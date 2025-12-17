دبي لكرة السلة يتلقى أول هزيمة على أرضه منذ فبراير

ما تلا ذلك كان رداً قوياً من فريق يوريشا غوليماتش. رفع دبي مستوى الضغط الدفاعي، ولعب بإيقاع أسرع، وبدأ تدريجياً في تقليص الفارق. وتميزت العودة بتحسن حركة الكرة ودقة التصويب من خارج القوس، ما سمح لأصحاب الأرض بمعادلة النتيجة في الدقائق الأخيرة من الربع الرابع. ولعب ماكينلي رايت دوراً محورياً في العودة، من ضمنها تسجيله لرمية رباعية في الثواني الأخيرة لتصبح النتيجة 95-95 وتفتح الطريق أمام نهاية درامية.