتين، قبل دقائق قليلة من انتهاء المباراة.
ولكن الدفاع المتميز في اللحظات الحرجة، إلى جانب الأهداف الحاسمة التي سجلها نيت ماسون (18 نقطة)، وأوودو عباس (17)، وقائد الفريق كليمن بريبيليتش (16)، ضمنت الفوز في المباراة الافتتاحية لفريق دبي لكرة السلة.
أشاد جوريكا جوليماتش، مدرب الفريق السلوفيني، بلاعبيه.
وقال جوليماك "كل الفضل يعود إلى التنظيم وجميع اللاعبين الذين بذلوا قصارى جهدهم في هذه المباراة. لقد قاتلوا بجدية على أرض الملعب، وأظهرنا شخصيتنا، وفزنا بالمباراة".
"أود أن أهنئ الجماهير حقاً لأنهم حضروا بأعداد كبيرة ومنحونا الكثير من الطاقة وآمل أن يستمر المزيد من المشجعين في القدوم إلى كوكا كولا أرينا خلال الموسم لأنه سيكون من الصعب جداً التغلب علينا هنا إذا حضروا بأعداد كبيرة. أنا متأكد من أن هذه بداية شيء جميل ".
"قبل المباراة التاريخية، تم الكشف عن تميمة كرة السلة في دبي، فايز الصقر، للمرة الأولى، حيث أخذ الصور وتفاعل مع مشجعي الفريق المضيف."
في نهاية الشوط الأول، نزل إلى الملعب نجم الهيب هوب والرقص النرويجي، والفائز في برنامج "نورويز غوت تالنت "، كويك ستايل، و قدم عرض رقص مذهل، فأبهر الجماهير وانتهى الأمر بوقوف الجمهور للتصفيق له.
ومع اقتراب موسم اي بي اي الكامل من الإثارة، سيلعب فريق دبي لكرة السلة مباراته التالية في الدوري خارج أرضه ضد "كيدتيف اولمبيجا" في سلوفينيا في نهاية الأسبوع المقبل، قبل استضافة "كي كي ميجا "من صربيا في 5 أكتوبر في كوكا كولا ارينا .