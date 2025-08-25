"دبي تيرف": بناء مستقبل الفروسية من خلال دعم الشباب والسباق

أخذ تريجونينج الضيوف في رحلة عبر رحلته في سباق الخيل منذ نشأته بين الخيول، ومقابلة زوجته الجميلة، لايتيتيا، في نادي بوني، ومشاركة عائلته في هذه الرياضة، وحتى دارلي العربية.