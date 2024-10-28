"دبي لكرة السلة" يتألق في زغرب ويهزم "سيبونا" بنتيجة كبيرة

ومع نهاية الربع الثالث، كان التفوق حليف دبي بفارق كبير بلغ 29 نقطة، بنتيجة 81-52. واستمر الفريق في زحفه الهجومي، محطماً حاجز الـ 100 نقطة في الربع الأخير بفضل هدفين متقنين من "جاكوري ويليامز" من داخل المنطقة، مسجلاً بذلك إنجازاً تاريخياً جديداً للفريق. ويواصل "ويليامز" تألقه اللافت، مغادراً كرواتيا وهو يحتلّ المركز الثاني في دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة في "النقاط مسجلة من داخل منطقة الرميات الحرة"، بعد أن نجح في تسجيل نقاط مزدوجة في ثلاث من أصل ست مباريات هذا الموسم.