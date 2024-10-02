دبي كلمة سر نجاح دوري الشطرنج العالمي
بعد النجاح الهائل الذي شهدته النسخة الأولى في دبي، يستعد دوري الشطرنج العالمي لإطلاق النسخة الثانية في لندن (من 3 إلى 11 أكتوبر).
ربما تنتقل بطولة دوري الشطرنج العالمي إلى لندن للموسم الجديد بعد أن أحدثت ثورة في هذه الرياضة بنظامها القائم على الامتياز التجاري وجذبت رموزاً عالمية مثل "ماجنوس كارلسن" و "فيسواناثان أناند"، لكن رئيس البطولة "بيوش دوبي"، لم يستبعد العودة إلى دبي.
وقال "دوبي" لصحيفة خليج تايمز : "دبي تظل دائماً خياراً بالنسبة لنا. نحن رابطة عالمية للشطرنج، لذا فإن الفكرة هي توسيع بطولة الشطرنج هذه إلى كل قارة وكل دولة".
"سنستضيف لاعبين من دول أخرى في الموسم الثاني الآن، وكانت دبي بمثابة منصة رائعة. نأمل بالتأكيد ونرغب في العودة إلى دبي. كانت التجربة في دبي رائعة حقاً. ولا يسعنا الانتظار حتى نعود إلى هناك."
ويتبع الدوري نظاماً فريداً من نوعه يتمثل في تشكيل فريق مشترك، حيث يلعب اللاعبون واللاعبات في نفس الفريق.
سيشهد الموسم الثاني مشاركة ستة فرق تتنافس على اللقب بعد أن فاز فريق "تريفيني كونتيننتال كينجز" بالموسم الافتتاحي في دبي العام الماضي.
وقال "دوبي"لم يكن من الممكن للمنظمين أن يجدوا مكاناً أفضل من دبي لاستضافة النسخة الأولى من الدوري."
وأضاف "إن النسخة الأولى من أي حدث كبير تشكل أهمية كبيرة دائماً، وكانت دبي بمثابة المنصة المثالية لنا لإقامة الموسم الأول".
"لقد استضافت دبي أيضاً بطولة العالم للشطرنج قبل عام واحد فقط. لقي لعب الشطرنج رواجاً في جميع أنحاء العالم، وخاصة بعد جائحة كوفيد. أصبحت الشطرنج رياضة محبوبة للغاية، ودبي قريبة من الهند، وكونها مدينة عالمية أعطتنا منصة رائعة لبطولة الشطرنج العالمية."
"إن نجاح دوري الشطرنج وحقيقة أننا لدينا موسم ثانٍ أكبر قادم في لندن، كل هذا بفضل البداية الممتازة التي حققناها في الموسم الافتتاحي في دبي العام الماضي."
يقول "دوبي" إن ردود الفعل من أساطير مثل "كارلسن" و "أناند" ألهمتهم للتحضير لموسم ثانٍ أكبر في لندن.
وقال "لقد كانت ردود الفعل إيجابية للغاية. كل هؤلاء الأساتذة الكبار مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بانتشار الشطرنج. إنهم يريدون أن تصبح الشطرنج أكثر شعبية".
"لقد كان أحد التحديات التي تواجهنا في لعبة الشطرنج هو أنه رياضة تعتمد على اللعب الفردي. حيث يجلس شخصان على طاولة واحدة، وينغمسان في عالمهما الخاص."
"وبالتالي، فإن هذه البطولة الجديدة القائمة على الفرق جعلت الشطرنج متاحة بسهولة أكبر لجمهور أوسع. وينبع تميّز بطولة الشطرنج العالمية من أن هذا الشكل يجعلها رياضة جماعية وهو ما يريده الجمهور عادةً."
"يختار الجمهور تشجيع فريق في أي رياضة معينة. إن توسيع قاعدة الجمهور هو ما أحبه كبار الأساتذة في هذه البطولة."