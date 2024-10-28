"دبي لكرة السلة" يتألق في زغرب ويهزم "سيبونا" بنتيجة كبيرة
أبدع فريق دبي لكرة السلة في مباراة خارجية مثيرة، محققاً فوزاً ساحقاً على "سيبونا" الكرواتي بنتيجة 102-74 مساء السبت، ليرتقي بسجله في دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة إلى 5-1.
وقدّم الفريق أداءً باهراً فاقَ كل التوقعات، مسيطراً على مجريات اللّقاء من البداية وحتى صافرة النهاية في زغرب، ليُسعد مدربه "جوريكا جوليماتش".
وانطلقت المباراة برميتين حرتين ناجحتين من "أحمد دوفيريوغلو" في أول 13 ثانية، ليُعلن فريق دبي عن نيّته في حسم اللّقاء مبكراً. واصل الضيوف سيطرتهم على الربع الأول، مُنهينه بنتيجة 35-17، ليُصبح فريق دبي من الفرق القليلة التي تتجاوز حاجز الـ 30 نقطة في ربعٍ واحد هذا الموسم. وعانى فريق "سيبونا" من غياب أبرز لاعبيه، "روكو روجيتش" و"كريسو رادوفيتش"، اللذين يُمثلان ركيزة أساسية في صناعة اللعب، ليبدو عاجزاً أمام هجوم فريق دبي القوي.
ومع نهاية الربع الثالث، كان التفوق حليف دبي بفارق كبير بلغ 29 نقطة، بنتيجة 81-52. واستمر الفريق في زحفه الهجومي، محطماً حاجز الـ 100 نقطة في الربع الأخير بفضل هدفين متقنين من "جاكوري ويليامز" من داخل المنطقة، مسجلاً بذلك إنجازاً تاريخياً جديداً للفريق. ويواصل "ويليامز" تألقه اللافت، مغادراً كرواتيا وهو يحتلّ المركز الثاني في دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة في "النقاط مسجلة من داخل منطقة الرميات الحرة"، بعد أن نجح في تسجيل نقاط مزدوجة في ثلاث من أصل ست مباريات هذا الموسم.
وتألقّ نجم الدوري الأميركي للمحترفين السابق "ديفيس بيرتانز" مسجلاً أعلى عدد من النقاط في المباراة بواقع 17 نقطة، معتمداً على تسديداته الثلاثية المتقنة، حيث نجح في تسجيل 5 من أصل 8 محاولات (62.5%) من خارج القوس. وبفضل هذا الأداء الرائع، صعد "بيرتانز" إلى المركز الثاني في دوري الرابطة الأميركية لكرة السلة في التسديدات الثلاثية بعد نهاية مباراة السبت، ليصبح خلف "جوردانو أنطونيو" لاعب "سبليت".
كما قدم "ثيردي رافينا" أداءً فنياً مميزاً خلال أكثر من 10 دقائق من اللعب، ليُسجل أول كرة يخطفها، ويُقدم تمريرة حاسمة ويُحقق ارتداداً لهذا الموسم. ولم يقتصر تألق "رافينا"، الذي بات محبوب جماهير دبي، على الجانب الهجومي، بل امتدّ إلى الجانب الدفاعي أيضاً، حيث فرض ضغطاً مكثفاً على هجوم "سيبونا"، ليُقيّد تحركاتهم ويساهم بشكل رئيسي في الحدّ من نقاطهم إلى 74 نقطة فقط.
,بهذا الفوز المُستحق، ارتقى فريق دبي لكرة السلة إلى المركز الثاني في ترتيب دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة، ملاحقاً فريق "بارتيزان موزارت"، الذي سيُواجهه في مباراة قوية يوم الأحد 10 نوفمبر. وأشاد "جوليماك" بأداء فريقه، وقال: أهنئ لاعبي فريقي على هذا الأداء الرائع والمتميز. لقد حققنا هدفنا، وقدمنا مباراة رائعة بكل المقاييس، والآن سنركز على تحليل أدائنا للوصول إلى أفضل مستوى، ونستعدّ للمباراة القادمة".
وأضاف: " يدرك لاعبو فريقي أهمية كل حركة وكل استحواذ على الكرة، ويتشاركون جميعاً رؤية واحدة قائمة على الرغبة في تحقيق الفوز وخوض كل مباراة بروح تنافسية عالية. وكمدرب، فإنني أستمتع بالعمل مع هذه المجموعة الرائعة".
يستعد فريق دبي لكرة السلة لمباراته السابعة، والتي ستقام خارج أرضه ضد فريق "ستودنتسكي سنتر ديربي" في مونتينيغرو. ستُجرى المباراة يوم السبت الموافق 2 نوفمبر، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.