دبي تجمع أساطير الرياضة العالميين في قمة استثنائية لتعزيز الترابط الإنساني

عندما يجتمع أبرز نجوم وأساطير الرياضة في العالم تحت سقف واحد، فإن ذلك يرسل رسالة واضحة حول المدينة المستضيفة.
في "القمة العالمية للرياضة" التي اختتمت فعالياتها مؤخراً، كانت الأجواء ملهمة للغاية. ومن التنس إلى الفنون القتالية المختلطة وصولاً إلى كرة القدم، كانت المواضيع المطروحة متنوعة بقدر تنوع الحضور أنفسهم؛ حيث اتحد الرياضيون والمدربون والمستثمرون وأيقونات الموضة من جميع أنحاء العالم في دبي، مدفوعين بإيمان مشترك بـ "قوة الرياضة".
وعلى هامش الحدث، صرح أسطورة كرة القدم البرازيلية الحية ماركوس إيفانجيليستا دي مورايس، المعروف باسم "كافو"، لصحيفة "خليج تايمز" عن سبب استمرار عودته إلى دبي ومدى "انبهاره" بها، قائلاً: "أنا فخور جداً وسعيد للغاية بدعوتي، ويشرفني أن أكون جزءاً من هذا الحدث الرائع".
أقيمت القمة تحت شعار "توحيد العالم من خلال الرياضة"، ونظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات.
جاءت واحدة من أكثر اللحظات تأثيراً في القمة من معالي أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة الإماراتي، الذي تناول الدور العميق للرياضة في المجتمع الحديث. وتحدث عن كيفية تحول الحياة من النشاط الطبيعي إلى نمط حياة مستقر بشكل متزايد، حيث تساهم التكنولوجيا في إعادة تشكيل العادات اليومية.
ومسلطاً الضوء على ارتفاع معدلات السمنة والسكري وتحديات الصحة العقلية، أكد معاليه أن الرياضة لم تعد أمراً اختيارياً. ووفقاً له، تُعد الرياضة واحدة من أكثر الأدوات فعالية لتحسين التطور المعرفي، والمرونة، والقيادة، والذكاء العاطفي، والتماسك الاجتماعي، خاصة بالنسبة للأجيال الشابة.
خلال الحفل الختامي للقمة، ألقى بالهول خطاباً لا يُنسى، تحدث فيه عن الطبيعة الجماعية لدبي. وعلى الرغم من أن "القمة العالمية للرياضة" كانت من تنظيم مجلس دبي الرياضي، إلا أنها تضمنت شراكات مع عدة جهات مختلفة، من "أمنيات" إلى "مؤسسة دبي للمستقبل". وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إن هذا كان جهداً جماعياً، مشيراً إلى أن الأمر "ليس مجرد شأن يخص كيانات دبي، بل هو شأن يخص دبي ككل".
وإضافة إلى ذلك، اختتمت القمة بصعود جميع الموظفين والمنظمين إلى منصة التتويج لنيل التكريم وتقدير جهودهم الدؤوبة، احتفاءً بالظهور الأول والناجح للقمة العالمية للرياضة.