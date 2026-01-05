دبي تستعد لاستضافة النسخة الـ19 من مهرجان محمد بن راشد للقدرة

من المقرر أن تؤكد النسخة التاسعة عشرة من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مكانة دبي في قلب رياضة القدرة العالمية، عندما تنطلق فعاليات هذا الحدث الذي يستمر خمسة أيام في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وذلك من الثلاثاء 6 يناير إلى السبت 10 يناير.
ويُعد هذا المهرجان على نطاق واسع المهرجان الأكثر رقيًا وتميزًا في عالم القدرة، حيث يجمع نخبة الفرسان والخيول من مختلف القارات للتنافس جنبًا إلى جنب مع أفضل مواهب الإمارات في هذا المجال.
ولغير المطلعين، تُعد سباقات القدرة هي الفروسية في أنقى صورها: سباقات ماراثونية تقام عبر مسافات طويلة تتراوح بين 120 إلى 160 كيلومترًا، تختبر قدرة تحمل كل من الخيل والفارس، بالإضافة إلى الاستراتيجية والعمل الجماعي، في حين تحظى سلامة الخيل بالأولوية القصوى. ويجب على الفرسان الموازنة بين السرعة والعناية، والتنقل عبر مسارات وتضاريس متعددة مع إجراء فحوصات بيطرية إلزامية لضمان بقاء الخيل لائقًا للاستمرار.
ويعكس المهرجان، الذي يقام تكريمًا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهو بطل عالم سابق في القدرة وأحد أعظم داعمي هذه الرياضة، مزيجًا من الأصالة والتقدم.
وعلى مدار ما يقرب من عقدين من الزمان، عكس المهرجان تطور رياضة القدرة نفسها. فبعد أن كانت رياضة تعتمد على أعداد كبيرة من المشاركين والسرعة الخام، تحول التركيز نحو التربية الانتقائية عالية الجودة، والفروسية النخبوية، والتحضير العلمي من قبل الإسطبلات الرائدة في دولة الإمارات والخارج.
وقد رفع هذا التطور من شأن سباقات القدرة لتصبح واحدة من أكثر التخصصات تطلبًا على الساحة العالمية للفروسية، وكانت دبي والجهة المنظمة للرياضة، نادي دبي للفروسية، في قلب هذا التقدم.
ويتكون المهرجان، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية، من أربعة سباقات على مدار خمسة أيام، تبدأ بسباق السيدات لمسافة 120 كم، يليه سباق الإسطبلات الخاصة، ثم كأس "جميلتي" للقدرة المخصص للأفراس، وصولاً إلى الحدث الرئيسي يوم السبت وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم، والذي يمثل الاختبار النهائي للخيل والفارس والفريق.
التركيز على السلامة والتميز
وقال أحمد راشد محمد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، إن الاستعدادات في مدينة دبي الدولية للقدرة المتطورة قد اكتملت، وإن التركيز منصب بقوة على السلامة والتميز.
وصرح الكعبي لصحيفة "خليج تايمز" قائلاً: "يعد هذا المهرجان حدثًا رئيسيًا في الأجندة الدولية للقدرة. وتوفر مدينة دبي الدولية للقدرة بيئة تنافسية عالية للرياضيين مع تقديم تجربة ممتعة للمشاهدين".
وأضاف: "إن هذا يعكس ريادة دولة الإمارات في تنظيم المسابقات التي تلبي أعلى معايير الرياضة. ومع ذلك، فإن سلامة كل من الخيل والفارس تظل هي الأهم بالنسبة لنا".
وستتجه الأنظار مرة أخرى نحو الفارس الإماراتي سيف المزروعي، الذي يعود للدفاع عن الثنائية الاستثنائية التي حققها قبل 12 شهرًا. وبمشاركته مع إسطبلات (MRM)، نجح المزروعي في حصد لقب كأس "جميلتي" للأفراس على صهوة "بوليو أهنو"، والسباق الرئيسي على كأس صاحب السمو لمسافة 160 كم مع "ماجيك غلين تورك"، مقدماً أداءً تكتيكياً بارعاً أكد مكانته بين نخبة العالم.
إن كأس صاحب السمو، الذي يمتد عبر خمس مراحل و160 كيلومترًا شاقة، يمثل رياضة القدرة في أقسى صورها. وتعد الاستراتيجية والصبر والعمل الجماعي المتقن عناصر أساسية، والمزروعي يدرك أكثر من غيره ما يتطلبه الفوز.
حيث يتم اختبار الأبطال
وقال المزروعي: "لا يوجد شيء مضمون في هذا السباق. فالمنافسة تزداد قوة كل عام، والجميع يأتي إلى هنا مستعداً تماماً. الفوز به مرة واحدة أمر خاص، والدفاع عنه سيعني الكثير. عليك احترام المسافة، واحترام خيلك، والتحلي بالشجاعة في اللحظة المناسبة".
ويتحداه في ذلك نخبة من الفرسان الدوليين، وأيضاً أحد ألمع النجوم الشباب في الإمارات، وهو راشد محمد الميري، بطل العالم الحالي للفرسان الشباب والناشئين في الاتحاد الدولي للفروسية، الذي يخطو للمنافسة في كأس صاحب السمو بعد غزو الساحة العالمية في رومانيا العام الماضي.
وبالنسبة للمهيري، يمثل المهرجان أكثر من مجرد سباق؛ إنه حلم متجذر في الإلهام.
وقال المهيري: "هذا السباق يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد، الذي هو أكبر مصدر إلهام لي، والفوز بسباق يقام تكريماً له هو حلم كل فارس قدرة. لقد استعددت لهذه اللحظة، وأنا مستعد لتقديم أفضل أداء في حياتي يوم السبت".
ومع استمرار نمو رياضة القدرة عالميًا، وتزايد المطالب بمعايير أعلى للفروسية والرفق بالخيل والاحترافية، يظل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة هو المعيار الذهبي لهذه الرياضة.