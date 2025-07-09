دبي: إغلاق مفاجئ لأكاديمية كريكيت تحمل اسم"روهيت شارما" يخيّب آمال عشرات العائلات

ما بدأ كفرصة حلم للاعبي الكريكيت الشباب للتدرب تحت اسم العلامة التجارية لنجم الكريكيت الهندي روهيت شارما تحول إلى خيبة أمل لنحو 35 عائلة في دبي.

أنهت أكاديمية جراسبورت الرياضية (GSA)، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2024 تحت العلامة التجارية CricKingdom by Rohit Sharma، عملياتها فجأة في مايو من هذا العام، مما جعل الآباء يطالبون باسترداد الأموال وعدم دفع رواتب موظفي المكتب والمدربين.

تم تأسيس CricKingdom على يد Suhas Pudota في أربع مدارس في دبي، حيث نجحت في جذب الآباء بوعود التدريب على مستوى عالمي، وتعزيز ارتباطها بروهيت شارما والاستفادة من سمعة CricKingdom الدولية.

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