دبي تكتب فصلًا جديدًا في الرياضة العالمية.. من أرض التنس إلى حلبة الملوك

وعلى الجانب المقابل، وقف الروسي مراد غاسيف (32 فوزًا – 2 خسارتان – 25 بالضربة القاضية)، الملقب بـ"كرة الدمار"، وهو مقاتل متزن وهادئ، لكنه بعزيمة فولاذية. وقال بتحذير واضح: "هذه هي ملاكمة الوزن الثقيل؛ ضربة واحدة يمكن أن تغيّر كل شيء. بليف يملك الخبرة ودائمًا في حالة بدنية رائعة. أعلم أن هذا واحد من أصعب النزالات في مسيرتي."