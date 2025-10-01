دبي تستضيف بطولة العالم للملاكمة لفئة النخبة للرجال ديسمبر المقبل

ستصبح دبي عاصمة الملاكمة في ديسمبر المقبل، حيث يتنافس رياضيون من جميع أنحاء العالم على قدم المساواة، تحت راياتهم الخاصة، مع فرصة لتغيير حياتهم. ويهدف الاتحاد الدولي للملاكمة إلى حماية الملاكمين، وخلق الفرص، وضمان بقاء هذه الرياضة قوةً للوحدة والإنصاف. سيُذكر مهرجان الملاكمة باعتباره اللحظة التي وصلت فيها رياضتنا إلى مستوى جديد.