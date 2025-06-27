دبي: إغلاق ملعب "جي فورس"للكريكيت بعد 17 عاماً

"هذا الملعب يعني لنا الكثير. فهو المكان الذي طوّرنا فيه العديد من اللاعبين الشباب، الذين انضمّ العديد منهم لاحقاً إلى منتخب الإمارات، سواءً على مستوى المنتخب الأول أو الفئات العمرية."