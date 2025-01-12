دبي: فوز ساحق لـ"فيرست كونكويست"في "ميدان"

كان هذا الجواد البالغ من العمر ست سنوات قد خاض أول سباق له تحت قيادة المدرب جييرمو أريزكوريتا، الذي احتفل في وقت سابق من هذا الأسبوع بفوزه رقم 1000 في إسبانيا. وكان الفوز بمثابة فوز كان محتوماً لفترة طويلة لصالح جودلفين؛ حيث تقدم ريتشي مولين وكاليداسا بفارق كبير عن بقية المجموعة. ومع ذلك، كان ثاندرينج والفارس فاكلاف جاناتشيك يراقبانه، حيث وصل إلى هناك بفارق طول ونصف الطول تقريباً.