دبي تُعلي صوت الروح الرياضية وتوحد "عمران خان" و"كابيل ديف" رغم التوترات السياسية

سواء كانت تلك تجربة زيارة متحفه للكريكيت أو حفلات توزيع الجوائز التي استضافها حتى سنوات قليلة مضت لتكريم اللاعبين الناشئين، لطالما دافع رجل الأعمال الهندي المقيم في دبي شيام بهاتيا عن روح اللعبة.

يفتح متحف بهاتيا في دبي، الذي يعرض معدات كريكيت موقّعة وصوراً ومجلات وكتباً للكريكيت يزيد عمرها على قرن، أبوابه لجميع عشاق اللعبة — بغض النظر عن جنسياتهم. وقال بهاتيا: "لطالما رحبت بكل محب للكريكيت يريد الزيارة. لا يهم إذا كان المشجع من الهند أو باكستان أو أي بلد آخر، لأن الكريكيت ملك للجميع."

"يوم أسود للكريكيت"

يشعر المروّج للكريكيت البالغ من العمر 83 عاماً بأسف عميق إزاء المشاهد المثيرة للجدل التي شهدتها بطولة كأس آسيا الأخيرة. البطولة، التي أُقيمت بعد أربعة أشهر فقط من وصول الهند وباكستان إلى حافة حرب شاملة، شهدت صراعاً مريراً انتقل إلى أرض الملعب.

أثارت سياسة "عدم المصافحة" التي انتهجها فريق الهند عاصفة، أدت إلى تصريحات سياسية من قادة الفرق، ورفض الفريق الهندي الفائز تسلم الكأس من محسن نقفي، رئيس المجلس الآسيوي للكريكيت ورئيس مجلس الكريكيت الباكستاني. ووصف بهاتيا، الذي حضر كل بطولة كأس عالم للكريكيت منذ النسخة الافتتاحية عام 1975، هذه المشاهد بأنها "مؤسفة جداً" و"يوم أسود للكريكيت" أن تتشابك اللعبة مع السياسة.