دبي تحتضن سباق الحواجز الأصعب في آسيا أكتوبر المقبل

لعشاق اللياقة البدنية والمغامرة في المنطقة سببٌ للاحتفال، إذ يُقام سباق "ديفلز سيركيت"، أصعب سباق حواجز في آسيا، لأول مرة في دبي في 26 أكتوبر 2025، على ملعب الإمارات للسباعيات الشهير. يُقام هذا الحدث بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبالشراكة الإعلامية مع صحيفة خليج تايمز وشبكة راديو القناة الرابعة.
تفتح البوابات في تمام الساعة 6:30 صباحًا، وتنطلق الموجة الأولى من السباق في تمام الساعة 7:00 صباحًا، حيث يستعد الآلاف لخوض التحدي الملحمي الذي يمزج بين المغامرة والقدرة على التحمل والشجاعة الشديدة.
يغطي السباق خمسة كيلومترات من التضاريس الوعرة ويشتمل على أكثر من عقبات ذات طابع عسكري، بما في ذلك أحواض الجليد، وتسلق الحبال، وحفر الطين، والقفز على الجدران، وسوف تختبر المنافسة مهارات المشاركين.
حلبة الشياطين ليست مجرد سباق؛ إنها تجربة تُكافئ كل مشارك ليس فقط بالفخر، بل بجوائز قيمة. يحصل المتسابقون الذين يصلون إلى خط النهاية على ميدالية رسمية لبطل حلبة الشياطين، وقميص رياضي عالي الأداء، ووشاح "حلبة الشياطين" الشهير، وحقيبة يد مصممة خصيصًا لهم، والعديد من المفاجآت الأخرى التي تُجسد روح القبيلة.
ولا ينتهي الاحتفال عند خط النهاية، حيث ينتظرك حفل Devils Circuit Afterparty الأسطوري، مع منسقي الأغاني المباشرين وشاحنات الطعام والموسيقى وأجواء المهرجان التي تحافظ على الطاقة لفترة طويلة بعد التغلب على العقبة الأخيرة.
ومن المتوقع أن يشارك في هذا الحدث أكثر من 3000 شخص، وهذا ليس مجرد حدث لياقة بدنية آخر، بل هو ظاهرة ثقافية قادمة إلى قلب دولة الإمارات العربية المتحدة.
التذاكر متاحة الآن حصريًا على platinumlist.net.
تم إنشاء Devils Circuit بواسطة Spectacom Global وإحضاره إلى دبي بواسطة Moju Events & Speed Entertainment، وهو أكثر من مجرد سباق - إنه حركة تعيد تعريف مستقبل الرياضة واللياقة البدنية.
"نحن لا نحضر سباقًا إلى دبي فحسب، بل نحضر حركة أيضًا"، هذا ما قاله زيبا زيدي، المؤسس المشارك لشركة Spectacom Global.