دبي تحصد الفوز الأكبر في ختام مهرجان نيوماركت للخيول

وفي الوقت الذي حقق فيه بن سرور الذهب في اليوم الأخير، واصل زميله في جودلفين تشارلي أبلبي إثبات قوة إسطبله العميقة. ففي يوم السبت، دفع أبلبي بثلاثة خيول جاءت في المركز الثالث، من بينها "ديستنت ستورم" في سباق دارلي ديوهرست ستيكس، و"فيرست كونكويست" في سباق تو دارن هوت دارلي ستيكس، وكلاهما من الأفراس المأمولة أن تنافس في سباقات الكلاسيك عام 2026.