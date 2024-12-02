"دبي لسباعيات الركبي" تحتفل بعيد الاتحاد بعرض جوي رائع
استمتع آلاف من مشجعي الرياضة والعائلات بعرض جوي رائع على ارتفاع منخفض فوق ملعب سيفنز، يوم الأحد، احتفالاً بالذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأقيم العرض الجوي في اليوم الأخير من أكبر وأطول مهرجان رياضي وترفيهي في الشرق الأوسط - طيران الإمارات دبي لسباعيات الركبي.
بينما كانت طائرة الإمارات A380 تحلق في السماء لتحية الجماهير، قام المشجعون بتوثيق اللحظة عبر مقاطع الفيديو والصور الشخصية من المدرجات. بعد إقلاعها من مطار دبي الدولي، اقتربت طائرة الإمارات A380 من فوق الاستاد في الساعة 15:42، ثم عادت مرة أخرى في الساعة 15:47، وحلقت بسرعة منخفضة وعلى ارتفاع 500 قدم فقط.
وكان يقود طائرة الإمارات A380 الكابتن الإماراتي خالد بن سلطان والكابتن مبارك المهيري، يعاونه الكابتن عبد الله الحمادي.
التحليق المميز لطائرة الإمارات الشهيرة يعكس التزام الشركة المستمر تجاه بطولة الإمارات دبي لسباعيات الركبي التي تمتد لسنوات طويلة.
وتُقام بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الركبي خلال عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر، وتستضيفها ملاعب ذا سيفينز في دبي. وقد استمرت البطولة لمدة 54 عاماً، حيث تستقبل أفضل الفرق الدولية كل عام للمنافسة في سباعيات الركبي الفريدة.
أُقيمت نسخة 2024 من بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الركبي خلال عطلة عيد الاتحاد، من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر. وقد استضافت البطولة مجموعة رائعة من الرياضيين الدوليين من الطراز العالمي، بالإضافة إلى فنانين عالميين وتجارب ضيافة مميزة، فضلاً عن فرق الركبي، نت بول، الكريكيت، واللياقة البدنية للهواة.
وتقدم بطولة الإمارات دبي لسباعيات الركبي خدماتها لمجموعة واسعة من الجماهير، بما في ذلك العائلات، وعشاق الرياضة، ورواد المهرجانات، ومحبي الموسيقى، حيث توفر تجربة تناسب الجميع خلال عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالمتعة.