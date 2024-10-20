20 أكتوبر 2017: المشاركون يشاركون بنشاط في أنشطة بدنية مختلفة خلال تحدي اللياقة البدنية في دبي في حديقة الصفا.
20 أكتوبر 2017: المشاركون يشاركون بنشاط في أنشطة بدنية مختلفة خلال تحدي اللياقة البدنية في دبي في حديقة الصفا.
رياضة

دبي صالة رياضية مفتوحة في "تحدي اللياقة البدنية"

تنطلق النسخة الثامنة من تحدي دبي للياقة البدنية يوم الخميس 24 أكتوبر
تاريخ النشر

توجه آلاف الأشخاص من مختلف الأعمار والقدرات والجنسيات إلى حديقة الصفا في 20 أكتوبر 2017 للتعهد بالتزامهم بالمشاركة في نشاط بدني لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم لمدة 30 يوماً .

وكانت هذه بداية تحدي اللياقة البدنية في دبي - أكبر حركة في المدينة "لإلهام الأفراد لتنمية عقلية موجهة نحو اللياقة البدنية وتبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطًا".

وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز، فقد لاقت دعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للمشاركة في تحدي اللياقة البدنية، استجابة حماسية كبيرة من قبل سكان دبي، الذين تحدوا الحرارة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الثمينة من أجل التحدي.

20 أكتوبر 2017: يشارك حمدان بن محمد لحظة مؤثرة عندما يلتقط صورة مع أحد المشاركين في اليوم الافتتاحي لتحدي دبي للياقة البدنية في حديقة الصفا.
20 أكتوبر 2017: يشارك حمدان بن محمد لحظة مؤثرة عندما يلتقط صورة مع أحد المشاركين في اليوم الافتتاحي لتحدي دبي للياقة البدنية في حديقة الصفا.

وفي ذلك اليوم، توجه أكثر من 10 آلاف شخص إلى الحديقة، حيث انطلقت الاحتفالات يوم الجمعة 20 أكتوبر. وبدأ الحدث بعرض مبهج حيث هبط خمسة غواصين من سكاي دايف دبي بسرعات تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة، وهبطوا في قلب منطقة المسرح الرئيسي في حديقة الصفا وسط هتافات من الجماهير.

وكان مشاهير الرياضة حاضرين، بما في ذلك قائد المنتخب الإنجليزي السابق لكرة القدم ريو فرديناند الذي شجع السكان من جميع الأعمار على "أن يكونوا أكثر نشاطًا وتحفيزًا من أجل اللياقة البدنية".

شارك المشاركون، صغارا وكبارا، في مجموعة متنوعة من الأنشطة الممتعة والصحية طوال اليوم.

الأطفال يستمتعون بلعبة شد الحبل ضمن فعاليات تحدي اللياقة البدنية في دبي بحديقة الصفا.
الأطفال يستمتعون بلعبة شد الحبل ضمن فعاليات تحدي اللياقة البدنية في دبي بحديقة الصفا.

وقال "نيك واتسون"، المقيم في دبي، والذي حضر الفعالية مع زوجته وطفليه ريو البالغ من العمر 14 عاماً وتيا البالغة من العمر 9 أعوام: "لم يكن الالتزام بأسلوب حياة صحي أبداً بهذه السهولة، خاصة مع مجموعة البرامج المجتمعية والبرامج الصديقة للأسرة هنا في دبي".

20 أكتوبر 2017 - نيك واتسون يستمتع بتحدي اللياقة البدنية الأول في دبي إلى جانب ريو وتيا. الصورة: KT FILE
20 أكتوبر 2017 - نيك واتسون يستمتع بتحدي اللياقة البدنية الأول في دبي إلى جانب ريو وتيا. الصورة: KT FILE

وأكد المغترب البرازيلي مارات ليراس، وهو مصور قفز بالمظلة مع سمو الشيخ حمدان، على تأثير الحدث: "لقد نجح هذا التحدي للياقة البدنية في جمع العديد من العائلات معًا من أجل قضية صحية".

20 أكتوبر 2017. مارات ليراس مع ابنه ماكس حمدان البالغ من العمر ست سنوات، والذي سُمي على اسم ولي عهد دبي
20 أكتوبر 2017. مارات ليراس مع ابنه ماكس حمدان البالغ من العمر ست سنوات، والذي سُمي على اسم ولي عهد دبي

وتحدثت صحيفة خليج تايمز أيضًا مع مواطنين من جنوب إفريقيا هما جوردان وتانيا، اللذان أحضرا طفليهما جورجيا (الذين كانا في السادسة من عمرهما آنذاك) وإيثان (الذي كان في الرابعة من عمره آنذاك)، لتشجيعهما على المشاركة في أنشطة اللياقة البدنية حتى في سن مبكرة. وشاركت الأسرة في صف للياقة البدنية صُمم لغرس حب اللياقة البدنية والنشاط البدني مدى الحياة في نفوس الأطفال.

20 نوفمبر 2017: المشاركون يمارسون مجموعة متنوعة من الأنشطة البدنية كجزء من تحدي اللياقة البدنية في دبي في حديقة الصفا. الصورة: KT FILE
20 نوفمبر 2017: المشاركون يمارسون مجموعة متنوعة من الأنشطة البدنية كجزء من تحدي اللياقة البدنية في دبي في حديقة الصفا. الصورة: KT FILE

كما حضر فريق من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، قاموا بالترويج لرسالة "العقل السليم في الجسم السليم" من خلال مشاركتهم في تحدي محاربي الصحراء، وهو جزء لا يتجزأ من تحدي اللياقة البدنية 30X30 في دبي في ذلك اليوم.

20 أكتوبر 2017: الدكتور عبدالله الكرم مع فريق هيئة المعرفة والتنمية البشرية من المصارعين في تحدي محاربي الصحراء كجزء من تحدي اللياقة البدنية في دبي. الصورة: KT FILE
20 أكتوبر 2017: الدكتور عبدالله الكرم مع فريق هيئة المعرفة والتنمية البشرية من المصارعين في تحدي محاربي الصحراء كجزء من تحدي اللياقة البدنية في دبي. الصورة: KT FILE

وبعد انطلاق الحدث الناجح، أقيمت أنشطة مختلفة على مدار الأيام القليلة التالية في 88 موقعًا في جميع أنحاء دبي، مما أدى فعليًا إلى تحويل المدينة إلى صالة ألعاب رياضية مفتوحة في الهواء الطلق.

20 نوفمبر 2017: المشاركون يمارسون مجموعة متنوعة من الأنشطة البدنية كجزء من تحدي اللياقة البدنية في دبي في حديقة الصفا. الصورة: KT FILE
20 نوفمبر 2017: المشاركون يمارسون مجموعة متنوعة من الأنشطة البدنية كجزء من تحدي اللياقة البدنية في دبي في حديقة الصفا. الصورة: KT FILE

تم تنظيم أكثر من 1500 فعالية لتحفيز السكان على ممارسة النشاط البدني. وتم تركيب أكثر من 500 جهاز للياقة البدنية في مراكز الترفيه والحدائق، كما شاركت المكاتب والمدارس في التحدي الذي شمل المدينة بأكملها.

يحتضن المشاركون التحدي من خلال جلسة ديناميكية من Les Mills Body Combat خلال تحدي اللياقة البدنية في دبي 30x30 في برج بارك، وسط مدينة دبي
يحتضن المشاركون التحدي من خلال جلسة ديناميكية من Les Mills Body Combat خلال تحدي اللياقة البدنية في دبي 30x30 في برج بارك، وسط مدينة دبي

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثامنة من تحدي دبي للياقة البدنية يوم الخميس 24 أكتوبر، ويتوقع المنظمون أن تكون واحدة من أكبر الفعاليات حتى الآن.

Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com