دبي على موعد مع الإثارة في كأس اتحاد الإمارات للبولو

بدأ العد التنازلي رسميًا لأكثر بطولات البولو إثارة في دولة الإمارات؛ حيث كشف اتحاد الإمارات للبولو عن الفرق الثمانية المشاركة والجدول الكامل للمباريات لبطولة "كأس اتحاد الإمارات للبولو 2026"، وذلك خلال قرعة مباشرة أقيمت في نادي دبي للبولو والفروسية الشهير.
وفي الفترة من 5 إلى 17 يناير، سينضم نخبة من أفضل لاعبي البولو في العالم إلى أبرز المواهب الإماراتية للتنافس على المجد في عرض للتميز في رياضة الفروسية، والذي يعد بجذب عشاق البولو وجمهور الرياضة بشكل عام على حد سواء.
نظرة عامة على البطولة:
تُصنف كأس اتحاد الإمارات للبولو كواحدة من أكثر الفعاليات ترقبًا في المنطقة، وتجمع بين ثمانية فرق من النخبة:
الإمارات بولو (UAE Polo)
نون بولو (Noon Polo)
بنغاش بولو (Banghash Polo)
بونسالي بولو (Bhansali Polo)
جهانغيري بولو (Jehangiri Polo)
الباشا بولو (El Basha Polo)
إيكويتي بولو (Equiti Polo)
بيندراي بولو (Bindrai Polo)
تضم العديد من هذه الفرق شخصيات بارزة في مجتمع البولو، مما يضمن منافسة رفيعة المستوى من البداية وحتى النهاية. وستقام المباريات ضمن سلسلة من المواجهات القوية، لتختتم بالمباراة النهائية الكبرى في 17 يناير 2026. وعلى مر السنين، أظهرت هذه الفرق باستمرار مهارات وروحاً رياضية على مستوى دولي، مما عزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للبولو الاحترافي.
تصريحات المسؤولين
علق سانتياغو توريغيتار، مدير البطولات في اتحاد الإمارات للبولو، قائلاً: "تستمر كأس اتحاد الإمارات للبولو في كونها حجر زاوية في أجندتنا التنافسية. تمثل هذه البطولة عمق المواهب داخل المنطقة والتزامنا بتطوير رياضة البولو على أعلى المستويات. ومع وجود ثمانية فرق متميزة وجدول مباريات منظم بعناية، يمكن للجماهير توقع مباريات مثيرة وبولو عالمي المستوى طوال الموسم".
وأضاف شكري أبوالسعود، المدير العام لنادي دبي للبولو والفروسية: "إن استضافة القرعة المباشرة وكأس اتحاد الإمارات للبولو مرة أخرى هو مصدر فخر كبير لنا. يوفر نادي دبي للبولو والفروسية بيئة فريدة تجتمع فيها الرياضة والتقاليد والمجتمع. نحن نتطلع إلى الترحيب باللاعبين والعائلات وعشاق البولو لتجربة بطولة لا تُنسى داخل الملعب وخارجه".
بعيدًا عن الإثارة والسرعة في الملعب، يمكن للمتفرجين الاستمتاع بمجموعة كاملة من المرافق في نادي دبي للبولو والفروسية: بدءًا من "التراس" وقائمة الطعام الاختيارية في "دبي بولو بار"، وصولاً إلى سلال النزهات المخصصة لمنطقة المروج الخضراء. إن كأس اتحاد الإمارات للبولو هي حدث اجتماعي بقدر ما هي حدث رياضي، حيث تقدم للعائلات والزوار ومشجعي الرياضة تجربة غامرة في ثقافة البولو النابضة بالحياة في دولة الإمارات.
مع فرق النخبة، والمباريات سريعة الوتيرة، والأجواء الاجتماعية الراقية، تعد كأس اتحاد الإمارات للبولو 2026 بأن تكون بطولة لا تُفوت.