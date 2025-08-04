دبي تتألق في"جودوود" للخيول: انتصارات مشرقة تعزز الحضور العالمي

حقق مهرجان "جودوود" السنوي لسباقات الخيل العالمية في ساسكس بإنجلترا نجاحاً باهراً، حيث شاركت الخيول المملوكة لدبي مرة أخرى في هذا المهرجان المرموق الذي تأسس قبل قرنين من الزمان في عام 1802.

بعد أن حقق "دبي تريجر" لمدرب جودلفين سعيد بن سرور فوزاً صعباً في اليوم الافتتاحي لسباق EBF Fillies' Handicap تحت قيادة الفارس الفائز باللقب مرتين أوسين مورفي، كانت سباقات اليوم الختامي ذات نكهة دبي مع ثلاثة فائزين آخرين يرفعون علم الإمارة أمام حشد من النجوم.

جاء أحد أهم الانتصارات في سباق كورال جلوريوس ستيكس من المجموعة الثالثة، حيث حقق آل آسي، الذي كان يرتدي اللونين الأزرق والأبيض المميزين لشادويل إستيت، فوزًا كبيرًا تحت قيادة جيم كرولي لصالح المدرب ويليام هاجاس.

وكان الفوز بمثابة تذكير مؤثر بالإرث الدائم للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي ووزير المالية السابق، الذي استحوذ على شادويل في عام 1981 وحوله إلى واحد من أنجح وأكثر عمليات سباقات الخيل احتراماً في العالم.

وفي وقت لاحق من اليوم، ضاعف كرولي وشادويل فرحتهما مع مدبير، الذي حقق فوزًا ذكيًا في سباق ويسبرينج أنجل هانديكاب، مما يثبت عمق الموهبة في السلسلة الحالية التي تتخذ من نيوماركت مقراً لها، والتي تملكها وتديرها الشيخة حصة بنت حمدان آل مكتوم منذ عام 2021 بعد وفاة والدها الشيخ حمدان.

وإضافة إلى الثلاثية في دبي، جاءت المهرة الصاعدة "وارداه" التي تركت بصمتها في سباق قطر ليلي لانغتري ستيكس من المجموعة الثانية على مسافة ميل وستة فيرلونغ.

أظهرت "واردة" المملوكة للواء الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والتي تدربها أوين بوروز في لامبورن، بيركشاير، "وادي سباق الخيل"، مستوى وقوة تحمل متساويين، لتمنح خيول دبي فائزها الثالث في اليوم.

وأظهرت هذه الانتصارات نفوذ دبي القوي واستثماراتها المستمرة في سباقات الخيل من الدرجة الأولى، كما كرمت شغف الشيخ حمدان الراحل وتفاني عائلة آل مكتوم الدائم تجاه عالم سباقات الخيل العالمي.

على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة، ستكون أيرلندا في مركز الصدارة مع جدول حافل بالسباقات الجماعية والممتازة في جالواي وناس وليوباردستاون وكورك وكوراغ، بما في ذلك الأحداث البارزة مثل سباقات المجموعة الأولى كينلاند فينيكس ستيكس وسباق سانت ليجر تريال الأيرلندي.

لكن كل الأنظار ستتجه قريبا إلى إنجلترا عندما يصبح المسرح مهيأ لأحد أكثر الاجتماعات المرموقة في الصيف - مهرجان إيبر التاريخي في يورك، والذي ينطلق في 20 أغسطس. يتميز الاجتماع الذي يستمر خمسة أيام بسباقات رئيسية مثل جودمونتي الدولي (G1)، ويوركشاير أوكس (G1)، ونونثورب ستيكس (G1)، والباسطي إيكوي وورلد دبي جيمكراك ستيكس (G2).