دبي تجمع أساطير الرياضة العالميين في قمة استثنائية لتعزيز الترابط الإنساني

خلال الحفل الختامي للقمة، ألقى بالهول خطاباً لا يُنسى، تحدث فيه عن الطبيعة الجماعية لدبي. وعلى الرغم من أن "القمة العالمية للرياضة" كانت من تنظيم مجلس دبي الرياضي، إلا أنها تضمنت شراكات مع عدة جهات مختلفة، من "أمنيات" إلى "مؤسسة دبي للمستقبل". وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، إن هذا كان جهداً جماعياً، مشيراً إلى أن الأمر "ليس مجرد شأن يخص كيانات دبي، بل هو شأن يخص دبي ككل".