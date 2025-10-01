"دبي لكرة السلة" يحقق فوزاً تاريخياً في "اليوروليغ"

حقق فريق دبي لكرة السلة تاريخاً تاريخياً مساء الثلاثاء، حيث احتفل بفوز مثير بنتيجة 89-76 في أول مباراة له على الإطلاق في الدوري الأوروبي بعد تغلبه على فريق بارتيزان موزارت بيت القوي في بلغراد أمام جماهيره المحلية.
وقد شكل ذلك بداية رحلة مذهلة، ليس فقط بالنسبة للفريق، بل لمدينة دبي أيضاً.
أعرب المدرب جوريكا جوليماك عن سعادته بأداء فريقه.
قال جوليماك: "كنا مركزين طوال المباراة تقريبًا. في لحظة ما، عاد بارتيزان، لكننا بفضل دفاعنا القوي، تمكنا من العودة، وتقدمنا، وحققنا الفوز بسلام في النهاية. إنه فوز مهم جدًا لنا".
افتتح فريق دبي لكرة السلة المباراة بقوة، حيث قاد ديفيس بيرتانز الهجوم من مسافة بعيدة ليمنح فريقه تقدمًا مبكرًا بفارق ثماني نقاط (18:10). وبحلول نهاية الربع الأول، سيطر فريق دبي لكرة السلة تمامًا على مجريات اللعب، متقدمًا بفارق عشر نقاط عند الدقيقة 28:18.
في الربع الثاني، تباطأ إيقاع اللعب، لكن فريق كرة السلة في دبي حافظ على هدوئه وحافظ على تقدمه في الشوط الأول بفارق 47:40. إلا أن بداية الربع الثالث شهدت التحدي الأكبر في تلك الليلة، حيث عاد بارتيزان موزارت بيت بقوة بفارق 8-0 ليتقدم مؤقتًا في الدقيقة 47:48.
كانت تلك هي اللحظة التي ارتقى فيها مفيوندو كابينجيلي إلى مستوى الحدث. بفضل سلسلة من الهجمات القوية، وبدعم قوي من دواين بيكون ودزانان موسى، استعاد فريق دبي لكرة السلة زمام الأمور وأنهى الربع الثالث بتقدم ساحق بنتيجة 68:56.
استمر الزخم في الفترة الأخيرة، حيث افتتح فريق دبي لكرة السلة الربع الرابع بتقدم 5-0، ليرفع الفارق إلى 73:56. وسرعان ما اتسع الفارق إلى 20 نقطة (78:58)، مما سمح للفريق بالفوز بسهولة في الدقائق الأخيرة.
وبهذا الفوز، لم يضمن فريق دبي لكرة السلة انتصاره الأول في الدوري الأوروبي فحسب، بل كتب أيضاً صفحة تاريخية في رحلة النادي - مما يثبت أن هذا الفريق ينتمي إلى أكبر مسرح في أوروبا.
وقال جوليماك: "الفوز على أرضنا مهم للغاية؛ لدينا جدول مباريات صعب للغاية، ولكن بفضل الثقة والمعرفة بأننا قادرون على اللعب مع الجميع إذا لعبنا معًا، فإن هذا الفوز يعني الكثير".
يتوجه النادي إلى موناكو لخوض مباراته الثانية في الدوري الأوروبي هذا الأسبوع قبل العودة إلى قاعدته الرئيسية في مباراته الافتتاحية في دوري ABA يوم الاثنين 6 أكتوبر في ملعب كوكا كولا أرينا