دبي تستعد لاستضافة النسخة الـ19 من مهرجان محمد بن راشد للقدرة

ولغير المطلعين، تُعد سباقات القدرة هي الفروسية في أنقى صورها: سباقات ماراثونية تقام عبر مسافات طويلة تتراوح بين 120 إلى 160 كيلومترًا، تختبر قدرة تحمل كل من الخيل والفارس، بالإضافة إلى الاستراتيجية والعمل الجماعي، في حين تحظى سلامة الخيل بالأولوية القصوى. ويجب على الفرسان الموازنة بين السرعة والعناية، والتنقل عبر مسارات وتضاريس متعددة مع إجراء فحوصات بيطرية إلزامية لضمان بقاء الخيل لائقًا للاستمرار.