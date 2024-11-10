دبي: فلسطين وباكستان تتأهلان إلى نصف نهائي البطولة العربية الكلاسيكية

وفي الوقت نفسه، تغلبت الإمارات العربية المتحدة على بنجلاديش 9-2 في مباراة شهدت أداءً متميزًا في الضربات على أرض الملعب. وقاد لاعب خط الوسط الأيمن لورينزو ريدل الهجوم بتسجيله 3 ضربات من 3، حيث سجل ضربتين منزليتين وقاد فريقه إلى 4 أشواط. وساهم كل من لاعب القاعدة الثاني أليخاندرو بيريز ولاعب الوسط القصير كريس بايرز بضربتين وضربة واحدة، مما أضاف إلى تشكيلة الإمارات العربية المتحدة الرائعة. وسيطر الرامي الأيمن كلاوديو جوميز على المباراة على أرض الملعب، حيث لعب خمس جولات دون أي أشواط مكتسبة وخمس ضربات. واقتصر هجوم بنجلاديش على أربع ضربات فقط، حيث عانى الراميان الأيمنان تانموي داس وسلام تشودري من أجل كبح جماح زخم الإمارات العربية المتحدة.