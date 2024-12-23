"دبي لكرة السلة" يستضيف "إيغوكيا" البوسني في مباراة تاريخية

وقال "ديجان كامينجاسيفيتش"، المدير العام لاتحاد دبي لكرة السلة: "نحن في اتحاد دبي لكرة السلة نؤمن بقوة الرياضة في توحيد الناس. إن استضافة بطولة إيغوكيا إم: تيل لا تهدف فقط إلى المنافسة؛ بل إنها تهدف إلى تعزيز الصداقات وإظهار للعالم كيف يمكن لكرة السلة أن توحد المجتمعات التي عانت من الانقسام في الماضي. إن هذا التعاون هو شهادة على روح التقدم والانسجام التي يتسم بها اتحادنا".