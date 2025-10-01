دبي تستضيف بطولة العالم للملاكمة لفئة النخبة للرجال ديسمبر المقبل

أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة (IBA) أن بطولة العالم للملاكمة لفئة النخبة للرجال 2025 ستقام في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر على أرض ملعب دبي الوطني للتنس، في حدث رئيسي ضمن مهرجان الملاكمة الممتد على مدار أسبوعين.
وسيشهد الحدث الرئيسي ترحيب الاتحاد بأفضل المواهب الدولية في المنطقة، جميعهم يتنافسون على فرصة الفوز بالمجد والحصول على نصيب من الجائزة المالية القياسية التي تبلغ 8.32 مليون دولار. مع تخصيص جائزة قدرها 300 ألف دولار للفائز في كل فئة، لتكون البطولة الأغنى في تاريخ الرياضة.
ويؤكد هذا الرصيد القياسي من الجوائز التزام الاتحاد الدولي للملاكمة، عمر كريمليف، بمواصلة الاستثمار في الملاكمة على مستوى القاعدة الشعبية، وتكريس الجمعية لمكافأة التميز على الساحة العالمية.
ويأتي توزيع الجوائز تكريمًا للجهود المشتركة بين الملاكمين ومدربيهم واتحاداتهم الوطنية، حيث يوزع كل عائد ليعكس مساهماتهم الجماعية.
وقال كريمليف: "هذه البطولة العالمية ليست مجرد أرقام وجوائز مالية، بل هي لتقديم الاحترام والمكافأة لكل ملاكم، ولكل مدرب، ولكل اتحاد وطني على ما يستحقونه بحق".
ستصبح دبي عاصمة الملاكمة في ديسمبر المقبل، حيث يتنافس رياضيون من جميع أنحاء العالم على قدم المساواة، تحت راياتهم الخاصة، مع فرصة لتغيير حياتهم. ويهدف الاتحاد الدولي للملاكمة إلى حماية الملاكمين، وخلق الفرص، وضمان بقاء هذه الرياضة قوةً للوحدة والإنصاف. سيُذكر مهرجان الملاكمة باعتباره اللحظة التي وصلت فيها رياضتنا إلى مستوى جديد.
وبإرث يمتد لأكثر من 75 عامًا، وبعد أن احتضنت بعضًا من أعظم الملاكمين في تاريخ الرياضة، تظل الجمعية الدولية للملاكمة القائد العالمي في مجال ملاكمة النخبة؛ إذ ترعى المواهب منذ بدايتها، وتحافظ على تراث الرياضة وقيمها.
تجسد بطولة العالم للملاكمة لفئة النخبة للرجال 2025 هذا الالتزام المتواصل، حيث ترتقي بالملاكمة إلى آفاق جديدة من خلال مشهد يجمع بين المنافسة العالمية رفيعة المستوى والاحتفال الثقافي والعرض المبهر الذي لا مثيل له. وستسعى البطولة إلى توحيد أبرز الدول في عالم الملاكمة ورحب بالمقاتلين من شتى أنحاء العالم في عرض يعكس الوحدة والمهارة والمساواة.
وقال كريس روبرتس، الأمين العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة: "ستكون بطولة العالم للنخبة للرجال التي تقام في دبي في ديسمبر المقبل أكثر من مجرد منافسة، بل ستكون احتفالاً بالملاكمة بجميع أشكالها".
إلى جانب منتدى IBA العالمي للملاكمة، وفعالية IBA للمحترفين رفيعة المستوى، ومؤتمر IBA، يُمثل هذا التجمع كامل نطاق رياضتنا. IBA ليست مجرد منظمة؛ بل هي فلسفة. حركة عالمية تُناصر التميز والابتكار والوحدة في الملاكمة.
وسيحول مهرجان الملاكمة دبي إلى مركز عالمي للرياضة، حيث ترحب الجمعية الدولية للملاكمة بمقاتلين من جميع الدول والاتحادات، مازجة بين المنافسة رفيعة المستوى والتجارب الجماهيرية النابضة بالحياة، لتجسد بذلك رؤية الجمعية لرياضة توحد الشعوب بعيدًا عن الحدود أو السياسة.
وتدعو الجمعية الدولية للملاكمة الجماهير ووسائل الإعلام والمحبين إلى حضور هذا الحدث التاريخي، حيث سيخوض أفضل ملاكمي العالم منافسات استثنائية ستتردد أصداؤها عبر الأجيال.