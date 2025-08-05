دبي تحتضن سباق الحواجز الأصعب في آسيا أكتوبر المقبل

حلبة الشياطين ليست مجرد سباق؛ إنها تجربة تُكافئ كل مشارك ليس فقط بالفخر، بل بجوائز قيمة. يحصل المتسابقون الذين يصلون إلى خط النهاية على ميدالية رسمية لبطل حلبة الشياطين، وقميص رياضي عالي الأداء، ووشاح "حلبة الشياطين" الشهير، وحقيبة يد مصممة خصيصًا لهم، والعديد من المفاجآت الأخرى التي تُجسد روح القبيلة.