"دبي لسباق الخيل"يستعد للنسخة الـ 30 من الكأس العالمي

في عام ١٩٩٦، شهد عالم الرياضة ميلاد حدثٍ مذهل في مضمار ند الشبا لسباق الخيل، ألا وهو كأس دبي العالمي. وبعد مرور ٣٠ عامًا، أصبح هذا الحلم أحد أعرق سباقات الخيل العالمية وأكثرها إثارة.

مع بدء العد التنازلي للنسخة الثلاثين من كأس دبي العالمية (المجموعة الأولى) البالغة جوائزها 12 مليون دولار، كشف نادي دبي لسباق الخيل، الهيئة الرسمية المسؤولة عن إدارة وتنظيم سباقات الخيل في مضمار ميدان، عن الجدول الكامل لسباقات كرنفال دبي لسباق الخيل 2025/2026، واعداً بموسم من اللحظات التي لا تنسى، والتحديات الكبرى، والمكانة الدولية المرموقة.

على خلفية مذهلة من مضمار ميدان لسباق الخيل، يمتد الموسم الجديد عبر 17 اجتماعًا مليئًا بالإثارة، بدءًا من الجمعة 7 نوفمبر 2025، وينتهي بالمباراة النهائية الكبرى يوم السبت 28 مارس 2026 - وهو التاريخ الذي لن يمثل سباقًا للنخبة فحسب، بل معلمًا رئيسيًا في تاريخ السباقات.

رحلة تاريخية

علق الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، قائلاً: "يُعتبر كأس دبي العالمي أحد أبرز الفعاليات الرياضية والاجتماعية في العالم. ومع استعدادنا لنسخته الثلاثين عام ٢٠٢٦، وهو إنجازٌ يستحق الاحتفال به، نتطلع إلى الترحيب بأفضل الخيول والفرسان والجهات المعنية من جميع أنحاء العالم.تُبشّر الجولات الـ 16 التمهيدية لكرنفال دبي لسباقات الخيل بمنافسات استثنائية وأجواء دولية مميزة. وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يواصل الكرنفال تعزيز مكانة دبي على ساحة سباقات الخيل العالمية.

وأضاف علي العلي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: "نفخر للغاية بالنمو الذي شهده كلٌّ من كأس دبي العالمي وكرنفال سباق دبي على مدار العقود الثلاثة الماضية. بتوجيهات من قادتنا، نعمل جاهدين لضمان تحقيق رؤاهم وجعل كأس دبي العالمي الثلاثين تجربة لا تُنسى لعشاق سباق الخيل ومحترفيه على حد سواء."

هذا موسمٌ ليس عاديًا. إنه احتفالٌ بثلاثة عقودٍ مجيدة، شهدت تتويج أبطال، وولادة أساطير، ولفتت أنظار العالم إلى مزيج دبي الفريد من الرياضة والعروض المذهلة والثقافة العربية.

أربعة أحداث ضخمة

يتميز كرنفال هذا العام بأربعة أيام رئيسية مميزة، يمزج كل منها بين سباقات النخبة والضيافة الشهيرة في دبي:

الجمعة الاحتفالية (19 ديسمبر 2025): يبدأ الموسم بنشاط كبير مع سباق آل مكتوم G2 بقيمة مليون درهم، معلناً بداية العطلات مليئة بالإثارة والبهجة.

جمعة الموضة (٢٣ يناير ٢٠٢٦): حيث تلتقي الأناقة مع قوة الحصان. أبرز ما في الحدث؟ تحدي آل مكتوم من الفئة الأولى، بقيمة ٣٫٦٨ مليون درهم إماراتي، وهو خطوة حاسمة نحو كأس دبي العالمي.

السبت السوبر الإماراتي (28 فبراير 2026): بروفة الكرنفال المحورية لاجتماع كأس دبي العالمي مع سباق آل مكتوم كلاسيك G2 الذي يقدم طريقًا مباشرًا إلى دائرة الضوء في السباق الكبير.

ليلة كأس دبي العالمي (٢٨ مارس ٢٠٢٦): جوهرة التاج. ليلة تتجه فيها أنظار عالم الرياضة إلى ميدان، حيث أصبحت من أغنى وأروع ليالي سباقات الخيل.

وبينما تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للترحيب بالعالم مرة أخرى، فإن الذكرى السنوية الثلاثين لكأس دبي العالمي ليست مجرد تكريم للماضي؛ بل هي خطوة رائعة نحو مستقبل سباقات الخيل العالمية.