دبي تشهد انطلاق أول دوري"بيسبول" محترف في المنطقة
دوري الـ"بيسبول يونايتد"، الذي يُعتبر أول دوري محترف للبيسبول في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، أعلن عن سلسلة البيسبول يونايتد الإمارات، أول حدث له في عام 2025. السلسلة ستكون بين الفريقين الإماراتيين "اريبيا وولفز" و "ميد إيست فالكونز"، وسيتم تنظيمها في استاد البيسبول يونايتد في دبي.
سلسلة الإمارات ستكون المرة الأولى التي تتنافس فيها فرق بيسبول يونايتد، وكذلك المرة الأولى التي يتنافس فيها أي من الأندية المحترفة للبيسبول في منطقة الشرق الأوسط. الفرق التاريخية هذه تضم لاعبين سابقين في الدوري الأمريكي الكبير، بما في ذلك نجوم "نيويورك يانكيز" السابقين "روبينسون كانو" (وولفز) و"ديدي جريجوريوس" (وولفز)، وكذلك أبرز لاعبي "سان فرانسيسكو جاينتس" السابقين "بابلو ساندوفال" (فالكونز) و"أليخاندرو دي آزا" (فالكونز).
وستشكل سلسلة الإمارات العربية المتحدة الحدث الثالث المهم الذي تستضيفه بيسبول يونايتد في دبي، بعد بطولة بيسبول يونايتد دبي أول-ستار شوكيس All-Star Showcase في نوفمبر 2023، وبطولة بيسبول يونايتد أراب كلاسيك في نوفمبر 2024.
وسيتم استضافة جميع مباريات سلسلة الإمارات العربية المتحدة في ملعب بيسبول يونايتد الجديد وهو أول ملعب بيسبول احترافي في المنطقة.
قال "كاش شيخ"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لبيسبول يونايتد: "بفضل العمل الجاد لفريقنا، والتعاون الملهم مع الشركاء، أنهينا العام الماضي بالعديد من الإنجازات التاريخية".
"لقد بنينا أول ملعب بيسبول في تاريخ المنطقة، واستضفنا أكبر بطولة للمنتخبات الوطنية في تاريخ المنطقة، وأطلقنا برنامج بيع منتجاتنا الرسمية في المتاجر وعبر الإنترنت. في الشهر المقبل، سنصنع التاريخ مرة أخرى. فرقنا التي مقرها الإمارات أول فرق بيسبول محترفة في تاريخ الشرق الأوسط ستلعب لأول مرة. أنا متحمس جداً لجماهيرنا في دبي وحول العالم لرؤية وولفز وفالكونز وهم يلعبون."
كما سيضم كل فريق خمسة لاعبين واعدين من المنطقة يلعبون على المستوى الاحترافي لأول مرة. وتم اختيار اللاعبين الواعدين على أساس أدائهم في بطولة بيسبول يونايتد أراب كلاسيك، وكذلك من خلال برنامج اكتشاف المواهب الإقليمي الخاص بـبيسبول يونايتد.
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كما تتوفر مقاعد "ديموند كلوب" الحائزة على جوائز من بيسبول يونايتد خلف اللوح الرئيسي مقابل 279 درهم فقط. تشمل مقاعد ديموند كلوب الطعام والمشروبات الغازية مجاناً.
سيتم بث المباريات في جميع أنحاء الشرق الأوسط مجاناً على موقع baseballunited.com. وسيتم الإعلان عن شركاء البث الإقليميين قريباً.
وتتألف فرق بيسبول يونايتد من أفضل اللاعبين المحترفين من جميع أنحاء العالم. تم إجراء أول مسودة للدوري في أكتوبر 2023، حيث تم اختيار 70٪ من اللاعبين المختارين في الأصل من قبل فرق دوري البيسبول الرئيسي، بما في ذلك نجوم "MLB" السابقين كانو وساندوفال وبارتولو كولون وجاير جورجنز والفائز بالقفاز الذهبي 4 مرات أندريلتون سيمونز.
بالإضافة إلى فريقي وولفز وفالكونز، أعلن اتحاد بيسبول يونايتد عن فريقي مومباي كوبراس وكراتشي موناركس كفريقين مؤسسين جديدين.
تم تأسيس بيسبول يونايتد على يد شيخ وجون ميدريتش وأعضاء قاعة مشاهير دوري البيسبول الرئيسي باري لاكين وماريانو ريفيرا في نوفمبر 2022.
كانت بطولة بيسبول يونايتد هي بطولة الرياضة الجديدة الأكثر شهرة في العالم لمدة عامين متتاليين.
وتضم المجموعة الملكية 20 من أساطير دوري البيسبول الرئيسي، بما في ذلك قاعة المشاهير، أدريان بيلتر، والنجوم فيليكس هيرنانديز، وريان هوارد، وألبرت بوجولس، ورونالد أكونا جونيور، وروبنسون تشيرينوس، وكانو.