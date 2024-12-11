"دبي لكرة السلة"يعزز صفوفه باللعب اللبناني وائل عرقجي

كان عرقجي بطلاً في بلده لبنان، حيث ساعد منتخب بلاده في الفوز ببطولة العرب لكرة السلة 2022 واحتلال المركز الثاني في كأس آسيا لكرة السلة 2022. وفي كلتا البطولتين، نال لقب أفضل لاعب، حيث سجل متوسطاً رائعاً بلغ 26 نقطة في المباراة الواحدة في كأس آسيا.

سينضم عرقجي فوراً إلى فريق كرة السلة في دبي للمباراة القادمة ضد مورنار يوم الأحد 15 ديسمبر في كوكا كولا أرينا. ستضيف براعته التهديفية بُعداً آخر للفريق الذي حقق 8 انتصارات مقابل 3 هزائم في دوري أيه بي أيه خلال موسمه الأول.

ومع اقتراب نهاية الموسم وتأمين أماكن التصفيات، أعرب مدرب فريق كرة السلة في دبي، جوريكا جوليماك، عن ثقته في أن عرقجي سيترك تأثيراً كبيراً وسيُبرز ثروة المواهب المحلية التي تنمو في المنطقة.

قال جوريكا جوليماك، مدرب فريق دبي لكرة السلة: "يجلب وائل خبرة قيمة ومهارات هجومية لفريقنا. ورغم أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للتكيف مع الدوري ونظامنا، إلا أن موهبته لا يمكن إنكارها. ونحن واثقون من أنه سيثبت للعالم أن كرة السلة الإقليمية في صعود، وسيكون ممثلاً بارزاً لكرة السلة في دول مجلس التعاون الخليجي."

وقال عرقجي إنه متحمس للانضمام للفريق الجديد.