"دبي لسباعيات الركبي" تحتفل بعيد الاتحاد بعرض جوي رائع

التحليق المميز لطائرة الإمارات الشهيرة يعكس التزام الشركة المستمر تجاه بطولة الإمارات دبي لسباعيات الركبي التي تمتد لسنوات طويلة.



وتُقام بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الركبي خلال عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر، وتستضيفها ملاعب ذا سيفينز في دبي. وقد استمرت البطولة لمدة 54 عاماً، حيث تستقبل أفضل الفرق الدولية كل عام للمنافسة في سباعيات الركبي الفريدة.

أُقيمت نسخة 2024 من بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الركبي خلال عطلة عيد الاتحاد، من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر. وقد استضافت البطولة مجموعة رائعة من الرياضيين الدوليين من الطراز العالمي، بالإضافة إلى فنانين عالميين وتجارب ضيافة مميزة، فضلاً عن فرق الركبي، نت بول، الكريكيت، واللياقة البدنية للهواة.

وتقدم بطولة الإمارات دبي لسباعيات الركبي خدماتها لمجموعة واسعة من الجماهير، بما في ذلك العائلات، وعشاق الرياضة، ورواد المهرجانات، ومحبي الموسيقى، حيث توفر تجربة تناسب الجميع خلال عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالمتعة.