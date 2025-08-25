"دبي تيرف": بناء مستقبل الفروسية من خلال دعم الشباب والسباق

أقيم حفل العشاء الافتتاحي لنادي دبي تيرف (DTC) مساء يوم السبت في نادي الفنون بدبي.
تم تأسيس نادي دبي لسباق الخيل بدعم من صوفي رايان من نادي دبي لسباق الخيل، ومحاكاة نادي الجوكي ونيوماركت ريس كورسس لجمعية سباق الخيل بجامعة كامبريدج، ويهدف نادي دبي لسباق الخيل إلى تشجيع الجيل القادم من عشاق السباق في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمع الشباب ذوي التفكير المماثل في موطن سباق الخيل في نادي دبي لسباق الخيل - ميدان.
كان من بين الحضور الأعضاء المؤسسون وكبار الداعمين للنادي، بمن فيهم تشارلز ياردلي، الرئيس التنفيذي لصحيفة خليج تايمز . ورحّب الحضور بهاري تريجونينج، رجل الأعمال المقيم في دبي، والذي تربطه علاقات عائلية وثيقة بسباقات الخيل، كضيف شرف.
مثلت صوفي رايان، رئيسة الاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية، جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن بين الأعضاء البارزين الآخرين جاك ويذربي، ومارتن بليشتا، وأليس ويتمان.
أخذ تريجونينج الضيوف في رحلة عبر رحلته في سباق الخيل منذ نشأته بين الخيول، ومقابلة زوجته الجميلة، لايتيتيا، في نادي بوني، ومشاركة عائلته في هذه الرياضة، وحتى دارلي العربية.
وأشاد أيضاً بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إحداث نقلة نوعية في سباقات الخيل من خلال إنشاء جودلفين وكأس دبي العالمية، مما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة عالمياً في هذه الرياضة.
واختتمت الأمسية بانتخاب إسحاق كارتر رئيساً لنادي دبي تيرف للموسم 2025-2026.