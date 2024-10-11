دبي تستضيف 100 سائق واعد في أكاديمية أبطال المستقبل

كان كلانسي، بطل دبي السابق، سعيداً للغاية بفوزه في السباق. وقال الشاب البالغ من العمر 13 عاماً: "كانت المنافسة قوية حقاً، وأنا سعيد لأنني قدت بقوة للفوز هنا. كانت تجربة رائعة ستساعدني في المستقبل. هذا الأسبوع، تعلمت كيفية تحقيق انطلاقات أفضل والتسارع في الأوقات المناسبة، وأنا ممتن لهذه التجربة التي تساهم في تطوري."