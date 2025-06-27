دبي: إغلاق ملعب "جي فورس"للكريكيت بعد 17 عاماً

بعد 17 عاماً من الخدمة المخلصة للرياضة، سيتوقف ملعب أكاديمية "جي فورس" للكريكيت، الذي يقع على مرمى حجر من محطة مترو الخور، عن العمل.
وأكد "جوبال جاسابارا"، المدرب الرئيسي ومؤسس أكاديمية "جي فورس" للكريكيت في دبي، أن فريق المدربين سيبحث الآن عن منشأة جديدة لتدريب لاعبي الكريكيت الشباب، حيث أن منشأتهم الحالية للكريكيت في منطقة "جداف" ستمهد الطريق لمشروع تطوير حكومي في دبي.
وقال "جاسابارا" لصحيفة "خليج تايمز": "تلقينا بريداً إلكترونياً من السلطات لإخلاء الأرض بحلول 30 يونيو".
"هذا الملعب يعني لنا الكثير. فهو المكان الذي طوّرنا فيه العديد من اللاعبين الشباب، الذين انضمّ العديد منهم لاحقاً إلى منتخب الإمارات، سواءً على مستوى المنتخب الأول أو الفئات العمرية."
"لكن الحكومة ستُطوّر هذا المكان الآن لهدف أكبر بكثير. لذا أودّ أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السلطات على سماحها لنا بتدريب لاعبي الكريكيت الشباب هنا لسنوات عديدة."
ستستمر أنشطة الكريكيت العادية على الملعب حتى 29 يونيو.
وقال "جاسابارا": "سنحتفل الآن بمرور 17 عاماً على افتتاح هذا الملعب الجميل للكريكيت. تلقينا العديد من الرسائل من أولياء الأمور، وكذلك من لاعبين دوليين سابقين، قدِموا إلى هذا الملعب كمدربين ضيوف لتقديم دورات تدريبية متقدمة".
"حتى منتخبات اليابان والسعودية والبحرين تدربت هنا. أحب كل شيء في هذا المكان والمرافق."
ويأمل المدرب الهندي المخضرم في العثور على ملعب جديد قبل بداية الموسم الخارجي المقبل في سبتمبر.
وقال: "نجري محادثات مع بعض الجهات، ونأمل أن نجد مكاناً جديداً لمواصلة تدريب لاعبي الكريكيت الشباب الطموحين".