دبي تحتضن أول ملعب "بيسبول" احترافي في المنطقة
أعلن بيسبول يونايتد، أول دوري بيسبول احترافي يركز على منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، عن خططه لبناء أول ملعب بيسبول احترافي في تاريخ المنطقة. والذي سيتم تشييده داخل مجمع "ذا سيفنز" للرياضة والترفيه، الواقع على طريق دبي العين مسار (E66)، على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من وسط مدينة دبي.
ولن يكون الملعب التاريخي الجديد الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل سيكون بمثابة الملعب الوحيد للبيسبول الاحترافي على مساحة تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع من المغرب في شمال أفريقيا إلى الهند وبنجلاديش والعديد من البلدان في جنوب غرب آسيا.
وسيضم الملعب الجديد، الذي أطلق عليه مؤقتاً اسم ملعب بيسبول يوناتيد - مع استمرار المناقشات بشأن حقوق تسميته - مساحة لعب مزدوجة الألياف من العشب الصناعي. ويتكون العشب من حشوة عضوية وقوام نسيج أرضي تم تحسينه لضمان الأداء الجيد في درجات الحرارة المرتفعة في دبي.
وسيعمل نظام الإضاءة ليد "LED" على توليد أكثر من 15 مليون حزمة ضوئية عبر ثمانية أبراج إضاءة و94 وحدة إضاءة إجمالية، بما في ذلك أحدث تكنولوجيا متوفرة BallTracker®. وسيتيح تصميم مقاعد الملعب المتحركة والقابلة للتشكيل توفير مساحة لاستيعاب ما يصل إلى 6500 مشجع.
وسيقوم بيسبول يوناتيد ببناء وحدات فوق الأرض وخطوط تماس وأعمدة تماس ونظام شبكي احترافي، بالإضافة إلى جدار محتوى متطور مع إضاءة نوع "ليد"، وسيتضمن الملعب الجديد لوحة نتائج تقليدية مستوحاة من المباريات الاحترافية في القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة.
كما سيتضمن الملعب أربعة أقسام جلوس مختلفة، بما فيها النادي الماسي الفاخر، وصناديق الملعب الداخلية تسمح بالرؤية المثالية، وصناديق الملعب الخارجية ذات الأسعار الملائمة، وصالات بيسبول يوناتيد المرموقة لكبار الشخصيات.
وقال "كاش شيخ"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في بيسبول يونايتد: "جمع دوري بيسبول يونايتد العديد من المكونات القوية للمساعدة في جعل البيسبول الرياضة المفضلة المقبلة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا".
"عملنا بجد لجلب أفضل ما في رياضة البيسبول إلى دبي، بدءاً من قاعدة المشجعين المتحمسين والمالكين المشاركين الأسطوريين، وانتهاءً بلاعبينا من الطراز العالمي وامتيازاتنا التاريخية. أردنا ملعب بيسبول حقيقي تم بناؤه خصيصاً ليكون بمثابة منصة إطلاق للبيسبول الاحترافي في جميع أنحاء المنطقة."
"أردنا أن يكون ملعباً ريادياً وبحجم مناسب، يجمع بين التكنولوجيا الجديدة مع الاحتفاظ بتقاليد البيسبول الرائعة التي تمتد إلى 150 عاماً. وبفضل العمل الجاد لفريقنا والرؤية المشتركة لشركائنا رائعين، يمكننا الآن تحويل هذا الحلم إلى حقيقة".
وتم تصميم أبعاد الملعب على غرار ملعب "يانكي"، أحد أكثر ملاعب البيسبول شهرة في العالم، حيث يبلغ قياس الأسوار 318 قدماً (97 متراً) إلى الجانب الأيسر، و 314 قدماً (96 متراً) إلى الجانب الأيمن، و 408 قدماً (124 متراً) إلى الوسط.
وسيتم تسمية الملعب على اسم أسطورة دوري البيسبول الرئيسي والمؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة بيسبول يوناتيد، "باري لاركين".
وقال لاركين: "أنا فخور بإطلاق اسمي على هذا الملعب التاريخي، بالنسبة لي، كان حلمي هو إحياء هذه البطولة مع كاش وجون وفريق بيسبول يونايتد بالكامل. لعبنا أولى مباريات البيسبول الاحترافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والآن، أصبح لدينا ملعب خاص بنا وهو أمر يبعث لنا الكثير من السعادة، وأتطلع إلى تدشين هذا الملعب في وقت لاحق من هذا العام".
وسيقع ملعب بيسبول يونايتد بالقرب من ملاعب الكريكيت في ذا سيفنز، مما سيشكل المجمع المشترك الوحيد للمضارب والكرات في المنطقة.
وقال ماثيو تايت، المدير العام لـ "الإمارات دبي 7" و "ذا سيفينز استاديوم": "نشعر بالحماس للشراكة مع بيسبول يوناتيد، لتحقيق إنجازات تاريخية مرة أخرى هنا في دبي. لا شك أن إضافة البيسبول إلى موقعنا يتوافق مع استراتيجيتنا لجعل ذا سيفنز وجهة الرياضات المتعددة الأولى في المنطقة، نحن نتطلع للعب هنا في دبي".