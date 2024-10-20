دبي صالة رياضية مفتوحة في "تحدي اللياقة البدنية"

وفي ذلك اليوم، توجه أكثر من 10 آلاف شخص إلى الحديقة، حيث انطلقت الاحتفالات يوم الجمعة 20 أكتوبر. وبدأ الحدث بعرض مبهج حيث هبط خمسة غواصين من سكاي دايف دبي بسرعات تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة، وهبطوا في قلب منطقة المسرح الرئيسي في حديقة الصفا وسط هتافات من الجماهير.