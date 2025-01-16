دبي تشهد انطلاق أول دوري"بيسبول" محترف في المنطقة

سلسلة الإمارات ستكون المرة الأولى التي تتنافس فيها فرق بيسبول يونايتد، وكذلك المرة الأولى التي يتنافس فيها أي من الأندية المحترفة للبيسبول في منطقة الشرق الأوسط. الفرق التاريخية هذه تضم لاعبين سابقين في الدوري الأمريكي الكبير، بما في ذلك نجوم "نيويورك يانكيز" السابقين "روبينسون كانو" (وولفز) و"ديدي جريجوريوس" (وولفز)، وكذلك أبرز لاعبي "سان فرانسيسكو جاينتس" السابقين "بابلو ساندوفال" (فالكونز) و"أليخاندرو دي آزا" (فالكونز).