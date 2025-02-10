"دبي كابيتالز" بطل"آي إل تي 20" بفوز مثيرعلى "ديزرت فايبرز"
كان حلم "سيكندر رضا" الأكبر في الحياة أن يصبح طياراً مقاتلاً في القوات الجوية الباكستانية، ولكن سرعان ما تلاشت أحلامه في الطيران عندما فشل في اختبار الرؤية.
بعد أن أصبح لاعب كريكيت، قرر رضا الانتقال إلى زيمبابوي لبدء مسيرته العالمية.
ونجح اللاعب الشامل في صنع اسم لنفسه على الساحة العالمية من خلال أدائه المذهل مع المنتخب الوطني الزيمبابوي.
ولكن أبرز لحظاته كانت في مساء يوم الأحد تحت "حلقة النار" الشهيرة في دبي.
وكان فريق دبي كابيتالز بحاجة إلى 38 نقطة من 19 كرة مع بقاء خمس ويكيت في يدهم للفوز في نهائي "آي إل تي 20" ضد فريق ديزرت فايبرز، الذي سجل 189 نقطة مقابل خمس ويكيتات في 20 أوفر، دخل رضا ليشن هجوماً جريئاً، وقاد الفريق إلى فوز لا يُنسى بأربع ويكيتات في آخر أوفر.
وسجّل رضا 34 نقطة دون خسارة في 12 كرة، وهي واحدة من أعظم الضربات التي غيرت سير المباراة في تاريخ "تي 20"، ليحصد فريق دبي كابيتالز أول ألقابه في "آي إل تي 20".
بعد أن سدد الكرة الحاسمة للفوز بالمباراة في الدقيقة 17 من ركلة ركنية أمام خزيمة تنوير، ركض رضا فرحاً وقفز من السعادة قبل أن يحيط به زملاؤه في للاحتفال بحماس.
لم يكن هذا الفوز الذي لا يُنسى ليحدث دون تعاون حاسم من 80 نقطة بين شاي هوب (43 من 39 كرة) وروفمان باول (63 من 38 كرة) في الوكيت الرابع، بعد أن حصل لاعبو ديزرت فايبرز الجدد على الكرة محمد عامر (2/35) وديفيد باين (2/28) على ويكيتات مبكرة، مما جعل فريق دبي كابيتالز يتراجع إلى 31 مقابل 3 في 4.5 أوفر.
وكان هناك أيضاً مساهمة مهمة من اللاعب رقم ستة "داسون شاناكا" الذي سجل 21 نقطة من 10 كرات فقط.
وفي وقت سابق، نجح فريق ديزرت فايبرز في تحقيق نتيجة إيجابية بفضل 76 نقطة من 51 كرة للاعب "ماكس هولدين" و62 نقطة من 33 كرة للاعب "سام كوران"، ليحقق الفريق 189 نقطة مقابل خمس نقاط في 20 أوفر.
كما ساهم حارس المرمى وضارب الويكيت "عزام خان" أيضاً بتسجيل 27 نقطة سريعة من 13 كرة لمساعدة فريق فايبرز على تسجيل مجموع صعب.
لفترة طويلة من المباراة، بدا الأمر وكأن هذا المجموع سيكون كافياً للدفاع عن فريق فايبرز.
لكن باول وهوب قلبا أحوال كابيتالز رأساً على عقب بفضل تعاون رائع قبل أن يظهر رضا ويقدم أداءً مذهلاً في ملعب دبي الدولي.
وقال باول، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، عن رضا: "أنا أؤمن وأعلم أنه عندما يحين وقت الحسم، يظهر اللاعبون المميزون".
"لقد بذلنا جهداً كبيراً خلال الأسابيع الثلاثة، وبنينا صداقة رائعة بين الفريق. أعتقد أن هذا ما يساعدنا في تحقيق النجاح طوال الطريق".
النتائج مختصرة
تغلب فريق دبي كابيتالز على فريق ديزرت فايبرز بأربعة ويكيتات.
ديزرت فايبرز 189/5 في 20 أوفر (ماكس هولدين 76، سام كوران 62 دون خروج، عزام خان 27، أوبيد ماكوي 2 مقابل 44، حيدر علي 1 مقابل 6)
دبي كابيتالز 191/6 في 19.2 أوفر (روفمان باول 63، شاي هوب 43، سيكندر رضا 34 دون خروج، داسون شاناكا 21، ديفيد باين 2 مقابل 28، محمد أمير 2 مقابل 35)
لاعب المباراة: "روفمان باول"
الفائزون بأحزمة الموسم الثالث من بطولة "دي بي ورلد آي إل تي 20":
الحزام الأحمر (اللاعب القيم): سام كوران، دبي كابيتالز
الحزام الأخضر (أفضل ضارب): شاي هوب، دبي كابيتالز
الحزام الأبيض (أفضل رامي): فضل الحق فاروقي، إم آي الإمارات
الحزام الأزرق (أفضل لاعب في الإمارات ): محمد وسيم، إم آي الإمارات