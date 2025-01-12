دبي: فوز ساحق لـ"فيرست كونكويست"في "ميدان"
لقد ثبت مرارا وتكرارا أن القرعة الواسعة لا تشكل عائقا أمام النجاح في "ميدان" وكان هذا هو الحال مرة أخرى عندما تغلبت "فيرست كونكويست" على الحظيرة 15 في سباق "لورد نورث هانديكاب" - السباق الرئيسي في بطاقة الكرنفال يوم الجمعة.
وكان الحصان "دوباوي" الذي يملكه "تشارلي آبلبي" قد فاز بسباقين من أصل أربعة سباقات خاضها قبل مشاركته الأولى في دبي، عندما انطلق لمسافة 1800 متر للمرة الأولى. ولم يواجه أي مشكلة في ذلك، حيث تمكن الفارس ميكائيل بارزالونا من الانتظار بعد بداية بطيئة والتغلب على بعض المشاكل في الركض لمسافة 400 متر.
وعند علامة 200 متر، قال "انطلق" وحظي باستجابة كبيرة. انطلق فيرست كونكويست بقوة وتغلب على سي هيكتور، الذي أنهى السباق بشكل جيد في أول ظهور له في الإمارات العربية المتحدة، بفارق أربعة أطوال. وجاء المفضل أرابيان لايت في المركز الثالث بفارق أربعة أطوال أخرى.
كان هذا الفوز الأول لبارزالونا في الكرنفال، وهو يركب الخيل بشكل مستقل هذا الموسم.
وقال الفارس الفائز بكأس دبي العالمي: "كان حصاني سريعًا لكنه لم يكن سريعًا بما يكفي لمواكبة الوتيرة، لذا أخذنا وقتنا وكان الإيقاع جيدًا. كان جيدًا للغاية بمجرد حصوله على مسار واضح.
"إنه لا يزال حصانًا غير ناضج، لكنه فعل كل شيء جيدًا اليوم."
كان فوز فيرست كونكويست هو أبرز ما حققه آبلبي في الثلاثية، حيث فاز في وقت سابق بالسباق الثاني، سباق ناشونال إندستريال بارك هانديكاب، على مسافة 1400 متر على العشب، مع كرييتيف ستوري.
تمكن الحصان البالغ من العمر أربع سنوات، والذي امتطيه ويليام بويك، من تحقيق انطلاقة رائعة هنا، حيث تحرك بشكل بارز وانطلق في المقدمة على بعد 100 متر، متغلبًا على The Camden Colt بفارق طول ونصف.
احتفلت بيوك بثنائية عندما فاز "سيمبول أوف هونور" بسباق الوصل ستيكس للخيول التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات على مسافة 1200 متر على العشب.
ومع ذلك، كان على الحصان هافانا جراي أن يبذل جهدًا شاقًا لتحقيق الفوز، حيث دخل في معركة على مدار آخر 200 متر مع ويست إيكر المدرب من قبل جورج سكوت والذي قاتل بشدة تحت قيادة ديلان ماكموناجل ولكنه استسلم في النهاية بفارق رأس.
واصل المدرب البريطاني جيمي أوزبورن الأداء الجيد لسباق الكرنفال عندما ظل جواده هارت أوف أونور دون هزيمة ليحقق نجاحا سلسا للمرة الثانية في مسابقة مدينة دبي الملاحية الافتتاحية للخيول البالغة من العمر ثلاث سنوات والتي لم تفز بسباقين.
تحت قيادة أدري دي فريس مرة أخرى، كان ابن Honor AP بحاجة إلى تجاوز حصانين في الفيرلونج الأخير، لكنه نجح في تجاوز Royal Favour بسهولة محققًا فوزًا بفارق طولين ونصف.
ومن المرجح أن نشاهد Heart of Honor في سباق الإمارات العربية المتحدة 2000 غينيز G3 في يوم الجمعة المصادف 24 يناير.
وكان هناك نجاح دولي ثانٍ في البطاقة المكونة من ثمانية سباقات عندما فاز Thundering المدرب الإسباني بالسباق الختامي لـ JAFZA One Handicap، على مسافة 2410 أمتار على العشب.
كان هذا الجواد البالغ من العمر ست سنوات قد خاض أول سباق له تحت قيادة المدرب جييرمو أريزكوريتا، الذي احتفل في وقت سابق من هذا الأسبوع بفوزه رقم 1000 في إسبانيا. وكان الفوز بمثابة فوز كان محتوماً لفترة طويلة لصالح جودلفين؛ حيث تقدم ريتشي مولين وكاليداسا بفارق كبير عن بقية المجموعة. ومع ذلك، كان ثاندرينج والفارس فاكلاف جاناتشيك يراقبانه، حيث وصل إلى هناك بفارق طول ونصف الطول تقريباً.
لم يكن للمدرب إسماعيل محمد سوى فائز واحد هذا الموسم قبل يوم الجمعة، لكنه تمكن من الاحتفال بصفته المالك والمدرب عندما فاز "برق الإمارات" بسباق دبي أوتو زون هانديكاب، على مسافة 1200 متر على المسار الترابي.
وكان ابن مهماس قد احتل المركز الثاني خلف ويلكوم دريم في المرة الماضية، وأنجز المهمة هذه المرة تحت قيادة الفارس ساندرو بايفا، حيث طارد سمارت سيستم قبل 2000 متر من نهاية السباق، ليتقدم بقوة محققاً فوزاً بفارق ثلاثة أطوال ونصف.
من الممكن أن يكون هناك نجم جديد في سباقات السرعة بين الخيول المحلية، بعد أن انطلق تاوالا في السباق السابع، سباق JAFZA Logistics Park Handicap، على مسافة 1000 متر على العشب.
كان المتدرب مايكل كوستا يركض للمرة الثالثة في ميدان واستمتع بالتحول إلى العشب والعودة إلى المسافة المنخفضة، حيث سافر بشكل جيد مع الوتيرة تحت قيادة بن كوين واندفع إلى المنزل بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن المزن، مع ثاندر أوف نياجرا في المركز الثالث.
ربما كان الفائز الأكثر دراماتيكية في تلك الليلة هو Violent Justice، الذي أكسب الفارس سام هيتشكوت الكثير من المشجعين باندفاعه المتأخر للفوز بسباق JAFZA Handicap، على مسافة 2000 متر على التراب.
كان من بين الفائزين بسباق الإمارات العربية المتحدة 2000 غينيز الحصان مندلسون باي، لكنه كان يعاني من التأخر بينما كان لوكال ديناستي يستعد للانطلاق إلى أرض الوطن، باحثًا عن الفوز بالسباق. ومع ذلك، فقد وضع هيتشكوت في الحسبان، لكنه نجح في تحفيز الحصان فيولنت جاستيس التابع لدوج واتسون لتحقيق فوزه الأول غير المتوقع في ميدان، حيث وصل إلى خط النهاية مباشرة ليحقق الفوز بفارق نصف طول.