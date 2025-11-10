دبي تستضيف أول كأس عالم للترايثلون للسيدات في التاريخ ديسمبر 2025

في خطوة غير مسبوقة تؤكد ريادتها العالمية في دعم الرياضة النسائية، تستعد إمارة دبي لاحتضان أول حدث عالمي مُخصص بالكامل للسيدات من نوعه: "كأس العالم للترايثلون للسيدات – دبي 2025"، ويأتي هذا الإنجاز التاريخي، بتنظيم من مجلس دبي الرياضي وتحت الإشراف الرسمي للاتحاد الدولي للترايثلون، ليضع دبي في صدارة المشهد الرياضي العالمي المتوازن.
وتستضيف جزر دبي هذه البطولة المرتقبة في 7 ديسمبر 2025، حيث ستكون ضمن الأجندة السنوية الرسمية للاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون.
فئات التنافس
تتضمن البطولة التنافس في رياضات الترايثلون الثلاثة وهي: السباحة، الدراجات الهوائية والجري، وذلك ضمن ثلاث فئات هي المحترفات، وسبرنت للهواة، لمسافات 750 متر سباحة، 20 كيلومتر دراجات، و5 كيلومترات جري، وسوبر سبرنت للفئات العمرية والمبتدئات لمسافة 400 متر سباحة، 10 كيلومترات دراجات، و2.5 كيلومتر جري.
كما تتضمن التنافس في فئة الفرق حيث تشارك ثلاث متسابقات في كل فريق تتنافس كل متسابقة في رياضة مختلفة وذلك ضمن فئة السبرينت، والسوبر سبرنت فقط.
رؤية استارتيجية
لا يمثل تنظيم هذا الكأس مجرد حدث رياضي، بل هو تجسيد لـرؤية دبي الاستراتيجية الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع والمحافل الرياضية الدولية. وتؤكد هذه المبادرة سعي مجلس دبي الرياضي لجعل الإمارة الوجهة العالمية الأولى للرياضة، وتوفير منصات دولية تُعلي من شأن المرأة وتحترم خصوصيتها، مما يساهم في رفع معدلات مشاركتها في الرياضات التنافسية.
آفاق جديدة لرياضة الترايثلون
من جانبه، أعرب الاتحاد الدولي للترايثلون عن فخره واعتزازه بإدراج "كأس العالم للترايثلون للسيدات" ضمن أجندته الرسمية، ووصفه بـ"الحدث الاستثنائي ذي الأهمية الاستراتيجية" الذي يفتح آفاقاً جديدة لرياضة الترايثلون في الأوساط النسائية.
أنطونيو أريماني، رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، أشاد بالجهود الريادية لدبي، مؤكداً: "نُشيد بالدور الرائد الذي تقوم به دبي في دعم وتعزيز مكانة المرأة في المجال الرياضي، ويشرّفنا التعاون مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم أول بطولة كأس عالم للترايثلون مخصصة للسيدات في التاريخ". وأضاف أن المبادرة تمثل تجسيداً لالتزام الاتحاد بـإحداث تحول حقيقي في مشهد الرياضة العالمية من خلال تمكين المرأة وتوسيع نطاق مشاركتها.
ومن المتوقع أن تكون هذه البطولة الافتتاحية في دبي بمثابة نقطة انطلاق لسلسلة من الفعاليات المماثلة المخصصة للنساء حول العالم. وبتنظيمها لهذا الحدث، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي على وجه الخصوص تأكيد دورهما الريادي في رسم معالم جديدة لمسيرة المرأة الرياضية، والمساهمة الفاعلة في صياغة أجندة رياضة عالمية أكثر توازناً وشمولاً.
تسجيل
وقد أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل بالفعل، داعياً جميع النساء من داخل وخارج الدولة، ممن تبلغ أعمارهن 18 عاماً فما فوق ومن كل الجنسيات، للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي. ويمكن للراغبات في خوض التحدي التسجيل عبر الموقع الرسمي للبطولة (www.wtwcdubai.ae)، ويستمر التسجيل حتى 3 ديسمبر 2025.