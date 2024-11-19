دبي: رحلة أم دعمت ابنها للنجومية في عالم الكريكيت

تقول الوافدة الهندية: "لقد أرسلت خطاباً إلى المدرسة الثانوية الهندية (دبي)، أبلغتهم فيه أن ابني أعسر وطلبت منهم عدم إجباره على استخدام يده اليمنى. أتذكر أن بعض المدارس (في الهند) كانت تضغط على الطلاب لاستخدام يدهم اليمنى. لم أكن أريد أن يحدث هذا لابني".