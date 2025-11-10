دبي تستضيف أول كأس عالم للترايثلون للسيدات في التاريخ ديسمبر 2025

أنطونيو أريماني، رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، أشاد بالجهود الريادية لدبي، مؤكداً: "نُشيد بالدور الرائد الذي تقوم به دبي في دعم وتعزيز مكانة المرأة في المجال الرياضي، ويشرّفنا التعاون مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم أول بطولة كأس عالم للترايثلون مخصصة للسيدات في التاريخ". وأضاف أن المبادرة تمثل تجسيداً لالتزام الاتحاد بـإحداث تحول حقيقي في مشهد الرياضة العالمية من خلال تمكين المرأة وتوسيع نطاق مشاركتها.