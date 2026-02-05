دبي عاصمة الإرادة.. 500 رياضي يفتتحون "بطولات فزاع الدولية 2026"

من المقرر أن تنطلق النسخة 2026 من بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم الأسبوع المقبل مع سباق الجائزة الكبرى العالمي لألعاب القوى البارالمبية دبي 2026 في نادي دبي لأصحاب الهمم.

ستجمع البطولات، التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس مجلس دبي الرياضي، 500 رياضي من 56 دولة، بمن فيهم عدد من الحائزين على ميداليات بارالمبية، مما يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي للرياضات البارالمبية.

بينما سيقام سباق الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية في الفترة من 10 إلى 13 فبراير، ستقام بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة في الفترة من 5 إلى 11 مايو، بينما من المقرر إقامة بطولات فزاع للرماية البارالمبية في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر 2026.

تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، حيث أوضحت اللجنة المنظمة التفاصيل الرئيسية للبطولات وكشفت عن الشركاء والرعاة الرسميين.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي، صرح ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، بأن الفعالية أُطلقت في عام 2009 بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وأوضح أن البطولات أُنشئت بهدف دمج أصحاب الهمم في المجتمع من خلال الرياضة.

“أصبحت دبي نموذجاً ملهماً في دعم أصحاب الهمم، وقد قدمت رعاية سمو الشيخ منصور زخماً كبيراً للبطولات على مر السنين.” بالرقاد قال.

فريق دبي لكرة السلة يستعد لمواجهة ريال مدريد بفوز مذهل على أولمبياكوس

الأمل يتفوق بينما تثير الشارقة المضيفة الإعجاب في AWST 2026