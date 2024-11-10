دبي: فلسطين وباكستان تتأهلان إلى نصف نهائي البطولة العربية الكلاسيكية
تم تحديد ملعب المباراة النهائية لبطولة البيسبول العربية الموحدة الافتتاحية رسميًا بعد سلسلة من المباريات الحاسمة يوم السبت.
وحصلت باكستان وفلسطين على المراكز الأولى والمقعد التلقائي في الدور قبل النهائي، بينما ضمنت الإمارات العربية المتحدة وسريلانكا والمملكة العربية السعودية والهند مقاعدها في الدور ربع النهائي.
ومن المقرر الآن أن تتنافس الفرق في مباريات حاسمة، يوم الأحد، على الملعب الجديد في بطولة "رجبي سيفينز" بدبي.
وتبدأ مباريات الدور نصف النهائي في الساعة 2 مساءً، وتقام المباراة النهائية في الساعة 8 مساءً. تتوفر التذاكر على Platinumlist وفي مكتب تذاكر Ballpark الموجود أمام البوابة الرئيسية مباشرةً.
وقال كاش شيخ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لبيسبول يونايتد: "من المتوقع أن تكون مباريات الدور نصف النهائي والنهائي من المباريات الكلاسيكية المطلقة. وتبدو باكستان وفلسطين في أفضل حالاتهما. وتعتقد الإمارات العربية المتحدة وسريلانكا أنهما قادرتان على إنهاء البطولة بكأس. ستكون أمسية رائعة من مباريات البيسبول في ملعب بيسبول يونايتد".
مع تبلور صورة التصفيات، تم إعداد المباريات ليوم حافل بالإثارة في لعبة البيسبول، حيث تتنافس الفرق على مكان في البطولة وفرصة التنافس على المجد الوطني.
في يوم السبت، تولت سريلانكا زمام الأمور في فوز ساحق بنتيجة 10-0 على نيبال، بقيادة عرض هجومي متفجر ورمي قوي. تألقت لاعبة الوسط سميرة راثناياكي، حيث سجلت 3 من 3 مع ضربة مزدوجة وثلاثية و3 أشواط مسجلة و2 RBIs.
أضاف لاعب القاعدة الثالث روشان ساماراويرا المزيد إلى الجهد، حيث سجل 2 من 4 مع ضربة مزدوجة و2 RBIs. وعلى التل، قدم الرامي الأيمن سوجات دي سيلفا أربع جولات بدون أهداف، حيث سمح بضربتين فقط وضرب 2 للمساعدة في تأمين الفوز.
وفي الوقت نفسه، تغلبت الإمارات العربية المتحدة على بنجلاديش 9-2 في مباراة شهدت أداءً متميزًا في الضربات على أرض الملعب. وقاد لاعب خط الوسط الأيمن لورينزو ريدل الهجوم بتسجيله 3 ضربات من 3، حيث سجل ضربتين منزليتين وقاد فريقه إلى 4 أشواط. وساهم كل من لاعب القاعدة الثاني أليخاندرو بيريز ولاعب الوسط القصير كريس بايرز بضربتين وضربة واحدة، مما أضاف إلى تشكيلة الإمارات العربية المتحدة الرائعة. وسيطر الرامي الأيمن كلاوديو جوميز على المباراة على أرض الملعب، حيث لعب خمس جولات دون أي أشواط مكتسبة وخمس ضربات. واقتصر هجوم بنجلاديش على أربع ضربات فقط، حيث عانى الراميان الأيمنان تانموي داس وسلام تشودري من أجل كبح جماح زخم الإمارات العربية المتحدة.
واصلت باكستان سلسلة انتصاراتها بفوزها الساحق 17-3 على أفغانستان. وقاد لاعب الوسط زان شريف الهجوم، حيث سجل 3 من 3 مع ضربتين مزدوجتين و3 RBIs، بينما ساهم لاعب اليسار عمار محمود بأداء 3 من 4، بما في ذلك ثلاثية و3 RBIs.
حقق الرامي الأيمن سيد علي الفوز، حيث لعب 1 ⅓ جولة، وسمح بثلاثة أشواط، وضرب ثلاثة لاعبين. وعانت أفغانستان، التي لا تزال تبحث عن فوزها الأول، من احتواء هجوم باكستان القوي حيث سقطت بنتيجة 0-4 في البطولة، وتم إقصاؤها من التصفيات.
ووسع المنتخب الفلسطيني سلسلة انتصاراته بفوز حاسم 12-2 على المنتخب السعودي. واستغل المنتخب الفلسطيني كل فرصة لتأمين الفوز وتعزيز مكانته القوية في البطولة بعد أن فشل في احتواء النهج المنضبط للمنتخب السعودي في الهجوم.
حققت الهند فوزا ساحقا بنتيجة 9-1 على بنجلاديش، لتتقدم إلى ربع النهائي وتقصي منافسيها من المنافسة على التصفيات.
قاد لاعب اليسار سيدارث فايشناف الهجوم، حيث سجل 3 من 4 مع 3 أشواط مسجلة و2 RBIs. أضاف لاعب القاعدة الأول ناريندر كومار إلى الهجوم الهجومي، حيث أنهى 2 من 2 مع ضربة مزدوجة و3 RBIs. على التل، لعب اليساري إيشان ثاكور 2 شوطين، وسمح بجولة واحدة بينما ضرب 3 وسلمها إلى RHP توشار لالواني الذي أنهى المباراة بجولتين بدون أهداف، حيث ضرب 5 ضاربين ليضمن الفوز.
بيسبول يونايتد هو أول دوري بيسبول احترافي يركز على منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.