"دبي لكرة السلة" يستضيف "إيغوكيا" البوسني في مباراة تاريخية
في سابقة تاريخية، سيستضيف نادي دبي لكرة السلة (9-3) فريق "إيغوكيا إم: تيل"، أحد أنجح فرق كرة السلة في البوسنة والهرسك، في مباراة عشية عيد الميلاد ضمن دوري رابطة كرة السلة الأمريكية في ملعب كوكاكولا أرينا. وبعيدًا عن رهانات المباراة، تحمل هذه المباراة رسالة أعمق عن الوحدة والأخوة والقوة العلاجية للرياضة.
وللاحتفال بهذه المناسبة، استقبلت أكاديمية دبي لكرة السلة فريق إيغوكيا إم: تيل في طائرة خاصة تم ترتيبها خصيصًا لهذا الغرض، حيث تقاسم الفريقان نفس الطائرة طوال الرحلة التي استغرقت ثلاث ساعات من كرواتيا.
ترمز هذه البادرة - التي تعد الأولى من نوعها في دوري ABA - إلى بناء جسر بين التاريخ المتنوع للاعبين من أصول تعود إلى جنوب شرق أوروبا والذين يشكلون قلب فرق دوري ABA.
وقال "ديجان كامينجاسيفيتش"، المدير العام لاتحاد دبي لكرة السلة: "نحن في اتحاد دبي لكرة السلة نؤمن بقوة الرياضة في توحيد الناس. إن استضافة بطولة إيغوكيا إم: تيل لا تهدف فقط إلى المنافسة؛ بل إنها تهدف إلى تعزيز الصداقات وإظهار للعالم كيف يمكن لكرة السلة أن توحد المجتمعات التي عانت من الانقسام في الماضي. إن هذا التعاون هو شهادة على روح التقدم والانسجام التي يتسم بها اتحادنا".
وتقدم هذه المباراة فرصة حاسمة لكلا الفريقين لتعزيز مكانتهما بين نخبة الدوري، حيث يتأخر إيغوكيا حاليا عن دبي بمباراتين فقط في الترتيب.
سيعود قائد فريق دبي لكرة السلة مرة أخرى إلى الواجهة بقيادة الكابتن كليمان بريبيليتش، الذي يتمتع بمسيرة رائعة في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، ليصبح أحد أكثر الأسماء احتراماً في كرة السلة الأوروبية.
كان قرار بريبيليتش بالانضمام إلى نادي دبي لكرة السلة بمثابة لحظة مهمة في حياته المهنية. فبصفته قائدًا للفريق في موسم الدوري الأمريكي الأول، تولى دورين، كلاعب ومرشد، وساعد في تشكيل هوية النادي وثقافته.
وقال "إن كوني أول قائد لهذا الفريق هو شرف كبير، لكنه يأتي أيضًا مع مسؤولية كبيرة. الأمر يتعلق بوضع المعايير - داخل الملعب وخارجه - وخلق رابطة عائلية داخل الفريق. بهذه الطريقة يمكنك بناء النجاح".
تعتبر مباراة الثلاثاء ضد فريق إيغوكيا إم: تيل حاسمة لفريق كرة السلة في دبي حيث يتطلع الفريق إلى الاستفادة من سجله الذي حققه على أرضه بنتيجة 4-1، والحفاظ على زخمه في سباق التصفيات. ومع احتلال فريق إيغوكيا إم: تيل المركز العاشر حاليًا وحرصه على الصعود في الترتيب، فإن المباراة تعد بأن تكون معركة تنافسية.
وقال بريبيليتش "كل مباراة في هذا الدوري تشكل تحديًا. نحتاج إلى بذل 120 بالمائة من جهدنا كل يوم - سواء في التدريبات أو الاجتماعات أو على أرض الملعب. هامش الخطأ ضئيل، والأمر متروك لنا للالتزام".