دبي صالة رياضية مفتوحة في "تحدي اللياقة البدنية"
توجه آلاف الأشخاص من مختلف الأعمار والقدرات والجنسيات إلى حديقة الصفا في 20 أكتوبر 2017 للتعهد بالتزامهم بالمشاركة في نشاط بدني لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم لمدة 30 يوماً .
وكانت هذه بداية تحدي اللياقة البدنية في دبي - أكبر حركة في المدينة "لإلهام الأفراد لتنمية عقلية موجهة نحو اللياقة البدنية وتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطًا".
وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز، فقد لاقت دعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للمشاركة في تحدي اللياقة البدنية، استجابة حماسية كبيرة من قبل سكان دبي، الذين تحدوا الحرارة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الثمينة من أجل التحدي.
وفي ذلك اليوم، توجه أكثر من 10 آلاف شخص إلى الحديقة، حيث انطلقت الاحتفالات يوم الجمعة 20 أكتوبر. وبدأ الحدث بعرض مبهج حيث هبط خمسة غواصين من سكاي دايف دبي بسرعات تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة، وهبطوا في قلب منطقة المسرح الرئيسي في حديقة الصفا وسط هتافات من الجماهير.
وكان مشاهير الرياضة حاضرين، بما في ذلك قائد المنتخب الإنجليزي السابق لكرة القدم ريو فرديناند الذي شجع السكان من جميع الأعمار على "أن يكونوا أكثر نشاطًا وتحفيزًا من أجل اللياقة البدنية".
شارك المشاركون، صغارا وكبارا، في مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة والصحية طوال اليوم.
وقال "نيك واتسون"، المقيم في دبي، والذي حضر الفعالية مع زوجته وطفليه ريو البالغ من العمر 14 عاماً وتيا البالغة من العمر 9 أعوام: "لم يكن الالتزام بأسلوب حياة صحي أبداً بهذه السهولة، خاصة مع مجموعة البرامج المجتمعية والبرامج الصديقة للأسرة هنا في دبي".
وأكد المغترب البرازيلي مارات ليراس، وهو مصور قفز بالمظلة مع سمو الشيخ حمدان، على تأثير الحدث: "لقد نجح هذا التحدي للياقة البدنية في جمع العديد من العائلات معًا من أجل قضية صحية".
وتحدثت صحيفة خليج تايمز أيضًا مع مواطنين من جنوب إفريقيا هما جوردان وتانيا، اللذان أحضرا طفليهما جورجيا (الذين كانا في السادسة من عمرهما آنذاك) وإيثان (الذي كان في الرابعة من عمره آنذاك)، لتشجيعهما على المشاركة في أنشطة اللياقة البدنية حتى في سن مبكرة. وشاركت الأسرة في صف للياقة البدنية صُمم لغرس حب اللياقة البدنية والنشاط البدني مدى الحياة في نفوس الأطفال.
كما حضر فريق من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، قاموا بالترويج لرسالة "العقل السليم في الجسم السليم" من خلال مشاركتهم في تحدي محاربي الصحراء، وهو جزء لا يتجزأ من تحدي اللياقة البدنية 30X30 في دبي في ذلك اليوم.
وبعد انطلاق الحدث الناجح، أقيمت أنشطة مختلفة على مدار الأيام القليلة التالية في 88 موقعًا في جميع أنحاء دبي، مما أدى فعليًا إلى تحويل المدينة إلى صالة ألعاب رياضية مفتوحة في الهواء الطلق.
تم تنظيم أكثر من 1500 فعالية لتحفيز السكان على ممارسة النشاط البدني. وتم تركيب أكثر من 500 جهاز للياقة البدنية في مراكز الترفيه والحدائق، كما شاركت المكاتب والمدارس في التحدي الذي شمل المدينة بأكملها.
ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثامنة من تحدي دبي للياقة البدنية يوم الخميس 24 أكتوبر، ويتوقع المنظمون أن تكون واحدة من أكبر الفعاليات حتى الآن.