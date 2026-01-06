دبي تدعم أطفال التوحد بأول سباق خيول في المنطقة

من المقرر أن تصبح سباقات الخيل أكثر سهولة ومتعة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد؛ ففي 13 مارس، سيستضيف نادي دبي لسباق الخيل أول يوم سباق للتوعية بالتوحد على مستوى الشرق الأوسط.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع المتفرجين، والمشاركين، وحتى الموظفين المستقبليين في صناعة سباقات الخيل ممن يعانون من التوحد، ليشعروا بأنهم موضع ترحيب أكبر خلال يوم السباق.

يُنظم هذا الحدث بالتعاون مع منظمة "التوحد في السباقات" (Autism In Racing) غير الربحية ومقرها المملكة المتحدة، وسيقام قبل أسبوعين من انطلاق كأس دبي العالمي المنتظر، والذي سيختتم موسم "كرنفال دبي لسباق الخيل".

وكجزء من يوم السباق، سيقوم مضمار "ميدان" باستحداث مناطق حسية (Sensory areas) في حديقة "البادوك" (Paddock Garden)، بالإضافة إلى مساحات هادئة مصممة بعناية تمنح الضيوف خيار الابتعاد والاستمتاع بالحدث بالسرعة والوتيرة التي تناسبهم. ويأتي ذلك كجزء من التزام أوسع بنشر الوعي وضمان بيئة مريحة وشاملة لجميع مرتادي السباقات.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

تعتبر حديقة "البادوك" منطقة مشاهدة في مضمار ميدان توفر خيارات متنوعة من الأطعمة والمشروبات، مثل مطعمي "Rowleys" و"SALT"، بالإضافة إلى خيارات ترفيهية أخرى. وتبلغ أسعار التذاكر للحديقة 75 درهماً للبالغين و50 درهماً للأطفال.

وقالت جين بويك، زوجة الفارس ويليام بويك وسفيرة منظمة "Autism In Racing": "هدفنا هو جعل الرياضة متاحة لأكبر عدد ممكن من الناس، ونحن نقدر بشدة التزام نادي دبي لسباق الخيل وضيافته وقيادته في هذا المجال".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: "بفضل العمل الرائد للفريق القائم على مبادرة (التوحد في السباقات)، هناك فهم متزايد لكيفية قيام مضامير السباق بخلق بيئات ترحيبية وشاملة للجميع".

يُذكر أن دبي اتخذت في السنوات الأخيرة خطوات واسعة لتصبح أكثر شمولاً وسهولة في الوصول للأفراد من ذوي التوحد، حتى أنها حصلت على لقب أول "وجهة معتمدة للتوحد" في الشرق الأوسط، الصادر عن المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر (IBCCES).