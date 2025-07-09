دبي: إغلاق مفاجئ لأكاديمية كريكيت تحمل اسم"روهيت شارما" يخيّب آمال عشرات العائلات

ما بدأ كفرصة حلم للاعبي الكريكيت الشباب للتدرب تحت اسم العلامة التجارية لنجم الكريكيت الهندي روهيت شارما تحول إلى خيبة أمل لنحو 35 عائلة في دبي.
أنهت أكاديمية جراسبورت الرياضية (GSA)، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2024 تحت العلامة التجارية CricKingdom by Rohit Sharma، عملياتها فجأة في مايو من هذا العام، مما جعل الآباء يطالبون باسترداد الأموال وعدم دفع رواتب موظفي المكتب والمدربين.
تم تأسيس CricKingdom على يد Suhas Pudota في أربع مدارس في دبي، حيث نجحت في جذب الآباء بوعود التدريب على مستوى عالمي، وتعزيز ارتباطها بروهيت شارما والاستفادة من سمعة CricKingdom الدولية.
قال جيثيل، أحد أوائل من سجلوا طفله: "انضممنا بتوقعات عالية بسبب اسم روهيت شارما". وأضاف براتاب، المقيم في دبي منذ فترة طويلة: "لقد بُني التسويق بالكامل حول روهيت، مع عرض صوره بشكل بارز خلال العروض الترويجية والتجارب. كنا نعتقد أن العلامة التجارية ستضمن الجودة".
ظهرت بوادر الاضطراب في أوائل عام ٢٠٢٥، مع تفاقم الوضع في الفصل الدراسي الثالث (أبريل/نيسان - يونيو/حزيران). ورغم دفع الكثيرين رسوم العام الدراسي كاملةً، أصبحت الفصول الدراسية غير منتظمة، وبحلول منتصف مايو/أيار، أُغلقت الأكاديمية فعليًا.
وقال جيثيل: "في 28 مايو، تم إبلاغ أولياء الأمور عبر تطبيق واتساب من قبل سوشيل شارما، رئيس العمليات العالمية في CricKingdom، أن Grasport لن تدير الأكاديمية بعد الآن وستتولى استرداد الأموال للدورات المتبقية".
ومنذ ذلك الحين، وعد سوهاس مرارا وتكرارا بتسديد جميع المستحقات، كما ظهر في رسائل الدردشة التي نشرتها صحيفة خليج تايمز ، لكن لم يتم سداد أي مبالغ، بحسب ما ادعى الآباء.
عانى المدربون أيضًا من ضائقة مالية. تأخرت رواتبهم منذ ديسمبر ٢٠٢٤، وبحلول مايو ٢٠٢٥، توقفوا عن العمل تمامًا. قال مساعد المدرب تيران ساندون ويجيسوريا: "لا أملك المال لدفع الإيجار، وقد طلب مني مالك الشقة إخلاء الغرفة. ليس لديّ مكان أذهب إليه". وأضاف تيران، وهو يُشارك أدلة على محادثاتهما: "لم أتقاضَ راتبي منذ مايو. توسلت إليه مرارًا، لكن كل ما تلقيته كان وعودًا فارغة".
عيّنت شركة كريك كينجدوم فريق التدريب بعد مقابلات أجراها سوشيل، الذي سافر جواً من مقر الشركة الرئيسي في سنغافورة. وعيّنوا ستة مدربين معتمدين من المجلس الدولي للكريكيت، من بينهم لاعبو كريكيت دوليون سابقون. وظل سوشيل على تواصل وثيق، حيث كان يتابع سير العمل بانتظام مع الموظفين والمدربين، ويراقب سير العمل.
قال أيو ميني إيجيجي، المدرب المساعد الذي لعب مع منتخبي الكريكيت الصربي والنيجيري، إنه يعاني ماليًا، إذ لم يتقاضَ راتبه منذ أبريل. وأضاف: "توقفت عن السؤال... كان يُطمئنني باستمرار، لكن دون جدوى".
قالت المدربة تشاماني سينيفيراتني، وهي لاعبة سريلانكية سابقة، إنها أبلغت سوشيل بمشاكل تتعلق بالراتب، لكنها لم تتوصل إلى حل. وأضافت: "منذ انضمامي للفريق في سبتمبر 2024، واجهت مشاكل في تحويل الرواتب. أحيانًا، لم أكن أتقاضى راتبي كاملًا، ومنذ مايو، توقفت المدفوعات تمامًا. أطلب من سوهاس أسبوعيًا تقريبًا تحويل جزء من المبلغ على الأقل".
كانت شركة Grasport تعمل بموجب اتفاقية امتياز مع CricKingdom وُقِّعت في 30 يوليو 2024. لكن تشيتان سورياوانشي، الرئيس التنفيذي لشركة CricKingdom، يدّعي الآن أن سوهاس لم يدفع الاشتراكات الشهرية التي تجاوزت المبلغ الأولي المدفوع لمرة واحدة. ولا تزال فاتورة صادرة في الأول من أكتوبر غير مسددة رغم تمديدها عدة مرات.
خلال اتصال لاحق، طلبت شركة Grasport مهلة حتى ديسمبر لسداد المبلغ، حسبما صرح تشيتان لصحيفة خليج تايمز . "في يناير (2025)، فكرت الإدارة في إنهاء الاتفاقية لعدم السداد. ومع ذلك، وبعد تلقينا ردود فعل إيجابية من أولياء الأمور والمدربين، قررنا منحهم فرصة أخرى.
بحلول الأسبوع الأول من مارس، أبلغ المدربون عن عدم استلام رواتبهم. وبعد تصعيد الأمر - وبعد إرسال بريد إلكتروني للإغلاق في 14 مارس - أشار السيد سوهاس إلى صعوبات مالية وطلب مهلة حتى أبريل لتسوية المستحقات. ثم طلب تمديدًا آخر.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها صحيفة خليج تايمز ، أصدرت شركة CricKingdom تعليمات إلى شركة Grasport في شهر مارس بالتوقف فورًا عن استخدام صور روهيت شارما واسم CricKingdom حتى يتم تسوية جميع المدفوعات المستحقة.
بحلول نهاية أبريل، غادر سوهاس الإمارات. وفي تصريح لصحيفة "خليج تايمز" ، قال: "مثل الجميع، أتيتُ إلى دبي حاملاً أحلامًا كثيرة بتوسيع أعمالنا في الشرق الأوسط. كانت بدايتنا رائعة. من أغسطس إلى يناير، سارت الجلسات على ما يرام، رغم أن التكاليف كانت باهظة. كنا نخطط على المدى الطويل، لكن الإيجار كان عبئًا كبيرًا: حوالي 50,000 درهم شهريًا. كان عليّ وضع تقدير مالي، وهو ما لم يكن لدينا."
أقرّ بوجود بعض الأخطاء، منها صيانة أكاديميتين متعثرتين، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف، مما جعل الوضع غير قابل للاستمرار بحلول فبراير. وبحلول عودته إلى أبريل لجمع التبرعات، قال سوهاس إن الأوان قد فات، واضطروا إلى إغلاق عملياتهم.
لمعالجة الأزمة، سافر تشيتان إلى دبي في 21 مايو/أيار. وأكدت المناقشات مع شركة ESM، مُزوّد المرافق الرياضية المحلية، وجود تأخر في سداد المدفوعات وقيود على استخدام المرافق. ورفض مدير العمليات في ESM، ديفيد روبنسون، تأكيد ذلك، مُتذرّعًا بالسرية.
في 28 مايو، في مجموعة واتساب مع أولياء الأمور، وافق سوهاس على تسوية الرسوم وأكد لسوشيل أن جميع المدفوعات سيتم سدادها بحلول 30 يونيو.
في 29 مايو، ألقى سوشيل كلمة أمام مجموعة الآباء، موضحًا خطط CricKingdom لفتح أكاديمية منفصلة والالتزام بمواصلة العمليات بشكل مستقل.
رغم إعلانها عدم سيطرتها على العمليات اليومية، أقرت شركة كريك كينغدوم بالضرر الذي لحق بسمعتها نتيجة ارتباطها بشركة غراسبورت. وأنهت الشركة اتفاقيتها مع غراسبورت في 30 يونيو/حزيران، مشيرةً إلى عدم سداد مستحقاتها المالية واستخدام صور روهيت شارما دون تصريح.
بالنسبة للعديد من أولياء الأمور الذين اختاروا الأكاديمية لأطفالهم بناءً على وعدٍ بتدريبٍ عالي الجودة على الكريكيت تحت علامةٍ تجاريةٍ مرموقة، فقد تحولت التجربة إلى مرارة. ومنذ ذلك الحين، قدّم بعضهم شكاوى إلى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. وقال أحد أولياء الأمور، ديب، إن الدائرة أبلغته في 4 يوليو/تموز بتجميد ترخيص غراسبورت وحساباتها المصرفية، وأن التحقيقات جارية.
وفي تصريحه لصحيفة "خليج تايمز" ، قال سوهاس: "كان ينبغي لي التخطيط للأمور المالية بشكل أفضل بما يتناسب مع سوق الإمارات العربية المتحدة، والذي كان ينبغي أن أكون على دراية به بشكل أفضل. أعتزم سداد جميع المدفوعات المعلقة للجميع خلال أسبوع وإغلاق جميع الأمور المالية".
تعمل شركة كريك كينجدوم حاليًا على تسجيل شركة جديدة في الإمارات العربية المتحدة، وتخطط لاستئناف التدريب في سبتمبر. وصرح تشيتان: "أكدنا لأولياء الأمور أنه سيتم إما استرداد الرسوم أو تعديلها". وعُرضت على بعض الموظفين في دبي وظائف في الهند ريثما تُستأنف العمليات المحلية.
لكن الأكاديمية تواجه تحدي إعادة بناء الثقة. تحدثت صحيفة "خليج تايمز" مع ما لا يقل عن اثني عشر ولي أمر، أعرب العديد منهم عن إحباطهم وخيبة أملهم العميقة. وقال إندراجيت، أحد أولياء الأمور: "لم تقدم كريك كينغدوم سوى ضمانات باسترداد الرسوم".
قال أحد أولياء الأمور: "لقد سئمنا من الاعتذارات والوعود. نريد فقط المساءلة".