"دبي لكرة السلة" يحقق فوزاً مثيراً على "إس سي ديربي"

وهيمن فريق دبي على مجريات المباراة ضد فريق إس سي ديربي، حيث تقدم بفارق ست نقاط قبل أقل من 90 ثانية على النهاية، لكنه اضطر لمواصلة الضغط أمام خصم أظهر تهديداً مستمراً طوال اللقاء.

وأحرز "أحمد دوفيريوغلو" أكبر عدد من النقاط لفريق دبي برصيد 14 نقطة، إلى جانب تحقيقه ثماني هجمات ارتدادية وثلاث اختطافات للكرة. لكن مفتاح الفوز كان روح الفريق الجماعية، حيث تمكنوا من العثور على اللاعب المفتوح في اللحظات الحاسمة. والمثير للدهشة أن سبعة لاعبين مختلفين من فريق دبي سجلوا أرقاماً مزدوجة، وهو إنجاز يتحقق لأول مرة هذا الموسم.

وصرّح "جوريكا جوليماك"، مدرب فريق دبي لكرة السلة، بأنه كان يعلم منذ البداية أن المباراة ستكون صعبة، لكن فريقه استحق الفوز في النهاية. وقال: "بالتأكيد، كانت مباراة صعبة، وهذا ما استعددنا له. كان علينا أن نحقق الفوز عدة مرات. فريقهم يلعب بسرعة، ويقدم كرة سلة رائعة، ويتمتع بجودة عالية. لقد حافظنا على التقدم لمدة 35 دقيقة، وكان الفوز مستحقاً، لكن ذلك يثبت أننا لا نزال بحاجة إلى الكثير من العمل والتدريب."

على الرغم من تقدم فريق دبي بفارق تسع نقاط في الشوط الأول، اضطر الفريق لمواجهة الأمريكي "إيريك نيل"، الذي تألق بشكل لافت مع الفريق المضيف. حيث أحرز نيل 34 نقطة في تلك الليلة، وهو أكثر من ضعف متوسطه الموسمي، حيث سجل 8 من 10 محاولات من منطقة الثلاث نقاط بنسبة نجاح بلغت 80%. وبفضل هذا الأداء الاستثنائي، أبقى على آمال فريقه في المنافسة. تجدر الإشارة إلى أن نيل كان قد عانى في المباريات السابقة من الرميات الثلاثية، حيث سجل 6 فقط من أصل 31 محاولة بنسبة 19.35%.

وتوسع تقدم دبي إلى 12 نقطة في منتصف الربع الثاني، لكن الفريق المضيف انتفض مجدداً في الربع الثالث، ليقلص الفارق إلى نقطتين مع تبقي عشر دقائق على نهاية المباراة.