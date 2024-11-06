"دبي لكرة السلة" يحقق فوزاً مثيراً على "إس سي ديربي"
تابع فريق دبي لكرة السلة سلسلة انتصاراته إلى أربع مباريات، بفوز مثير 87-86 على "إس سي ديربي" في دوري ABA، ليحسن سجله الإجمالي إلى 6-1 هذا الموسم.
وأثبتت الرمية الحرة التي سجلها "إيزياه تايلور" قبل عشر ثوان من نهاية المباراة أنها كانت الفارق في ليلة مثيرة في الجبل الأسود.
وهيمن فريق دبي على مجريات المباراة ضد فريق إس سي ديربي، حيث تقدم بفارق ست نقاط قبل أقل من 90 ثانية على النهاية، لكنه اضطر لمواصلة الضغط أمام خصم أظهر تهديداً مستمراً طوال اللقاء.
وأحرز "أحمد دوفيريوغلو" أكبر عدد من النقاط لفريق دبي برصيد 14 نقطة، إلى جانب تحقيقه ثماني هجمات ارتدادية وثلاث اختطافات للكرة. لكن مفتاح الفوز كان روح الفريق الجماعية، حيث تمكنوا من العثور على اللاعب المفتوح في اللحظات الحاسمة. والمثير للدهشة أن سبعة لاعبين مختلفين من فريق دبي سجلوا أرقاماً مزدوجة، وهو إنجاز يتحقق لأول مرة هذا الموسم.
وصرّح "جوريكا جوليماك"، مدرب فريق دبي لكرة السلة، بأنه كان يعلم منذ البداية أن المباراة ستكون صعبة، لكن فريقه استحق الفوز في النهاية. وقال: "بالتأكيد، كانت مباراة صعبة، وهذا ما استعددنا له. كان علينا أن نحقق الفوز عدة مرات. فريقهم يلعب بسرعة، ويقدم كرة سلة رائعة، ويتمتع بجودة عالية. لقد حافظنا على التقدم لمدة 35 دقيقة، وكان الفوز مستحقاً، لكن ذلك يثبت أننا لا نزال بحاجة إلى الكثير من العمل والتدريب."
على الرغم من تقدم فريق دبي بفارق تسع نقاط في الشوط الأول، اضطر الفريق لمواجهة الأمريكي "إيريك نيل"، الذي تألق بشكل لافت مع الفريق المضيف. حيث أحرز نيل 34 نقطة في تلك الليلة، وهو أكثر من ضعف متوسطه الموسمي، حيث سجل 8 من 10 محاولات من منطقة الثلاث نقاط بنسبة نجاح بلغت 80%. وبفضل هذا الأداء الاستثنائي، أبقى على آمال فريقه في المنافسة. تجدر الإشارة إلى أن نيل كان قد عانى في المباريات السابقة من الرميات الثلاثية، حيث سجل 6 فقط من أصل 31 محاولة بنسبة 19.35%.
وتوسع تقدم دبي إلى 12 نقطة في منتصف الربع الثاني، لكن الفريق المضيف انتفض مجدداً في الربع الثالث، ليقلص الفارق إلى نقطتين مع تبقي عشر دقائق على نهاية المباراة.
وسجّل "نيت ماسون" ثلاثية، وأضاف أحمد دوفيريوغلو رمية حرة، مما منح دبي تقدماً بفارق 8 نقاط في الربع الرابع. لكن فريق إس سي ديربي تمكن من تحقيق التعادل 86-86، بفضل ثلاثية أخرى من إيريك نيل قبل 33 ثانية فقط من نهاية المباراة.
وكأنها لحظة من الماضي بعد فوزهم في الجولة الخامسة على "سبارتاك"، تم وضع الكرة - والمباراة - بين يدي إيزياه تايلور قبل 10 ثوانٍ من النهاية، حيث اندفع نحو السلة، لكن ارتُكب خطأ ضده خلال الهجمة. نجح تايلور في تسجيل الرمية الحرة الثانية من اثنتين ليمنح دبي التقدم، لكن مع بقاء بعض الوقت، بقيت لإس سي ديربي فرصةً للرد.
مع بقاء بضع ثوانٍ على انتهاء المباراة، أجبر الدفاع القوي الذي قدّمه "ديفيس بيرتانز" و"أوودو عباس" نجم فريق إس سي ديربي، إيريك نيل، على فقدان الكرة، مما جعل محاولة الفوز بالمباراة مستحيلة، ليحسم الفوز لصالح دبي.
في الموسم المقبل، يلتقي فريق دبي لكرة السلة مع عملاق دوري (أيه بي أيه) ABA، صاحب المركز الأول بارتيزان موزارت، في صربيا يوم الأحد 10 نوفمبر، في ما يصفه بعض الخبراء بـ "اختبار دبي الحاسم"، حيث أظهر كلا الفريقين قدرتهما على التنافس على البطولة.
بعد ثلاث مباريات خارج أرضه، سيغيب فريق كرة السلة في دبي عن جماهيره المتحمسة لمدة شهر تقريباً قبل أن يعود إلى ملعب كوكا كولا أرينا لمواجهة فريق كركا يوم الأحد 17 نوفمبر. تمتلئ قاعدة جماهير دبي بالحماس، ومن المتوقع أن تكون أجواء المباراة بيضاء وحمراء. لا تفوت الحدث - لشراء التذاكر، يرجى زيارة الموقع هنا.