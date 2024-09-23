"دبي لكرة السلة" يصنع التاريخ بفوز مذهل في أول مبارياته

لم يكن بوسع فريق دبي لكرة السلة أن يطلب بداية أفضل من هذه في موسمه الافتتاحي لدوري "اي بي اي" ، حيث نجح في تأمين أول فوز تنافسي له ضد حامل اللقب، نادي كرفينا زفيزدا، أمام حشد كامل العدد في "كوكا كولا أرينا" مساء الأحد.