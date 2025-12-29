دبي على موعد مع الإثارة في كأس اتحاد الإمارات للبولو

بعيدًا عن الإثارة والسرعة في الملعب، يمكن للمتفرجين الاستمتاع بمجموعة كاملة من المرافق في نادي دبي للبولو والفروسية: بدءًا من "التراس" وقائمة الطعام الاختيارية في "دبي بولو بار"، وصولاً إلى سلال النزهات المخصصة لمنطقة المروج الخضراء. إن كأس اتحاد الإمارات للبولو هي حدث اجتماعي بقدر ما هي حدث رياضي، حيث تقدم للعائلات والزوار ومشجعي الرياضة تجربة غامرة في ثقافة البولو النابضة بالحياة في دولة الإمارات.