"دبي لكرة السلة" يتصدر دوري ABA بفوز مثير على "إيغوكيا" البوسني
صعد فريق دبي لكرة السلة إلى صدارة تصنيف دوري ABA بفوزه بنتيجة 92-81 على نادي "إيغوكيا م:تيل" الأكثر نجاحاً لكرة السلة في البوسنة عشية عيد الميلاد في صالة كوكا كولا أرينا.
ووسع هذا الفوز سلسلة انتصارات فريق دبي لكرة السلة إلى 11 فوزاً وثلاث هزائم، مما جلب البهجة الاحتفالية إلى ساحة ممتلئة تقريباً بالجمهور ومليئة بالإثارة وظهور المشاهير والترفيه المرتبط بالعطلات.
وقدم لاعب فريق دبي لكرة السلة أودو عباس أداءً مميزًا، حيث سجل 26 نقطة، بالإضافة إلى ست كرات مرتدة ومررتين حاسمتين، فيما ساهم كليمان بريبيليتش بـ14 نقطة وخمس تمريرات حاسمة ومرتين حاسمتين في نجاح الفريق.
"لقد كان تركيزي اليوم على الأساسيات للفوز بالمباراة. لقد استهدفت التسديدات البسيطة، ومع نمو ثقتي، تمكنت من التعامل مع التسديدات الأصعب"، كما قال عباس.
"كانت الطاقة في الساحة مذهلة، مما دفعني إلى تقديم أفضل ما لدي. العمل الجاد يؤتي ثماره دائمًا، وأنا سعيد بهذا الفوز".
وفي الوقت نفسه، أعرب جوريكا جوليماك، مدرب فريق دبي لكرة السلة، عن سعادته بالفوز.
"نعم، إنه شعور رائع، كما تعلمون؟ خاصة بعد المباراة، حصلنا على وجهين مختلفين اليوم. أحتاج إلى تهنئة اللاعبين"، قال.
"لقد لعبنا بشكل جيد لمدة 40 دقيقة في النهاية. نحن نتحدث كثيرًا عن إذابة الجليد في اللعبة، كما تعلمون، وخاصة على المستوى الدفاعي".
وشهد الشوط الأول سيطرة فريق إيغوكيا م:تيل على المباراة بفضل دفاع قوي. وبقيادة ماركو جيريتش ودراجان ميلوسافليفيتش، تمكن الفريق البوسني من التقدم بنتيجة 47-40 في الشوط الأول. ومع ذلك، نجح فريق دبي لكرة السلة في العودة بقوة في الشوط الثاني، بقيادة عباس. ونجح الفريق في قلب الأمور لصالحه، وحقق فوزًا حاسمًا على ملعبه.
وقال نيناند ستيفانوفيتش مدرب إيغوكيا م:تيل: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، وربما كان من المفترض أن يكون الفارق أكبر بالنسبة لنا. أما في الشوط الثاني، فلم نكن موجودين. كان الأمر كله يدور حولهم. لقد سجلوا 52 نقطة".
"لا يمكننا الحديث عن مباراة كرة سلة نستقبل فيها الكثير من النقاط في الشوط الثاني. لذا أهنئهم. أعتقد أنهم كانوا أكثر استقرارًا طوال الأربعين دقيقة. لقد لعبنا 20 دقيقة جيدة و20 دقيقة سيئة للغاية. ولكن هناك بعض الأسباب الواضحة لذلك".
ولإضفاء المزيد من السحر على الأمسية، ظهر سانتا مع مخلوقاته الخيالية، بينما أسعدت المشجعات والراقصات الحشد بعروض ذات طابع احتفالي. ومن بين الضيوف البارزين لاعب نادي آر بي لايبزيج ونجم كرة القدم السلوفيني بنيامين سيسكو، بالإضافة إلى صفا ومحمد من برنامج الواقع الشهير Love is Blind Habibi الموسم الأول.
"كانت هذه أول مرة لي هنا. كان كل شيء رائعًا. أود أن أشكر الناس من النادي، ومنظمة كرة السلة في دبي بأكملها. لقد كان كرم الضيافة حارًا للغاية. ووصولنا إلى هنا بالطائرة وكل شيء. كل شيء رائع هنا - صالة الألعاب الرياضية، والفندق، والمدينة. لذا، استمتعنا حقًا بهذه الأيام الثلاثة، ومرة أخرى، من ناديي، أود أن أقول شكرًا جزيلاً للجميع"، قال مدرب إيغوكيا م: تيل ستيفانوفيتش.
أظهرت استضافة نادي دبي لكرة السلة لفريق إيغوكيا ميتيل التزام النادي بتعزيز المنافسة الدولية والرفقة. وقد سافر النادي البوسني إلى دبي في رحلة خاصة استغرقت ثلاث ساعات من جنوب شرق أوروبا، مما يعكس الوحدة والاحترافية وكرم الضيافة الذي يتسم به الفريق الذي يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً له.