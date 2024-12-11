"دبي لكرة السلة"يعزز صفوفه باللعب اللبناني وائل عرقجي
أنهى نادي دبي لكرة السلة اليوم إجراءات التعاقد مع النجم اللبناني وائل عرقجي، أحد أبرز اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط.
ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً إلى فريق دبي لكرة السلة في موسم 2025/2024 حاملاً معه ثروة من الموهبة والخبرة حيث يواصل الفريق مسيرته في التصفيات المؤهلة لدوري أيه بي أيه.
يتمتع عرقجي، الملقب بـ"المخيف"، بحضور مهيمن على الملعب، وهو هداف ذو سيرة ذاتية مبهرة في كرة السلة، جعلته يفوز ببطولات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في لبنان وقطر وتونس. كما حقق فترات ناجحة في الصين ودوري كرة السلة الصيفي مع فريق دالاس مافريكس. بالإضافة إلى ذلك، فاز بميداليتين في كأس أبطال آسيا لكرة السلة، وهي أعلى جائزة تُمنح للأندية في كرة السلة في آسيا.
كان عرقجي بطلاً في بلده لبنان، حيث ساعد منتخب بلاده في الفوز ببطولة العرب لكرة السلة 2022 واحتلال المركز الثاني في كأس آسيا لكرة السلة 2022. وفي كلتا البطولتين، نال لقب أفضل لاعب، حيث سجل متوسطاً رائعاً بلغ 26 نقطة في المباراة الواحدة في كأس آسيا.
سينضم عرقجي فوراً إلى فريق كرة السلة في دبي للمباراة القادمة ضد مورنار يوم الأحد 15 ديسمبر في كوكا كولا أرينا. ستضيف براعته التهديفية بُعداً آخر للفريق الذي حقق 8 انتصارات مقابل 3 هزائم في دوري أيه بي أيه خلال موسمه الأول.
ومع اقتراب نهاية الموسم وتأمين أماكن التصفيات، أعرب مدرب فريق كرة السلة في دبي، جوريكا جوليماك، عن ثقته في أن عرقجي سيترك تأثيراً كبيراً وسيُبرز ثروة المواهب المحلية التي تنمو في المنطقة.
قال جوريكا جوليماك، مدرب فريق دبي لكرة السلة: "يجلب وائل خبرة قيمة ومهارات هجومية لفريقنا. ورغم أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للتكيف مع الدوري ونظامنا، إلا أن موهبته لا يمكن إنكارها. ونحن واثقون من أنه سيثبت للعالم أن كرة السلة الإقليمية في صعود، وسيكون ممثلاً بارزاً لكرة السلة في دول مجلس التعاون الخليجي."
وقال عرقجي إنه متحمس للانضمام للفريق الجديد.
وأضاف: "إن شيئاً مميزاً للغاية يُبنى هنا، وسيستمر هذا الأمر في التطور والنمو في المستقبل. بصفتنا محترفين، نحن نعيش لنلعب على أعلى المستويات، وهذا ما تقدمه دبي لكرة السلة. هناك مجموعة رائعة من اللاعبين والمدربين هنا، ولا أطيق الانتظار للانضمام إليهم."
وأشار إلى أنه يتطلع للعب أمام العديد من مواطنيه في ملعب كوكاكولا أرينا.
وأضاف: "هناك مجتمع لبناني متحمس للغاية لكرة السلة في دبي، وأنا أعلم أنهم يظهرون دعمهم من خلال خلق أجواء مذهلة في كل مرة نخطو فيها إلى الملعب. سيكون شعوراً رائعاً أنني سأقدم أفضل ما لدي لهم."