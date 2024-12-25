"دبي لكرة السلة" يتصدر دوري ABA بفوز مثير على "إيغوكيا" البوسني

"كانت هذه أول مرة لي هنا. كان كل شيء رائعًا. أود أن أشكر الناس من النادي، ومنظمة كرة السلة في دبي بأكملها. لقد كان كرم الضيافة حارًا للغاية. ووصولنا إلى هنا بالطائرة وكل شيء. كل شيء رائع هنا - صالة الألعاب الرياضية، والفندق، والمدينة. لذا، استمتعنا حقًا بهذه الأيام الثلاثة، ومرة أخرى، من ناديي، أود أن أقول شكرًا جزيلاً للجميع"، قال مدرب إيغوكيا م: تيل ستيفانوفيتش.