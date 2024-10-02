دبي كلمة سر نجاح دوري الشطرنج العالمي

"سنستضيف لاعبين من دول أخرى في الموسم الثاني الآن، وكانت دبي بمثابة منصة رائعة. نأمل بالتأكيد ونرغب في العودة إلى دبي. كانت التجربة في دبي رائعة حقاً. ولا يسعنا الانتظار حتى نعود إلى هناك."