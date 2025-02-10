"دبي كابيتالز" بطل"آي إل تي 20" بفوز مثيرعلى "ديزرت فايبرز"

لم يكن هذا الفوز الذي لا يُنسى ليحدث دون تعاون حاسم من 80 نقطة بين شاي هوب (43 من 39 كرة) وروفمان باول (63 من 38 كرة) في الوكيت الرابع، بعد أن حصل لاعبو ديزرت فايبرز الجدد على الكرة محمد عامر (2/35) وديفيد باين (2/28) على ويكيتات مبكرة، مما جعل فريق دبي كابيتالز يتراجع إلى 31 مقابل 3 في 4.5 أوفر.