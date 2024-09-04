دبي تحتضن أول ملعب "بيسبول" احترافي في المنطقة

وقال لاركين: "أنا فخور بإطلاق اسمي على هذا الملعب التاريخي، بالنسبة لي، كان حلمي هو إحياء هذه البطولة مع كاش وجون وفريق بيسبول يونايتد بالكامل. لعبنا أولى مباريات البيسبول الاحترافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والآن، أصبح لدينا ملعب خاص بنا وهو أمر يبعث لنا الكثير من السعادة، وأتطلع إلى تدشين هذا الملعب في وقت لاحق من هذا العام".